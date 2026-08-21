Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260821/ozbekiston-gruziya-59845839.html
Ўзбекистон ва Грузия юк ташиш учун E-Permit тизимини жорий этди
Ўзбекистон ва Грузия юк ташиш учун E-Permit тизимини жорий этди
Sputnik Ўзбекистон
E-Permit — халқаро автомобил юк ташувларини амалга ошириш учун бериладиган электрон рухсатнома бўлиб, у ташувчига бошқа давлат ҳудудига кириш, ундан транзит ўтиш ёки учинчи давлатга/дан юк ташиш имконини беради.
2026-08-21T09:31+0500
2026-08-21T09:31+0500
жамият
ўзбекистон
грузия
юк
транспорт вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/551/90/5519073_63:401:2286:1652_1920x0_80_0_0_28abb7f042cb17a42ea2a3d4b0e45a96.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон ва Грузия ўртасида юк ташиш учун E-Permit тизими жорий этилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Энди “икки томонлама”, “транзит” ҳамда “учинчи давлатга/дан” турдаги рухсатномалар миллий ташувчиларга аризалари асосида фақат электрон шаклда берилади. Мазкур рухсатномалар аввал фойдаланилган тақсимланадиган бланкалар туридан чиқарилди.Таъкидланишча, янги тизим рухсатномаларни олиш жараёнини тезлаштириш, қоғоз бланкалардан фойдаланишни қисқартириш ва инсон омилини камайтиришга қаратилган.Шунингдек, халқаро юк ташувларида миллий ташувчилар учун янада қулай ва шаффоф механизм яратилади.E-Permit — халқаро автомобил юк ташувларини амалга ошириш учун бериладиган электрон рухсатнома бўлиб, у ташувчига бошқа давлат ҳудудига кириш, ундан транзит ўтиш ёки учинчи давлатга/дан юк ташиш имконини беради.
https://sputniknews.uz/20260710/ozbekiston-gruziya-58964014.html
ўзбекистон
грузия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/551/90/5519073_1:0:2293:1719_1920x0_80_0_0_9301a03feded5685aaa17b3f104bac5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, грузия, юк , транспорт вазирлиги
жамият, ўзбекистон, грузия, юк , транспорт вазирлиги

Ўзбекистон ва Грузия юк ташиш учун E-Permit тизимини жорий этди

09:31 21.08.2026
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF / Медиабанкка ўтишГрузовые фуры
Грузовые фуры - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Янги тизим рухсатномаларни олиш жараёнини тезлаштириш, қоғоз бланкалардан фойдаланишни қисқартиришга қаратилган
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон ва Грузия ўртасида юк ташиш учун E-Permit тизими жорий этилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Энди “икки томонлама”, “транзит” ҳамда “учинчи давлатга/дан” турдаги рухсатномалар миллий ташувчиларга аризалари асосида фақат электрон шаклда берилади. Мазкур рухсатномалар аввал фойдаланилган тақсимланадиган бланкалар туридан чиқарилди.
Таъкидланишча, янги тизим рухсатномаларни олиш жараёнини тезлаштириш, қоғоз бланкалардан фойдаланишни қисқартириш ва инсон омилини камайтиришга қаратилган.
Шунингдек, халқаро юк ташувларида миллий ташувчилар учун янада қулай ва шаффоф механизм яратилади.
E-Permit — халқаро автомобил юк ташувларини амалга ошириш учун бериладиган электрон рухсатнома бўлиб, у ташувчига бошқа давлат ҳудудига кириш, ундан транзит ўтиш ёки учинчи давлатга/дан юк ташиш имконини беради.
Нима учун Ўзбекистон ва Грузия ҳамкорлиги янги босқичга кўтарилмоқда? - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
Матбуот маркази
Нега Ўзбекистон ва Грузия ҳамкорлиги янги даражага кўтарилмоқда – видео
10 Июл, 20:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0