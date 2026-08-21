Кудратов Мордовия раҳбари билан инвестиция ташаббусларини жадаллаштиришни келишиб олди
© Пресс-служба МИПТ УзбекистанаМинистр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым
© Пресс-служба МИПТ Узбекистана
Oбуна бўлиш
Томонлар корхоналар ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Россиянинг Мордовия Республикаси раҳбари Артём Здунов билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, Томонлар савдо-иқтисодий алоқаларни, саноат кооперациясини ҳамда ҳудудлар ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини кўриб чиқди.
Фармацевтика, электротехника, металлургия, қишлоқ хўжалиги, ёғочни қайта ишлаш ва АТ соҳаларида қўшма лойиҳаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Бухоро, Навоий ва Жиззах вилоятларидаги саноат парклари ҳудудларида янги ишлаб чиқариш қувватларини жойлаштириш, шунингдек, корхоналар ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш имкониятлари муҳокама қилинди.
Кудратов ва Здунов аниқ кооперация ва инвестиция ташаббусларини ишлаб чиқишни жадаллаштириш ҳамда тегишли тузилмалар ва ишбилармон доиралар ўртасидаги ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олди.
Маълум қилинишича, Томонлар савдо-иқтисодий алоқаларни, саноат кооперациясини ҳамда ҳудудлар ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини кўриб чиқди.
Фармацевтика, электротехника, металлургия, қишлоқ хўжалиги, ёғочни қайта ишлаш ва АТ соҳаларида қўшма лойиҳаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Бухоро, Навоий ва Жиззах вилоятларидаги саноат парклари ҳудудларида янги ишлаб чиқариш қувватларини жойлаштириш, шунингдек, корхоналар ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш имкониятлари муҳокама қилинди.
Кудратов ва Здунов аниқ кооперация ва инвестиция ташаббусларини ишлаб чиқишни жадаллаштириш ҳамда тегишли тузилмалар ва ишбилармон доиралар ўртасидаги ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олди.
Ўзбекистоннинг Мордовия билан савдо 2022 йилдан буён 2,5 бараварга ошган, унинг амалдаги ҳажми эса йилига қарийб 70 млн долларга баҳоланмоқда.
Тошкентда бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Мордовия ишбилармонлари иштирокида икки томонлама бизнес форумида 25 млн долларлик битимлар имзоланди.