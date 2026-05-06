ЕОИИ сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича ҳужжат тайёрлади
ЕОИИ мамлакатлари сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича қўшма баёнот тайёрлади. Ҳужжат иқтисодиёт тармоқларида СИ технологияларини қўллаш йўналишларини белгилайди
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари сунъий интеллектни масъулиятли ривожлантириш бўйича қўшма баёнот тайёрлади. Масала Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва ЕЭК Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев учрашувида муҳокама қилинди.Маълум қилинишича, ҳужжат ЕОИИ давлатларида иқтисодиёт тармоқларида сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш бўйича ҳамкорликнинг асосий йўналишларини белгилайди.Шунингдек, учрашувда Қозоғистоннинг 2026 йилда ЕАЭС органларидаги раислиги доирасидаги устувор вазифалар ҳам кўриб чиқилди.Шунингдек, 28–29 май кунлари Остонада Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши ва V Евроосиё иқтисодий форуми бўлиб ўтиши маълум қилинди. Форумнинг асосий мавзуси “ЕОИИ глобал рақамли пойгада: сунъий интеллектга ставка” деб белгиланган.
