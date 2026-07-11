Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260711/bosh-konsul-vladivostok-58973472.html
Ўзбекистоннинг янги бош консули Владивостокда Россия ТИВ вакили билан учрашди
Ўзбекистоннинг янги бош консули Владивостокда Россия ТИВ вакили билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Томонлар Ўзбекистон ва Россиянинг Узоқ Шарқ ҳудудлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни янада ривожлантиришни муҳокама қилишди. 11.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-11T12:19+0500
2026-07-11T12:19+0500
жамият
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58973598_0:0:625:351_1920x0_80_0_0_6a862ab3dde3ca630e720437171b0452.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Ўзбекистоннинг Владивосток шаҳридаги бош консули Ҳожиакбар Ваҳобов Россия Ташқи ишлар вазирлигининг Владивостокдаги ваколатхонаси раҳбари вазифасини вақтинча бажарувчи Евгений Волосастов билан учрашди.“Дунё” хабарига кўра, мулоқот чоғида Россиянинг Узоқ Шарқ федерал округи ҳудудида доимий ва вақтинчалик истиқомат қилаётган Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларга консуллик-ҳуқуқий хизматлар кўрсатиш ҳамда меҳнат миграцияси соҳасидаги долзарб масалалар атрофлича муҳокама қилинди.Учрашувда томонлар ватандошларнинг иш фаолиятида юзага келаётган муаммоли масалаларни тезкор ҳал этиш, ички ишлар, миграция, тергов ва чегара қўшинлари идоралари вакиллари билан тўғридан-тўғри мулоқотлар ўтказишни кўриб чиқишди.Якунда бу борада Россия ТИВ ваколатхонаси томонидан зарур шарт-шароитлар яратиш юзасидан келишувга эришилди.Шунингдек, томонлар Ўзбекистон ва Россиянинг Узоқ Шарқ ҳудудлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни янада ривожлантириш, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар экспорти ҳажмини кенгайтириш ва маданий-гуманитар ҳамкорликни фаоллаштириш истиқболларини кўриб чиқди.Ҳожиакбар Ваҳобов 2026 йил 30 июндан Владивосток шаҳридаги Ўзбекистон бош консули вазифасини бажаришга киришди. Бунгача бош консул Юсуп Кабулжанов эди.Владивостокдаги Ўзбекистон Бош консуллигининг консуллик округига Саха (Ёқутистон) Республикаси, Камчатка, Приморск ва Хабаровск ўлкалари, Амур, Магадан ва Сахалин вилоятлари, Яҳудий автоном вилояти ҳамда Чукотка автоном округи киради.
https://sputniknews.uz/20260705/uzbekistan-primorsky-migrantlar-hamkorlik-58841485.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58973598_78:0:546:351_1920x0_80_0_0_5b289c7b5766b0c2eb16219e0f3473a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, россия
жамият, ўзбекистон, россия

Ўзбекистоннинг янги бош консули Владивостокда Россия ТИВ вакили билан учрашди

12:19 11.07.2026
© Информационное агентство ДунёГенеральный консул Узбекистана Хажиакбар Вахабов встретился с временно исполняющим обязанности руководителя представительства МИД России во Владивостоке Евгением Волосастовым
Генеральный консул Узбекистана Хажиакбар Вахабов встретился с временно исполняющим обязанности руководителя представительства МИД России во Владивостоке Евгением Волосастовым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2026
© Информационное агентство Дунё
Oбуна бўлиш
Томонлар Ўзбекистон ва Россиянинг Узоқ Шарқ ҳудудлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни янада ривожлантиришни муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Ўзбекистоннинг Владивосток шаҳридаги бош консули Ҳожиакбар Ваҳобов Россия Ташқи ишлар вазирлигининг Владивостокдаги ваколатхонаси раҳбари вазифасини вақтинча бажарувчи Евгений Волосастов билан учрашди.
“Дунё” хабарига кўра, мулоқот чоғида Россиянинг Узоқ Шарқ федерал округи ҳудудида доимий ва вақтинчалик истиқомат қилаётган Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларга консуллик-ҳуқуқий хизматлар кўрсатиш ҳамда меҳнат миграцияси соҳасидаги долзарб масалалар атрофлича муҳокама қилинди.
Учрашувда томонлар ватандошларнинг иш фаолиятида юзага келаётган муаммоли масалаларни тезкор ҳал этиш, ички ишлар, миграция, тергов ва чегара қўшинлари идоралари вакиллари билан тўғридан-тўғри мулоқотлар ўтказишни кўриб чиқишди.
Якунда бу борада Россия ТИВ ваколатхонаси томонидан зарур шарт-шароитлар яратиш юзасидан келишувга эришилди.
Шунингдек, томонлар Ўзбекистон ва Россиянинг Узоқ Шарқ ҳудудлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни янада ривожлантириш, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар экспорти ҳажмини кенгайтириш ва маданий-гуманитар ҳамкорликни фаоллаштириш истиқболларини кўриб чиқди.
Ҳожиакбар Ваҳобов 2026 йил 30 июндан Владивосток шаҳридаги Ўзбекистон бош консули вазифасини бажаришга киришди. Бунгача бош консул Юсуп Кабулжанов эди.
Владивостокдаги Ўзбекистон Бош консуллигининг консуллик округига Саха (Ёқутистон) Республикаси, Камчатка, Приморск ва Хабаровск ўлкалари, Амур, Магадан ва Сахалин вилоятлари, Яҳудий автоном вилояти ҳамда Чукотка автоном округи киради.
Обсуждены вопросы трудовой миграции между Узбекистаном и Приморским краем России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2026
Ўзбекистон ва Приморск ўлкаси меҳнат мигрантларини тайёрлашда ҳамкорлик қилади
5 Июл, 15:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0