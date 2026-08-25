https://sputniknews.uz/20260825/uzbekistan-usa-kelishuv-59956036.html
Ўзбекистон ва АҚШ ишбилармонлик миссиялари ташрифларини ташкил этишга келишди
Ўзбекистон ва АҚШ ишбилармонлик миссиялари ташрифларини ташкил этишга келишди
Sputnik Ўзбекистон
Президент АҚШ Конгресси Вакиллар палатаси делегациясини қабул қилди. 25.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-25T13:36+0500
2026-08-25T13:36+0500
2026-08-25T13:53+0500
шавкат мирзиёев
ақш
ўзбекистон олий мажлиси сенати
учрашув
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Америка Қўшма Штатлари Конгресси Вакиллар палатасининг конгрессменлар Жейсон Смит, Грег Мерфи, Ронни Жексон ва Эдвард Кейсдан иборат делегациясини қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Музокараларда Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, парламентлараро алоқаларни ривожлантириш ҳамда савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Шунингдек, конгрессменлар вакиллик қилаётган Миссури, Шимолий Каролина, Техас ва Гавайи штатлари билан тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш ва қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлик билдирилди.Учрашувда минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.Учрашув якунида икки мамлакат ишбилармонлик миссияларининг ўзаро ташрифларини ташкил этишга келишиб олиндиАҚШ Конгресси Вакиллар палатаси делегацияси Ўзбекистонга 23 август куни келган. Делегацияга Вакиллар палатасининг Солиқ ва бюджет масалалари бўйича қўмитаси раиси Жейсон Смит бошчилик қилмоқда. Ташрифнинг дастлабки кунида делегация аъзоларини Олий Мажлис Сенати раисининг биринчи ўринбосари Содиқ Сафоев кутиб олган.
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шавкат мирзиёев, ақш, ўзбекистон олий мажлиси сенати, учрашув, сиёсат
шавкат мирзиёев, ақш, ўзбекистон олий мажлиси сенати, учрашув, сиёсат
Ўзбекистон ва АҚШ ишбилармонлик миссиялари ташрифларини ташкил этишга келишди
13:36 25.08.2026 (янгиланди: 13:53 25.08.2026)
Президент АҚШ Конгресси Вакиллар палатаси делегациясини қабул қилди.
ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Америка Қўшма Штатлари Конгресси Вакиллар палатасининг конгрессменлар Жейсон Смит, Грег Мерфи, Ронни Жексон ва Эдвард Кейсдан иборат делегациясини қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Музокараларда Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, парламентлараро алоқаларни ривожлантириш ҳамда савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар сиёсий мулоқот юқори даражага кўтарилгани, ўзаро алоқалар ва ташрифлар фаоллашганини қайд этди.
Шунингдек, конгрессменлар вакиллик қилаётган Миссури, Шимолий Каролина, Техас ва Гавайи штатлари билан тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш ва қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлик билдирилди.
Учрашувда минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.
Учрашув якунида икки мамлакат ишбилармонлик миссияларининг ўзаро ташрифларини ташкил этишга келишиб олинди
АҚШ Конгресси Вакиллар палатаси делегацияси Ўзбекистонга 23 август куни келган. Делегацияга Вакиллар палатасининг Солиқ ва бюджет масалалари бўйича қўмитаси раиси Жейсон Смит бошчилик қилмоқда. Ташрифнинг дастлабки кунида делегация аъзоларини Олий Мажлис Сенати раисининг биринчи ўринбосари Содиқ Сафоев кутиб олган.