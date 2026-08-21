Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260821/xabarovsk-ozbekiston-59853693.html
Хабаровск ўлкаси Ўзбекистонда қўшма ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш ниятида
Хабаровск ўлкаси Ўзбекистонда қўшма ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш ниятида
Sputnik Ўзбекистон
2024 йилдан бери Хабаровск ўлкаси ва Ўзбекистон ўртасидаги ўзаро савдонинг ўсиши 40 фоизга ошди. 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T15:34+0500
2026-08-21T15:34+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59853521_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9e4edab53db53b7e0d673f1398caa66.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россиянинг Хабаровск ўлкаси Ўзбекистонда маҳаллий компаниялар билан бирга ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда ўлка губернатори Дмитрий Демешин Ўзбекистон элчиси Ботиржон Асадов билан учрашувда маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, 2024 йилдан бери Хабаровск ўлкаси ва Ўзбекистон ўртасидаги ўзаро савдонинг ўсиши 40 фоизга ошди. Ўлка экспортчилари икки йил ичида Ўзбекистонга етказиб берилаётган маҳсулотлар ҳажмини 4 бараварга оширди, Ўзбекистон маҳсулотларининг импорт ҳажми эса 2,8 бараварга кўпайди.Демешиннинг таъкидлашича, Россия президенти Владимир Путин Марказий Осиё ва Осиё-Тинч океани минтақаси мамлакатлари билан муносабатларни ривожлантириш йўналишларини белгилаб берган. Бу соҳада Хабаровск ўлкаси савдо ва иқтисодиёт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришни давом эттириб, етакчи ўринларни эгаллаш ниятида. Шунингдек, губернатор Ўзбекистоннинг Владивостокдаги янги бош консули Ҳожиакбар Ваҳобовни қутлади ва қўшма ишлар нафақат товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, балки фуқаролар манфаати йўлида инфратузилма ва ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалга оширишга имкон беришига ишонч билдирди.
https://sputniknews.uz/20260711/bosh-konsul-vladivostok-58973472.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59853521_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_320e9c78bef303b95f9ee85682920c56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, россия
иқтисод, ўзбекистон, россия

Хабаровск ўлкаси Ўзбекистонда қўшма ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш ниятида

15:34 21.08.2026
© Официальный канал губернатора Хабаровского края Дмитрия ДемешинаВстреча губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым
Встреча губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
© Официальный канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина
Oбуна бўлиш
2024 йилдан бери Хабаровск ўлкаси ва Ўзбекистон ўртасидаги ўзаро савдонинг ўсиши 40 фоизга ошди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россиянинг Хабаровск ўлкаси Ўзбекистонда маҳаллий компаниялар билан бирга ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда ўлка губернатори Дмитрий Демешин Ўзбекистон элчиси Ботиржон Асадов билан учрашувда маълум қилди.
“Ҳамкорликнинг асосий йўналишларидан бири – Ўзбекистонда маҳаллий компаниялар билан биргаликда ишлаб чиқаришни ишга тушириш. Бу экспортчиларимизнинг ушбу бозорда ишлашини осонлаштиради. Ҳозир ҳамкорликка тайёр бўлган корхоналарни изламоқдамиз”, - деди Демешин.
Унинг сўзларига кўра, 2024 йилдан бери Хабаровск ўлкаси ва Ўзбекистон ўртасидаги ўзаро савдонинг ўсиши 40 фоизга ошди. Ўлка экспортчилари икки йил ичида Ўзбекистонга етказиб берилаётган маҳсулотлар ҳажмини 4 бараварга оширди, Ўзбекистон маҳсулотларининг импорт ҳажми эса 2,8 бараварга кўпайди.
“Бу яхши суръат, рақамли савдо майдончалари ривожланиши билан у янада ўсишига ишончим комил”, - дея қайд этди ўлка губернатори.
Демешиннинг таъкидлашича, Россия президенти Владимир Путин Марказий Осиё ва Осиё-Тинч океани минтақаси мамлакатлари билан муносабатларни ривожлантириш йўналишларини белгилаб берган.

Бу соҳада Хабаровск ўлкаси савдо ва иқтисодиёт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришни давом эттириб, етакчи ўринларни эгаллаш ниятида.

Шунингдек, губернатор Ўзбекистоннинг Владивостокдаги янги бош консули Ҳожиакбар Ваҳобовни қутлади ва қўшма ишлар нафақат товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, балки фуқаролар манфаати йўлида инфратузилма ва ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалга оширишга имкон беришига ишонч билдирди.
Генеральный консул Узбекистана Хажиакбар Вахабов встретился с временно исполняющим обязанности руководителя представительства МИД России во Владивостоке Евгением Волосастовым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2026
Ўзбекистоннинг янги бош консули Владивостокда Россия ТИВ вакили билан учрашди
11 Июл, 12:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0