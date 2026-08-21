Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260821/ryabkov-rossiya-ukraina-59850708.html
Рябков: Россия Украинага оид ҳар қандай оқилона таклифларни тинглашга тайёр
Рябков: Россия Украинага оид ҳар қандай оқилона таклифларни тинглашга тайёр
Sputnik Ўзбекистон
Россия ТИВ раҳбари ўринбосари таклиф ва ғоялар “ерда” юзага келган воқеликка мос келадиган бўлишини қайд этди. 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T13:07+0500
2026-08-21T13:07+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59850768_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_ffe64dc9de26f8e686ff882cc6cb7061.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия Украинадаги вазиятни тартибга солиш бўйича “ерда” юзага келган воқеликка мос келадиган ҳар қандай оқилона таклиф ва ғояларни тинглашга тайёр. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Сергей Рябков маълум қилди.У Украина Қуролли кучларини қайта қуроллантириш ва ЕИ-Украина талабларини “ўтказиш” учун вақт ютишга бўлган уринишлар номақбул эканини урғулади.“...мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган ва таърифига кўра ҳал қилишга хизмат қила олмайдиган уриниш ва талаблар”, - деди Россия ташқи ишлари вазири ўринбосари.
https://sputniknews.uz/20260820/peskov-ukraine-bayonotlar-59834917.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59850768_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_65b165a47ac3ad53bdecbef9ec21aad7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина

Рябков: Россия Украинага оид ҳар қандай оқилона таклифларни тинглашга тайёр

13:07 21.08.2026
© Sputnik / Мария ДевахинаСергей Рябков
Сергей Рябков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
© Sputnik / Мария Девахина
Oбуна бўлиш
Россия ТИВ раҳбари ўринбосари таклиф ва ғоялар “ерда” юзага келган воқеликка мос келадиган бўлишини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия Украинадаги вазиятни тартибга солиш бўйича “ерда” юзага келган воқеликка мос келадиган ҳар қандай оқилона таклиф ва ғояларни тинглашга тайёр. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Сергей Рябков маълум қилди.
“Россия Федерацияси Россия президенти томонидан белгиланган мақсадларга мос келадиган ва “ерда” юзага келган воқеликка жавоб берадиган ҳар қандай оқилона таклиф ва ғояларни тинглашга тайёр”, - деди Рябков News.ru нашрига берган интервьюсида.
У Украина Қуролли кучларини қайта қуроллантириш ва ЕИ-Украина талабларини “ўтказиш” учун вақт ютишга бўлган уринишлар номақбул эканини урғулади.
“...мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган ва таърифига кўра ҳал қилишга хизмат қила олмайдиган уриниш ва талаблар”, - деди Россия ташқи ишлари вазири ўринбосари.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Тинчлик музокаралари ва Ғарбнинг чарчоғи: Песковнинг Украина можароси бўйича баёнотлари
Кеча, 16:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0