Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260821/kudratov-mordoviya-59848523.html
Кудратов Мордовия раҳбари билан инвестиция ташаббусларини жадаллаштиришни келишиб олди
Кудратов Мордовия раҳбари билан инвестиция ташаббусларини жадаллаштиришни келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Томонлар корхоналар ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилди. 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T10:46+0500
2026-08-21T10:46+0500
иқтисод
лазиз қудратов
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59848345_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_363c2f397e5de20ae2c9d3846f4e7188.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Россиянинг Мордовия Республикаси раҳбари Артём Здунов билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди. Маълум қилинишича, Томонлар савдо-иқтисодий алоқаларни, саноат кооперациясини ҳамда ҳудудлар ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини кўриб чиқди.Фармацевтика, электротехника, металлургия, қишлоқ хўжалиги, ёғочни қайта ишлаш ва АТ соҳаларида қўшма лойиҳаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.Бухоро, Навоий ва Жиззах вилоятларидаги саноат парклари ҳудудларида янги ишлаб чиқариш қувватларини жойлаштириш, шунингдек, корхоналар ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш имкониятлари муҳокама қилинди.Кудратов ва Здунов аниқ кооперация ва инвестиция ташаббусларини ишлаб чиқишни жадаллаштириш ҳамда тегишли тузилмалар ва ишбилармон доиралар ўртасидаги ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олди.Ўзбекистоннинг Мордовия билан савдо 2022 йилдан буён 2,5 бараварга ошган, унинг амалдаги ҳажми эса йилига қарийб 70 млн долларга баҳоланмоқда.Тошкентда бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Мордовия ишбилармонлари иштирокида икки томонлама бизнес форумида 25 млн долларлик битимлар имзоланди.
https://sputniknews.uz/20260820/mordovia-kompaniyalari-bitimlar-59833043.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59848345_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_dc4ac71bbecf186e25265b5cfc537d7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, лазиз қудратов , ўзбекистон, россия
иқтисод, лазиз қудратов , ўзбекистон, россия

Кудратов Мордовия раҳбари билан инвестиция ташаббусларини жадаллаштиришни келишиб олди

10:46 21.08.2026
© Пресс-служба МИПТ УзбекистанаМинистр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
© Пресс-служба МИПТ Узбекистана
Oбуна бўлиш
Томонлар корхоналар ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Россиянинг Мордовия Республикаси раҳбари Артём Здунов билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.

Маълум қилинишича, Томонлар савдо-иқтисодий алоқаларни, саноат кооперациясини ҳамда ҳудудлар ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини кўриб чиқди.

Фармацевтика, электротехника, металлургия, қишлоқ хўжалиги, ёғочни қайта ишлаш ва АТ соҳаларида қўшма лойиҳаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.

Бухоро, Навоий ва Жиззах вилоятларидаги саноат парклари ҳудудларида янги ишлаб чиқариш қувватларини жойлаштириш, шунингдек, корхоналар ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш имкониятлари муҳокама қилинди.

Кудратов ва Здунов аниқ кооперация ва инвестиция ташаббусларини ишлаб чиқишни жадаллаштириш ҳамда тегишли тузилмалар ва ишбилармон доиралар ўртасидаги ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олди.
Ўзбекистоннинг Мордовия билан савдо 2022 йилдан буён 2,5 бараварга ошган, унинг амалдаги ҳажми эса йилига қарийб 70 млн долларга баҳоланмоқда.
Тошкентда бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Мордовия ишбилармонлари иштирокида икки томонлама бизнес форумида 25 млн долларлик битимлар имзоланди.
В Ташкенте прошёл двусторонний бизнес-форум Республики Мордовия и Республики Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2026
Россиянинг Мордовия Республикаси компаниялари билан 25 млн долларлик битимлар имзоланди
Кеча, 15:27
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0