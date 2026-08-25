https://sputniknews.uz/20260825/uzbekistan-china-exim-bank-loyihalar-59965212.html
Ўзбекистон ва Хитой Эксимбанки портфели 5,7 млрд доллардан ошди — йирик лойиҳалар
Ўзбекистон ва Хитой Эксимбанки портфели 5,7 млрд доллардан ошди — йирик лойиҳалар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Хитой Эксимбанки $1,05 млрдлик етти истиқболли лойиҳани кўриб чиқмоқда. Улар орасида Пунгон–Наманган йўли ҳам бор, $500 млнлик телеком лойиҳаси эса амалга оширилмоқда.
2026-08-25T18:19+0500
2026-08-25T18:19+0500
2026-08-25T18:27+0500
лойиҳа
хитой
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
инвестиция
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45263956_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1d2e1c9b1ff49582bebe41f2894ad80.jpg
ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Хитой Экспорт-импорт банки (Эксимбанк) ўртасидаги қўшма лойиҳалар портфели 5,7 млрд доллардан ошди. Бу маълумот инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Касимовнинг банк вице-президенти Ван Кан билан учрашувида келтирилди.Томонлар умумий қиймати 1,05 млрд доллар бўлган еттита истиқболли лойиҳани муҳокама қилди. Улар гидроэнергетика, сув инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги ва транспорт соҳаларини қамраб олади. Лойиҳалар орасида Пунгон–Наманган автомобиль йўлини реконструкция қилиш ҳам бор.Лойиҳа қиймати 246 млн доллар деб баҳоланган. Қурилишда Хитойнинг "CITIC Construction" компанияси иштирок этмоқда.Айни пайтда Эксимбанк иштирокида 500 млн долларлик телекоммуникация лойиҳаси ҳам фаол амалга оширилмоқда. 2025 йил июнда банк билан ушбу маблағ бўйича қарз битими имзоланган. Лойиҳа “Ўзбектелеком” телекоммуникация инфратузилмасини модернизация қилиш дастури билан боғлиқ.Эксимбанк сув хўжалиги лойиҳаларида ҳам иштирок этмоқда. Бухоро, Наманган ва Сурхондарё вилоятларида ирригация инфратузилмасини реконструкция қилиш лойиҳаси (бош пудратчи — "CITIC Construction") 160 млн долларга баҳоланган.Қашқадарё вилоятидаги шундай лойиҳа (бош пудратчилар — "CITIC Construction" ва "China CAMC Engineering") эса 60 млн долларга баҳоланган.Учрашув якунида томонлар устувор лойиҳаларни жадаллаштириш ва қўшма инвестиция портфелини янада кенгайтиришга келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20260728/uzbekistan-china-qurilish-shartnomalar-59324433.html
хитой
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45263956_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bfc40acf6b25f827ac058b17ef81aed5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
лойиҳа, хитой, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, инвестиция, иқтисод, ўзбекистон
лойиҳа, хитой, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, инвестиция, иқтисод, ўзбекистон
Ўзбекистон ва Хитой Эксимбанки портфели 5,7 млрд доллардан ошди — йирик лойиҳалар
18:19 25.08.2026 (янгиланди: 18:27 25.08.2026)
Томонлар яна 1,05 млрд долларлик етти лойиҳани муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Ўзбекистон ва Хитой Экспорт-импорт банки (Эксимбанк) ўртасидаги қўшма лойиҳалар портфели 5,7 млрд доллардан ошди. Бу маълумот инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Касимовнинг банк вице-президенти Ван Кан билан учрашувида келтирилди
.
Томонлар умумий қиймати 1,05 млрд доллар бўлган еттита истиқболли лойиҳани муҳокама қилди. Улар гидроэнергетика, сув инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги ва транспорт соҳаларини қамраб олади. Лойиҳалар орасида Пунгон–Наманган автомобиль йўлини реконструкция қилиш ҳам бор.
Ушбу йўл Наманган вилояти марказини Тошкент йўналиши билан боғлайди. Лойиҳа доирасида 75 км йўл реконструкция қилиниб, у тўрт тасмали цемент-бетон қопламали магистралга айлантирилади.
Лойиҳа қиймати 246 млн доллар деб баҳоланган. Қурилишда Хитойнинг "CITIC Construction" компанияси иштирок этмоқда.
Айни пайтда Эксимбанк иштирокида 500 млн долларлик телекоммуникация лойиҳаси ҳам фаол амалга оширилмоқда. 2025 йил июнда банк билан ушбу маблағ бўйича қарз битими имзоланган. Лойиҳа “Ўзбектелеком” телекоммуникация инфратузилмасини модернизация қилиш дастури билан боғлиқ.
Эксимбанк сув хўжалиги лойиҳаларида ҳам иштирок этмоқда. Бухоро, Наманган ва Сурхондарё вилоятларида ирригация инфратузилмасини реконструкция қилиш лойиҳаси (бош пудратчи — "CITIC Construction") 160 млн долларга баҳоланган.
Қашқадарё вилоятидаги шундай лойиҳа (бош пудратчилар — "CITIC Construction" ва "China CAMC Engineering") эса 60 млн долларга баҳоланган.
Учрашув якунида томонлар устувор лойиҳаларни жадаллаштириш ва қўшма инвестиция портфелини янада кенгайтиришга келишиб олди.