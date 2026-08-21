https://sputniknews.uz/20260821/timur-ismailov-59847139.html
Тимур Исмаилов ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди
Тимур Исмаилов ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Исмаилов 2024 йил январидан буён Сурхондарё вилояти ИИБ бошлиғи лавозимида ишлаб келаётганди. Ундан аввал ИИВ Терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бош бошқармаси бошлиғи лавозимида фаолият юритган. Шунингдек, ИИВ Жиноят қидирув бош бошқармаси бошлиғи лавозимида меҳнат қилган.
2026-08-21T09:57+0500
2026-08-21T09:57+0500
2026-08-21T09:57+0500
сиёсат
иив
янги тайинлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59847227_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_470ecbd893aeba81b17601a126179002.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Тимур Исмаилов Ўзбекистон ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи этиб тайинланди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди.Исмаилов 2024 йил январидан буён Сурхондарё вилояти ИИБ бошлиғи лавозимида ишлаб келаётганди. Ундан аввал ИИВ Терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бош бошқармаси бошлиғи лавозимида фаолият юритган. Шунингдек, ИИВ Жиноят қидирув бош бошқармаси бошлиғи лавозимида меҳнат қилган.Исмаиловга жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликнинг барвақт олдини олиш тизимини янада такомиллаштиришга қаратилган истиқболли вазифалар юклатилди.Шунингдек, тизимни рақамлаштириш бўйича вазифалар ижросини қатъий назоратга олиш, ички ишлар органларининг бошқа давлат идоралари ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорлигини кучайтириш, жамоат тартибини сақлашнинг замонавий усулларини кенг жорий этиш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ишончини янада оширишга қаратилган чораларни самарали ташкил этиш талаби қўйилди.
https://sputniknews.uz/20260727/energetika-vaziri-59303636.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59847227_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9e309ca17803f0ba8609e66f43febee9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, иив, янги тайинлов
сиёсат, иив, янги тайинлов
Тимур Исмаилов ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди
Тайинловга қадар у Сурхондарё вилояти ИИБ бошлиғи лавозимида ишлаб келаётганди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Тимур Исмаилов Ўзбекистон ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи этиб тайинланди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди
.
Исмаилов 2024 йил январидан буён Сурхондарё вилояти ИИБ бошлиғи лавозимида ишлаб келаётганди. Ундан аввал ИИВ Терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бош бошқармаси бошлиғи лавозимида фаолият юритган. Шунингдек, ИИВ Жиноят қидирув бош бошқармаси бошлиғи лавозимида меҳнат қилган.
Исмаиловга жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликнинг барвақт олдини олиш тизимини янада такомиллаштиришга қаратилган истиқболли вазифалар юклатилди.
Шунингдек, тизимни рақамлаштириш бўйича вазифалар ижросини қатъий назоратга олиш, ички ишлар органларининг бошқа давлат идоралари ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорлигини кучайтириш, жамоат тартибини сақлашнинг замонавий усулларини кенг жорий этиш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ишончини янада оширишга қаратилган чораларни самарали ташкил этиш талаби қўйилди.