https://sputniknews.uz/20260727/energetika-vaziri-59303636.html
Ўзбекистонда энергетика вазири ўзгарди
Ўзбекистонда энергетика вазири ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Шерзод Ходжаев фаолиятини 1998 йилда бошлаган. Турли йилларда Энергетика ва электрлаштириш вазирлиги ва “Ўзбекэнерго”да ва муҳандис ва унинг бўлими директори бўлиб ишлаган. 2019-2023 йиллар Ўзбекистон Энергетика вазирининг ўринбосари, 2023 йилда Энергетика вазирлиги ҳузуридаги электр энергетикаси тармоғини ислоҳ қилиш бўйича Лойиҳа офиси директори сифатида меҳнат қилган. 2024 йилдан буён Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори лавозимида ишлаб келаётган эди.
2026-07-27T14:16+0500
2026-07-27T14:16+0500
2026-07-27T14:41+0500
сиёсат
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энергетика вазирлиги
шерзод ходжаев
янги тайинлов
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ТОШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Шерзод Ходжаев энергетика вазири этиб тайинланди. Ўзбекистон президенти тегишли фармонни имзолади.Шу муносабат билан у Ўзбекистон Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори лавозимидан озод этилди.Бундан аввал Ходжаевнинг номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган эди.Президентнинг яна бир фармони билан қарийб тўрт йил энергетика вазири бўлиб ишлаб келган Жўрабек Мирзамаҳмудов лавозимидан озод этилди.Шерзод Ходжаев фаолиятини 1998 йилда бошлаган. Турли йилларда Энергетика ва электрлаштириш вазирлигида, “Ўзбекэнерго”да муҳандис ва унинг бўлими директори бўлиб ишлаган.2019-2023 йиллар энергетика вазири ўринбосари, 2023 йилда Энергетика вазирлиги ҳузуридаги электр энергетикаси тармоғини ислоҳ қилиш бўйича Лойиҳа офиси директори сифатида меҳнат қилган.2024 йилдан буён Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори лавозимида ишлаб келаётган эди.
https://sputniknews.uz/20260710/dilnoza-kattaxonova-58959764.html
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сиёсат, ўзбекистон, энергетика вазирлиги, шерзод ходжаев, янги тайинлов
сиёсат, ўзбекистон, энергетика вазирлиги, шерзод ходжаев, янги тайинлов
Ўзбекистонда энергетика вазири ўзгарди
14:16 27.07.2026 (янгиланди: 14:41 27.07.2026)
Жўрабек Мирзамаҳмудов энергетика вазири лавозимидан кетди.
ТОШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Шерзод Ходжаев энергетика вазири этиб тайинланди. Ўзбекистон президенти тегишли фармонни имзолади.
Шу муносабат билан у Ўзбекистон Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори лавозимидан озод этилди.
Бундан аввал Ходжаевнинг номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган эди.
Президентнинг яна бир фармони билан қарийб тўрт йил энергетика вазири бўлиб ишлаб келган Жўрабек Мирзамаҳмудов лавозимидан озод этилди.
Шерзод Ходжаев фаолиятини 1998 йилда бошлаган. Турли йилларда Энергетика ва электрлаштириш вазирлигида, “Ўзбекэнерго”да муҳандис ва унинг бўлими директори бўлиб ишлаган.
2019-2023 йиллар энергетика вазири ўринбосари, 2023 йилда Энергетика вазирлиги ҳузуридаги электр энергетикаси тармоғини ислоҳ қилиш бўйича Лойиҳа офиси директори сифатида меҳнат қилган.
2024 йилдан буён Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори лавозимида ишлаб келаётган эди.