https://sputniknews.uz/20260826/russia-59983490.html
Россия қўшинлари Запорожье ва Суми вилоятларида 2 та аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Запорожье ва Суми вилоятларида 2 та аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Запороже вилоятидаги Неженка аҳоли пунктини озод қилди. Суми вилоятидаги Писаревка устидан назорат ўрнатилди. Украина қўшинларининг техника ва қуроллари йўқ қилингани айтилди.
2026-08-26T18:17+0500
2026-08-26T18:17+0500
2026-08-26T18:17+0500
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ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятидаги Неженка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Жангларда Украина Қуролли кучларининг иккита зирҳли жанговар машинаси ва учта автомобили йўқ қилинди.Шунингдек, “Шимол” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Суми вилоятидаги Писаревка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Украина қўшинлари танк ва 14 та автомобилни йўқотди.“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари олдинги маррадаги вазиятни яхшилади. Украина томонининг 25 та автомобили ва тўртта дала артиллерия қуроли йўқ қилинди.“Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига силжишни давом эттирди. “Казак” зирҳли жанговар машинаси, бешта автомобиль, артиллерия қуроли ва радиолокацион станция йўқ қилинди.“Днепр” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса 32 та автомобиль, 122 миллиметрли Д-30 гаубицаси ва учта радиоэлектрон кураш станциясини йўқ қилди.
https://sputniknews.uz/20260824/russia-uch-aholi-punkt-ozod-59935048.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, ҳарбий техника, россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, ҳарбий техника, россия
Россия қўшинлари Запорожье ва Суми вилоятларида 2 та аҳоли пунктини назоратга олди
Шунингдек, Россия армияси айрим йўналишларда олдинги чизиқ бўйлаб ўз позицияларини яхшилади.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Россия Қуролли кучларининг “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятидаги Неженка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Жангларда Украина Қуролли кучларининг иккита зирҳли жанговар машинаси ва учта автомобили йўқ қилинди.
Шунингдек, “Шимол” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Суми вилоятидаги Писаревка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Украина қўшинлари танк ва 14 та автомобилни йўқотди.
“Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари янада қулай марра ва позицияларни эгаллади. АҚШда ишлаб чиқарилган иккита HMMWV зирҳли машинаси, 17 та пикап ва радиоэлектрон кураш станцияси йўқ қилинди.
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари олдинги маррадаги вазиятни яхшилади. Украина томонининг 25 та автомобили ва тўртта дала артиллерия қуроли йўқ қилинди.
“Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига силжишни давом эттирди. “Казак” зирҳли жанговар машинаси, бешта автомобиль, артиллерия қуроли ва радиолокацион станция йўқ қилинди.
“Днепр” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса 32 та автомобиль, 122 миллиметрли Д-30 гаубицаси ва учта радиоэлектрон кураш станциясини йўқ қилди.