https://sputniknews.uz/20260821/ozbekiston-gruziya-59845839.html
Ўзбекистон ва Грузия юк ташиш учун E-Permit тизимини жорий этди
Ўзбекистон ва Грузия юк ташиш учун E-Permit тизимини жорий этди
Sputnik Ўзбекистон
E-Permit — халқаро автомобил юк ташувларини амалга ошириш учун бериладиган электрон рухсатнома бўлиб, у ташувчига бошқа давлат ҳудудига кириш, ундан транзит ўтиш ёки учинчи давлатга/дан юк ташиш имконини беради.
2026-08-21T09:31+0500
2026-08-21T09:31+0500
2026-08-21T09:31+0500
жамият
ўзбекистон
грузия
юк
транспорт вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/551/90/5519073_63:401:2286:1652_1920x0_80_0_0_28abb7f042cb17a42ea2a3d4b0e45a96.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон ва Грузия ўртасида юк ташиш учун E-Permit тизими жорий этилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Энди “икки томонлама”, “транзит” ҳамда “учинчи давлатга/дан” турдаги рухсатномалар миллий ташувчиларга аризалари асосида фақат электрон шаклда берилади. Мазкур рухсатномалар аввал фойдаланилган тақсимланадиган бланкалар туридан чиқарилди.Таъкидланишча, янги тизим рухсатномаларни олиш жараёнини тезлаштириш, қоғоз бланкалардан фойдаланишни қисқартириш ва инсон омилини камайтиришга қаратилган.Шунингдек, халқаро юк ташувларида миллий ташувчилар учун янада қулай ва шаффоф механизм яратилади.E-Permit — халқаро автомобил юк ташувларини амалга ошириш учун бериладиган электрон рухсатнома бўлиб, у ташувчига бошқа давлат ҳудудига кириш, ундан транзит ўтиш ёки учинчи давлатга/дан юк ташиш имконини беради.
https://sputniknews.uz/20260710/ozbekiston-gruziya-58964014.html
ўзбекистон
грузия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/551/90/5519073_1:0:2293:1719_1920x0_80_0_0_9301a03feded5685aaa17b3f104bac5c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, грузия, юк , транспорт вазирлиги
жамият, ўзбекистон, грузия, юк , транспорт вазирлиги
Ўзбекистон ва Грузия юк ташиш учун E-Permit тизимини жорий этди
Янги тизим рухсатномаларни олиш жараёнини тезлаштириш, қоғоз бланкалардан фойдаланишни қисқартиришга қаратилган
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Ўзбекистон ва Грузия ўртасида юк ташиш учун E-Permit тизими жорий этилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Энди “икки томонлама”, “транзит” ҳамда “учинчи давлатга/дан” турдаги рухсатномалар миллий ташувчиларга аризалари асосида фақат электрон шаклда берилади. Мазкур рухсатномалар аввал фойдаланилган тақсимланадиган бланкалар туридан чиқарилди.
Таъкидланишча, янги тизим рухсатномаларни олиш жараёнини тезлаштириш, қоғоз бланкалардан фойдаланишни қисқартириш ва инсон омилини камайтиришга қаратилган.
Шунингдек, халқаро юк ташувларида миллий ташувчилар учун янада қулай ва шаффоф механизм яратилади.
E-Permit — халқаро автомобил юк ташувларини амалга ошириш учун бериладиган электрон рухсатнома бўлиб, у ташувчига бошқа давлат ҳудудига кириш, ундан транзит ўтиш ёки учинчи давлатга/дан юк ташиш имконини беради.