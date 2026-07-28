Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260728/uzbekistan-china-qurilish-shartnomalar-59324433.html
Ўзбекистон Хитой энг кўп қурилиш шартномалари тузган давлатлар орасида етакчилардан бўлди
Ўзбекистон Хитой энг кўп қурилиш шартномалари тузган давлатлар орасида етакчилардан бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Фудань университети ҳузуридаги марказ ҳисоботига кўра, 2026 йил биринчи ярмида Хитой компанияларининг Ўзбекистондаги қурилиш шартномалари $5,5 млрдга етди. Бу Марказий Осиёдаги энг йирик кўрсаткичлардан бири бўлди.
2026-07-28T11:34+0500
2026-07-28T11:34+0500
қурилиш
марказий осиё
бир камар бир йўл
хитой
инвестиция
молиялаштириш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1e/49111907_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6e7721988502e664630d16314708bdf4.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. 2026 йилнинг биринчи ярмида Хитой компанияларининг Ўзбекистондаги қурилиш шартномалари ҳажми 5,5 млрд долларни ташкил қилди. Бу ҳақда Фудань университети ҳузуридаги Green Finance &amp; Development Center ҳисоботида айтилди.Ҳисоботга кўра, мазкур кўрсаткич Ўзбекистонни "Бир камар, бир йўл" ташаббуси доирасида Хитой қурилиш лойиҳалари энг фаол амалга оширилаётган мамлакатлар қаторига олиб чиқди.Қурилиш шартномалари ҳажми бўйича Ўзбекистон Саудия Арабистони, БАА ва Қувайтдан кейин тўртинчи ўринни эгаллади.Тадқиқот муаллифлари бу ўсишни минтақада инфратузилма ва энергетика лойиҳаларига талаб сақланиб қолаётгани билан изоҳлаган.Шу билан бирга, ҳисоботда гап тўғридан-тўғри инвестициялар ҳақида эмас, айнан қурилиш шартномалари қиймати ҳақида кетаётгани қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20260518/china-kompaniya-andijon-pomidor-etishtirish-57664320.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1e/49111907_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2353b7493c119b096c99c43a718572da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қурилиш, марказий осиё, бир камар бир йўл, хитой, инвестиция, молиялаштириш
қурилиш, марказий осиё, бир камар бир йўл, хитой, инвестиция, молиялаштириш

Ўзбекистон Хитой энг кўп қурилиш шартномалари тузган давлатлар орасида етакчилардан бўлди

11:34 28.07.2026
© Министерство транспорта Республики УзбекистанНачалось строительство важных объектов железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан"
Началось строительство важных объектов железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
"Бир камар, бир йўл" доирасида Ўзбекистондаги Хитой қурилиш шартномалари йилнинг биринчи ярмида 5,5 млрд долларга етди.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. 2026 йилнинг биринчи ярмида Хитой компанияларининг Ўзбекистондаги қурилиш шартномалари ҳажми 5,5 млрд долларни ташкил қилди. Бу ҳақда Фудань университети ҳузуридаги Green Finance & Development Center ҳисоботида айтилди.
Ҳисоботга кўра, мазкур кўрсаткич Ўзбекистонни "Бир камар, бир йўл" ташаббуси доирасида Хитой қурилиш лойиҳалари энг фаол амалга оширилаётган мамлакатлар қаторига олиб чиқди.
Қурилиш шартномалари ҳажми бўйича Ўзбекистон Саудия Арабистони, БАА ва Қувайтдан кейин тўртинчи ўринни эгаллади.
Марказий Осиёда эса Хитой қурилиш шартномаларининг умумий ҳажми йилнинг биринчи ярмида 174 фоизга ўсиб, 13,2 млрд долларга етган.
Тадқиқот муаллифлари бу ўсишни минтақада инфратузилма ва энергетика лойиҳаларига талаб сақланиб қолаётгани билан изоҳлаган.
Шу билан бирга, ҳисоботда гап тўғридан-тўғри инвестициялар ҳақида эмас, айнан қурилиш шартномалари қиймати ҳақида кетаётгани қайд этилган.

Маълумот учун: Green Finance & Development Center — Хитойнинг "Бир камар, бир йўл" ташаббуси доирасидаги инвестиция ва қурилиш фаолиятини мунтазам таҳлил қилиб борадиган тадқиқот маркази.

КенгайтиришЙиғиштириш
Помидоры на прилавке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2026
Хитой компанияси Андижон вилоятида 3000 гектарда помидор етиштиради
18 Май, 18:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0