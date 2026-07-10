https://sputniknews.uz/20260710/dilnoza-kattaxonova-58959764.html
Дилноза Каттахонова бош вазир ўринбосари этиб тайинланди
Дилноза Каттахонова бош вазир ўринбосари этиб тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Дилноза Каттахонова 1991 йил 2 июлда Фарғона вилоятининг Қўқон шаҳрида туғилган. 2020 йил июль ойида у ўша пайтда ташкил этилган Ёшлар ишлари агентлиги директорининг ўринбосари, 2023 йил декабрь ойида эса агентлик директорининг биринчи ўринбосари этиб тайинланган эди.
2026-07-10T14:49+0500
2026-07-10T14:49+0500
2026-07-10T14:49+0500
сиёсат
ўзбекистон
янги тайинлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58959599_0:48:921:566_1920x0_80_0_0_e98458ac79acf4cb9edbea7e9e0beaa6.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президентнинг тегишли фармони билан Дилноза Каттахонова бош вазир ўринбосари – Оила ва хотин-қизлар қўмитаси раиси лавозимига тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.У шу муносабат билан Ёшлар ишлари агентлиги директорининг биринчи ўринбосари лавозимидан озод этилди.Ўз навбатида, 2022 йил мартидан буён Хотин-қизлар ва оила ишлари қўмитасига раҳбарлик қилган Зулайҳо Маҳкамова бошқа ишга ўтиши муносабати билан лавозимидан озод этилди.Дилноза Каттахонова 1991 йил 2 июлда Фарғона вилоятининг Қўқон шаҳрида туғилган.Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетининг бакалавриат ва магистратура босқичларини тамомлаган. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасига эга, Гарвард университетининг Жон Кеннеди номидаги давлат бошқаруви мактабининг магистрлик дастури тингловчиси.Каттахонова турли йилларда "Камолот" ёшлар ҳаракати, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси ва Ёшлар иттифоқида ишлаган, "Камалак" болалар ташкилотига раҳбарлик қилган.2020 йил июль ойида у ўша пайтда ташкил этилган Ёшлар ишлари агентлиги директорининг ўринбосари, 2023 йил декабрь ойида эса агентлик директорининг биринчи ўринбосари этиб тайинланган эди.Каттахонова "Дўстлик" давлат ордени, "Халқлар дўстлиги" ва "Жисмоний тарбия ва спорт аълочиси" кўкрак нишонлари билан тақдирланган. У Зулфия номидаги Давлат мукофоти совриндори саналади.
https://sputniknews.uz/20260710/sardor-umurzakov-58955233.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58959599_50:0:869:614_1920x0_80_0_0_2d70cf827259f1281f617245bc42d6f6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, ўзбекистон, янги тайинлов
сиёсат, ўзбекистон, янги тайинлов
Дилноза Каттахонова бош вазир ўринбосари этиб тайинланди
Зулайхо Маҳкамова бош вазир ўринбосари – Оила ва хотин-қизлар қўмитаси раиси лавозимини тарк этди.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Президентнинг тегишли фармони билан Дилноза Каттахонова бош вазир ўринбосари – Оила ва хотин-қизлар қўмитаси раиси лавозимига тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.
У шу муносабат билан Ёшлар ишлари агентлиги директорининг биринчи ўринбосари лавозимидан озод этилди.
Ўз навбатида, 2022 йил мартидан буён Хотин-қизлар ва оила ишлари қўмитасига раҳбарлик қилган Зулайҳо Маҳкамова бошқа ишга ўтиши муносабати билан лавозимидан озод этилди.
Дилноза Каттахонова 1991 йил 2 июлда Фарғона вилоятининг Қўқон шаҳрида туғилган.
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетининг бакалавриат ва магистратура босқичларини тамомлаган. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасига эга, Гарвард университетининг Жон Кеннеди номидаги давлат бошқаруви мактабининг магистрлик дастури тингловчиси.
Каттахонова турли йилларда "Камолот" ёшлар ҳаракати, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси ва Ёшлар иттифоқида ишлаган, "Камалак" болалар ташкилотига раҳбарлик қилган.
2020 йил июль ойида у ўша пайтда ташкил этилган Ёшлар ишлари агентлиги директорининг ўринбосари, 2023 йил декабрь ойида эса агентлик директорининг биринчи ўринбосари этиб тайинланган эди.
Каттахонова "Дўстлик" давлат ордени, "Халқлар дўстлиги" ва "Жисмоний тарбия ва спорт аълочиси" кўкрак нишонлари билан тақдирланган. У Зулфия номидаги Давлат мукофоти совриндори саналади.