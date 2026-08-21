https://sputniknews.uz/20260821/ryabkov-rossiya-ukraina-59850708.html
Рябков: Россия Украинага оид ҳар қандай оқилона таклифларни тинглашга тайёр
Рябков: Россия Украинага оид ҳар қандай оқилона таклифларни тинглашга тайёр
Sputnik Ўзбекистон
Россия ТИВ раҳбари ўринбосари таклиф ва ғоялар “ерда” юзага келган воқеликка мос келадиган бўлишини қайд этди. 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T13:07+0500
2026-08-21T13:07+0500
2026-08-21T13:07+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59850768_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_ffe64dc9de26f8e686ff882cc6cb7061.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия Украинадаги вазиятни тартибга солиш бўйича “ерда” юзага келган воқеликка мос келадиган ҳар қандай оқилона таклиф ва ғояларни тинглашга тайёр. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Сергей Рябков маълум қилди.У Украина Қуролли кучларини қайта қуроллантириш ва ЕИ-Украина талабларини “ўтказиш” учун вақт ютишга бўлган уринишлар номақбул эканини урғулади.“...мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган ва таърифига кўра ҳал қилишга хизмат қила олмайдиган уриниш ва талаблар”, - деди Россия ташқи ишлари вазири ўринбосари.
https://sputniknews.uz/20260820/peskov-ukraine-bayonotlar-59834917.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59850768_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_65b165a47ac3ad53bdecbef9ec21aad7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
Рябков: Россия Украинага оид ҳар қандай оқилона таклифларни тинглашга тайёр
Россия ТИВ раҳбари ўринбосари таклиф ва ғоялар “ерда” юзага келган воқеликка мос келадиган бўлишини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия Украинадаги вазиятни тартибга солиш бўйича “ерда” юзага келган воқеликка мос келадиган ҳар қандай оқилона таклиф ва ғояларни тинглашга тайёр. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Сергей Рябков маълум қилди.
“Россия Федерацияси Россия президенти томонидан белгиланган мақсадларга мос келадиган ва “ерда” юзага келган воқеликка жавоб берадиган ҳар қандай оқилона таклиф ва ғояларни тинглашга тайёр”, - деди Рябков News.ru нашрига берган интервьюсида.
У Украина Қуролли кучларини қайта қуроллантириш ва ЕИ-Украина талабларини “ўтказиш” учун вақт ютишга бўлган уринишлар номақбул эканини урғулади.
“...мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган ва таърифига кўра ҳал қилишга хизмат қила олмайдиган уриниш ва талаблар”, - деди Россия ташқи ишлари вазири ўринбосари.