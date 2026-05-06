Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260506/eaeu-suniy-intellekt-rivojlantirish-hujjat-57366194.html
ЕОИИ сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича ҳужжат тайёрлади
ЕОИИ сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича ҳужжат тайёрлади
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ мамлакатлари сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича қўшма баёнот тайёрлади. Ҳужжат иқтисодиёт тармоқларида СИ технологияларини қўллаш йўналишларини белгилайди
2026-05-06T16:16+0500
2026-05-06T16:16+0500
ўзбекистон ва еоии
қосим-жомарт токаев
еоии
еик
қозоғистон
сунъий интеллект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57365740_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_dff22a9f8ff6fcd3edcb562b60662247.jpg
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича қўшма баёнот тайёрлади. Масала Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва ЕЭК Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев учрашувида муҳокама қилинди.Маълум қилинишича, ҳужжат ЕОИИ давлатларида иқтисодиёт тармоқларида сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш бўйича ҳамкорликнинг асосий йўналишларини белгилайди.Шунингдек, учрашувда Қозоғистоннинг 2026 йилда ЕАЭС органларидаги раислиги доирасидаги устувор вазифалар ҳам кўриб чиқилди.Шунингдек, 28–29 май кунлари Остонада Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши ва V Евроосиё иқтисодий форуми бўлиб ўтиши маълум қилинди. Форумнинг асосий мавзуси “ЕОИИ глобал рақамли пойгада: сунъий интеллектга ставка” деб белгиланган.
https://sputniknews.uz/20260416/astana-eaeu-forum-muhokama-56912035.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57365740_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_14e25d7ec20986b607bbd267aea6fde6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қосим-жомарт токаев, еоии, еик, қозоғистон, сунъий интеллект
қосим-жомарт токаев, еоии, еик, қозоғистон, сунъий интеллект

ЕОИИ сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича ҳужжат тайёрлади

16:16 06.05.2026
© Пресс-служба ЕИККасым-Жомарт Токаев и Бакытжан Сагинтаев обсудили приоритетные направления развития ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев и Бакытжан Сагинтаев обсудили приоритетные направления развития ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2026
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
Ҳужжат иқтисодиёт тармоқларида СИ технологияларини қўллаш йўналишларини белгилайди.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича қўшма баёнот тайёрлади. Масала Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва ЕЭК Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев учрашувида муҳокама қилинди.
Маълум қилинишича, ҳужжат ЕОИИ давлатларида иқтисодиёт тармоқларида сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш бўйича ҳамкорликнинг асосий йўналишларини белгилайди.
Шунингдек, учрашувда Қозоғистоннинг 2026 йилда ЕАЭС органларидаги раислиги доирасидаги устувор вазифалар ҳам кўриб чиқилди.
Шунингдек, 28–29 май кунлари Остонада Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши ва V Евроосиё иқтисодий форуми бўлиб ўтиши маълум қилинди. Форумнинг асосий мавзуси “ЕОИИ глобал рақамли пойгада: сунъий интеллектга ставка” деб белгиланган.
Работа форума ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.04.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ҳайдовчисиз транспорт ва СИ: Остонадаги EОИИ форумида нималар муҳокама қилинади?
16 Апрел, 14:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0