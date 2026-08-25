Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260825/uzbekistan-pul-otkazma-59954508.html
Ўзбекистонга хориждан ярим йилда 9,3 млрд доллар пул ўтказилди
Ўзбекистонга хориждан ярим йилда 9,3 млрд доллар пул ўтказилди
Sputnik Ўзбекистон
Марказий банк трансчегаравий тўловларни ривожлантириш ва 2030 йилгача молиявий технологиялар соҳасида 5 минг нафар ёш мутахассис тайёрлашни режалаштирмоқда.
2026-08-25T13:02+0500
2026-08-25T13:08+0500
криптовалюта
марказий банк
пул жўнатмалари
электрон пуллар
рақамли технологиялар
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/19/59954321_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_88cfeb411439cb34f5e1a8e90c368287.jpg
ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. 2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонга халқаро пул ўтказмалари оқими 9,3 миллиард долларга етди. Маблағларнинг ярмидан кўпи бевосита банк карталарига тушган. Бу ҳақда Марказий банк Пул-кредит сиёсати департаменти директори Самиғжон Иноғомов Тошкентдаги "Silk Road Finance &amp; Technology Forum"да маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Иноғомовнинг айтишича, мамлакатда тез ва қулай трансчегаравий тўловларга талаб аллақачон шаклланган. Тартибга солинадиган стейблкоинлар бозори эса энди ривожлана бошламоқда.Унинг таъкидлашича, стейблкоинлар анъанавий пул ўтказиш каналлари қиммат ёки мураккаб бўлган ҳолатларда трансчегаравий ҳисоб-китоблар ва доллар ликвидлигидан фойдаланиш имконини бериши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260824/raqam-valyuta-steyblkoin-sinov-59933870.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/19/59954321_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_b5e82831db24b407187d725ab8d48c46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
криптовалюта, марказий банк, пул жўнатмалари, электрон пуллар, рақамли технологиялар, иқтисод, ўзбекистон
криптовалюта, марказий банк, пул жўнатмалари, электрон пуллар, рақамли технологиялар, иқтисод, ўзбекистон

Ўзбекистонга хориждан ярим йилда 9,3 млрд доллар пул ўтказилди

13:02 25.08.2026 (янгиланди: 13:08 25.08.2026)
© SputnikРуководитель департамента Центрабанка Самигжон Иногамов на Silk Road Finance & Technology Forum
Руководитель департамента Центрабанка Самигжон Иногамов на Silk Road Finance & Technology Forum - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Марказий банк трансчегаравий тўловларни арзонлаштириш имкониятларини ўрганмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. 2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонга халқаро пул ўтказмалари оқими 9,3 миллиард долларга етди. Маблағларнинг ярмидан кўпи бевосита банк карталарига тушган. Бу ҳақда Марказий банк Пул-кредит сиёсати департаменти директори Самиғжон Иноғомов Тошкентдаги "Silk Road Finance & Technology Forum"да маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Иноғомовнинг айтишича, мамлакатда тез ва қулай трансчегаравий тўловларга талаб аллақачон шаклланган. Тартибга солинадиган стейблкоинлар бозори эса энди ривожлана бошламоқда.
Унинг таъкидлашича, стейблкоинлар анъанавий пул ўтказиш каналлари қиммат ёки мураккаб бўлган ҳолатларда трансчегаравий ҳисоб-китоблар ва доллар ликвидлигидан фойдаланиш имконини бериши мумкин.
"Ўзбекистонда вазият бироз бошқача ва буни афзаллик деб ҳисоблайман. Тартибга солинадиган стейблкоинлар бозори энди ривожлана бошлаяпти, аммо тез ва қулай трансчегаравий тўловларга асосий талаб аллақачон мавжуд", — деди Иноғомов.

Маълумот учун, 2025 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонга хориждан 8,2 миллиард доллар пул ўтказилган эди. Шундай қилиб, жорий йилда трансчегаравий тушумлар 1,1 миллиард долларга ёки қарийб 13,4 фоизга ошган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Центрабанк и НАПП продолжают тестировать систему стейблкоинов в Узбекистане. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2026
Ўзбекистон рақамли валюта ва стейблкоинларни синовдан ўтказмоқда
Кеча, 15:59
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0