Ҳайдовчисиз транспорт ва СИ: Остонадаги EОИИ форумида нималар муҳокама қилинади?
Астанадаги V Евроосиё иқтисодий форумида транспорт соҳасидаги интеграция ва рақамли ечимлар муҳокама қилинади. Кун тартибига сунъий интеллект, ҳайдовчисиз транспорт ва логистикадаги рақамли технологиялар киритилган.
2026-04-16T14:33+0500
eоии, евроосиё иқтисодий форуми, астана, транспорт, рақамлаштириш, сунъий интеллект, ҳайдовчисиз транспорт, логистика, электрон ҳужжат айланиши, арзибек кожошев
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. 28 май куни Остона шаҳридаги V Евроосиё иқтисодий форуми доирасида транспорт соҳасидаги интеграцияга бағишланган икки тематик сессия бўлиб ўтади. Расмий маълумотга кўра, улардан бири транспорт ва логистикадаги рақамли ечимларга бағишланади.
Унда рақамли трансформация, қоғозсиз технологиялар, интеллектуал транспорт тизимлари, сунъий интеллектни амалиётга жорий этиш, ҳайдовчисиз транспорт ва замонавий электрон ҳужжат айланиши масалалари муҳокама қилиниши режалаштирилган.
Шунингдек, сунъий интеллектни ҳуқуқий тартибга солиш, унинг инфратузилмаси, миллий хусусиятлар ва транспорт тизимларининг рақамли эгизаклари каби мавзулар ҳам кун тартибига киритилган.
Сессияда ЕИКнинг энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев, шунингдек, EОИИ давлат органлари, халқаро ташкилотлар ва ривожланиш институтлари вакиллари иштирок этиши кутилмоқда.
Форумнинг ўзи 28–29 май кунлари Остонада, Қозоғистоннинг EОИИ органларидаги раислиги доирасида ўтказилади