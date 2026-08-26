ЕОИИ давлатларида сунъий интеллект: лойиҳалар, натижалар ва режалар

ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. ЕОИИ давлатлари сунъий интеллект учун ҳисоблаш инфратузилмасини кенгайтириб, миллий тил моделлари ва давлат хизматлари учун сунъий интеллект (СИ) тизимларини ишлаб чиқмоқда. Бу ҳақда Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) Рақамли ташаббуслар жамғармаси шарҳида сўз боради.Россия. Мамлакат ЕОТБ иштирокчилари орасида ҳукуматнинг СИга тайёрлиги бўйича етакчи бўлиб, жаҳонда 49-ўринни эгаллаган. Иқтисодиёт ва давлат бошқарувида СИдан фойдаланиш икки йилда 1,5 баробар ошди. Мамлакатда 2,5 мингдан зиёд маҳаллий СИ-ечим ва 2 мингдан ортиқ ишлаб чиқувчи мавжуд. СИ бозори 2029 йилгача 516 млрд рублга етиши кутилмоқда.Қозоғистон. Мамлакатда Марказий Осиёдаги энг қудратли Alem.Cloud суперкомпьютери ишга туширилди. У дунёдаги энг кучли ҳисоблаш тизимлари топ-500 рейтингида 86-ўринни эгаллайди. 148 млрд токен асосида ўқитилган KazLLM миллий тил модели яратилди. Давлатнинг СИ платформаси 120 тадан ортиқ маълумотлар базасини бирлаштирган ва унинг негизида 50 тадан зиёд ИИ-агент ишлаб чиқилган. СИ-стартапларга венчур инвестициялар 14 млн доллардан 73 млн долларгача ошди.Арманистон. "Firebird AI" компанияси NVIDIA билан ҳамкорликда 500 млн долларлик маълумотлар марказини қурмоқда. Лойиҳанинг 4 млрд долларлик иккинчи босқичида 41 мингта NVIDIA GB300 график процессорини ўрнатиш режалаштирилган. У амалга оширилса, Арманистон СИ-кластерлари қуввати бўйича жаҳоннинг кучли бешлигига кириши мумкин.Беларусь. 2026 йилда СИ тўғрисидаги миллий қонун ва ўнта стандартни ишлаб чиқиш режалаштирилган. “Рақамли Беларусь” дастурига 112,6 млн доллар ажратилиб, 2030 йилгача катта маълумотлар ва СИдан фойдаланувчи ташкилотлар улушини 15 фоизга етказиш белгиланган. Тиббиёт, таълим, саноат ва коммунал соҳада ўнта пилот лойиҳа бошланган.Қирғизистон. Рақамли кодексда СИ-тизимларини хавф даражасига қараб тартибга солиш белгиланди. Давлат бошқарувини катта маълумотлар асосида автоматлаштириш ҳамда қирғиз тилидаги матнларни таржима ва таҳлил қилувчи дастур яратиш режалаштирилган.
ЕОИИ давлатлари сунъий интеллект учун ҳисоблаш қувватларини яратмоқда, миллий тил моделларини ишлаб чиқмоқда ва технологияни давлат бошқарувига жорий этмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. ЕОИИ давлатлари сунъий интеллект учун ҳисоблаш инфратузилмасини кенгайтириб, миллий тил моделлари ва давлат хизматлари учун сунъий интеллект (СИ) тизимларини ишлаб чиқмоқда. Бу ҳақда Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) Рақамли ташаббуслар жамғармаси шарҳида сўз боради.
Россия. Мамлакат ЕОТБ иштирокчилари орасида ҳукуматнинг СИга тайёрлиги бўйича етакчи бўлиб, жаҳонда 49-ўринни эгаллаган. Иқтисодиёт ва давлат бошқарувида СИдан фойдаланиш икки йилда 1,5 баробар ошди. Мамлакатда 2,5 мингдан зиёд маҳаллий СИ-ечим ва 2 мингдан ортиқ ишлаб чиқувчи мавжуд. СИ бозори 2029 йилгача 516 млрд рублга етиши кутилмоқда.
Қозоғистон. Мамлакатда Марказий Осиёдаги энг қудратли Alem.Cloud суперкомпьютери ишга туширилди. У дунёдаги энг кучли ҳисоблаш тизимлари топ-500 рейтингида 86-ўринни эгаллайди. 148 млрд токен асосида ўқитилган KazLLM миллий тил модели яратилди.
Давлатнинг СИ платформаси 120 тадан ортиқ маълумотлар базасини бирлаштирган ва унинг негизида 50 тадан зиёд ИИ-агент ишлаб чиқилган. СИ-стартапларга венчур инвестициялар 14 млн доллардан 73 млн долларгача ошди.
Арманистон. "Firebird AI" компанияси NVIDIA билан ҳамкорликда 500 млн долларлик маълумотлар марказини қурмоқда. Лойиҳанинг 4 млрд долларлик иккинчи босқичида 41 мингта NVIDIA GB300 график процессорини ўрнатиш режалаштирилган. У амалга оширилса, Арманистон СИ-кластерлари қуввати бўйича жаҳоннинг кучли бешлигига кириши мумкин.
Беларусь. 2026 йилда СИ тўғрисидаги миллий қонун ва ўнта стандартни ишлаб чиқиш режалаштирилган. “Рақамли Беларусь” дастурига 112,6 млн доллар ажратилиб, 2030 йилгача катта маълумотлар ва СИдан фойдаланувчи ташкилотлар улушини 15 фоизга етказиш белгиланган. Тиббиёт, таълим, саноат ва коммунал соҳада ўнта пилот лойиҳа бошланган.
Қирғизистон. Рақамли кодексда СИ-тизимларини хавф даражасига қараб тартибга солиш белгиланди. Давлат бошқарувини катта маълумотлар асосида автоматлаштириш ҳамда қирғиз тилидаги матнларни таржима ва таҳлил қилувчи дастур яратиш режалаштирилган.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.