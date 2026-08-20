https://sputniknews.uz/20260820/mordovia-kompaniyalari-bitimlar-59833043.html
Россиянинг Мордовия Республикаси компаниялари билан 25 млн долларлик битимлар имзоланди
Россиянинг Мордовия Республикаси компаниялари билан 25 млн долларлик битимлар имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги бизнес-форумда Ўзбекистон ва Мордовия компаниялари $25 млнлик 8 та шартнома имзолади. Томонлар саноат маҳсулотлари етказиб бериш ва Қашқадарёнинг 17 минг бош қорамолга эҳтиёжини муҳокама қилди.
2026-08-20T15:27+0500
2026-08-20T15:27+0500
2026-08-20T15:33+0500
форум
чорва
фермерлар
шартнома
қашқадарё вилояти
ўзбекистон
россия
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59832832_0:480:2560:1920_1920x0_80_0_0_508ff7e58770a210065ef388eb703fc2.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Тошкентда Ўзбекистон ва Мордовия ишбилармонлари иштирокида икки томонлама бизнес-форум бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тадбирда Мордовия раҳбари Артём Здунов, Мордовия вазирлик ва идоралари вакиллари, Қашқадарё вилояти ҳокими ўринбосари Алишер Зокиров, шунингдек, икки томон ишбилармонлари иштирок этди. Форум давомида компаниялар ўртасида икки томонлама учрашувлар ҳам ўтказилди.Мордовия иқтисодиёт, савдо ва тадбиркорлик вазири Иван Гориннинг айтишича, Ўзбекистон республиканинг энг йирик бешта ташқи савдо ҳамкоридан бири ҳисобланади. 2022 йилдан буён ўзаро савдо ҳажми 2,5 баробарга ошган.Божхона статистикасида ўзаро савдо айланмаси 20 млн доллар деб кўрсатилган. Бироқ маҳсулотларнинг бир қисми Москва, Нижний Новгород ва бошқа логистика марказларидаги савдо ташкилотлари орқали етказиб берилади. Форумдан олдин Мордовия қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазири Виталий Платонов бошчилигидаги делегация 18–19 август кунлари Қашқадарё вилоятида бўлди.Алишер Зокировнинг маълум қилишича, ташриф давомида тадбиркорлар, давлат ташкилотлари, чорвачилик хўжаликлари ҳамда экспорт-импорт корхоналари билан музокаралар ўтказилди.Артём Здуновнинг маълум қилишича, форум доирасида Ўзбекистон ва Мордовия компаниялари ўртасида умумий қиймати 25 млн долларлик 8 та ҳамкорлик шартномаси имзоланди.
https://sputniknews.uz/20250503/rossiya-federatsiyasi-mordoviya-respublikasi-ozbekiston-49182415.html
қашқадарё вилояти
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59832832_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_117b54d093dacf4aaaec7973210e8f61.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
форум, чорва, фермерлар, шартнома, қашқадарё вилояти, ўзбекистон, россия, иқтисод
форум, чорва, фермерлар, шартнома, қашқадарё вилояти, ўзбекистон, россия, иқтисод
Россиянинг Мордовия Республикаси компаниялари билан 25 млн долларлик битимлар имзоланди
15:27 20.08.2026 (янгиланди: 15:33 20.08.2026)
Мордовия Республикаси билан савдо 2022 йилдан буён 2,5 баробарга ошган, унинг амалдаги ҳажми эса йилига қарийб 70 млн долларга баҳоланмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Тошкентда Ўзбекистон ва Мордовия ишбилармонлари иштирокида икки томонлама бизнес-форум бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Тадбирда Мордовия раҳбари Артём Здунов, Мордовия вазирлик ва идоралари вакиллари, Қашқадарё вилояти ҳокими ўринбосари Алишер Зокиров, шунингдек, икки томон ишбилармонлари иштирок этди. Форум давомида компаниялар ўртасида икки томонлама учрашувлар ҳам ўтказилди.
Мордовия иқтисодиёт, савдо ва тадбиркорлик вазири Иван Гориннинг айтишича, Ўзбекистон республиканинг энг йирик бешта ташқи савдо ҳамкоридан бири ҳисобланади. 2022 йилдан буён ўзаро савдо ҳажми 2,5 баробарга ошган.
Божхона статистикасида ўзаро савдо айланмаси 20 млн доллар деб кўрсатилган. Бироқ маҳсулотларнинг бир қисми Москва, Нижний Новгород ва бошқа логистика марказларидаги савдо ташкилотлари орқали етказиб берилади.
Горин ушбу операцияларни ҳам ҳисобга олганда йиллик савдо айланмасини қарийб 70 млн долларга баҳолади.
Форумдан олдин Мордовия қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазири Виталий Платонов бошчилигидаги делегация 18–19 август кунлари Қашқадарё вилоятида бўлди.
Алишер Зокировнинг маълум қилишича, ташриф давомида тадбиркорлар, давлат ташкилотлари, чорвачилик хўжаликлари ҳамда экспорт-импорт корхоналари билан музокаралар ўтказилди.
"Биз умумий гаплар эмас, аниқ маҳсулот етказиб бериш ва аниқ лойиҳалар ҳақида гаплашдик. 44 та фермер хўжалигига 17 минг бош қорамол етказиб берилишига эҳтиёж борлиги аниқланди. Шунингдек, шакар, картошка ва қандолат маҳсулотларини етказиб бериш масаласи муҳокама қилинмоқда", — дея қўшимча қилди у.
Артём Здуновнинг маълум қилишича, форум доирасида Ўзбекистон ва Мордовия компаниялари ўртасида умумий қиймати 25 млн долларлик 8 та ҳамкорлик шартномаси имзоланди.