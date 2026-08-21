Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260821/eoii-keniya-59849355.html
ЕОИИ ва Кения ўртасидаги товар айирбошлаш 5 йилда қарийб 9 фоизга ошди
ЕОИИ ва Кения ўртасидаги товар айирбошлаш 5 йилда қарийб 9 фоизга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлатлари ва Кения ўртасидаги ҳамкорлик изчил ривожланиб бормоқда. 21.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-21T12:10+0500
2026-08-21T12:10+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
еик
кения
савдо
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59849171_93:427:2848:1977_1920x0_80_0_0_d9388e63e241dddf9fe40122d264ddad.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Москвада Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев ва Кениянинг Россиядаги элчиси Питер Мутуку Матуки учрашди.Томонлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари ва Кения ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилди.Сагинтаевнинг маълум қилишича, 2026 йил январь-май ойларида ЕОИИ мамлакатлари ва Кения ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 2025 йилнинг шу даврига нисбатан икки баравар ошган.Аввалроқ 2027 йилгача бўлган даврда Африканинг айрим давлатлари, интеграцион бирлашмалари ва ривожланиш институтлари билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришга комплекс кўмаклашиш бўйича тадбирлар режаси қабул қилинган эди.У ЕИКнинг Африка иттифоқи ва қитъанинг минтақавий интеграцион бирлашмалари билан ҳамкорлигини назарда тутади.
https://sputniknews.uz/20260818/kazakhstan-eaeu-savdo-russia-ulush-59781884.html
кения
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/15/59849171_359:333:2645:2048_1920x0_80_0_0_0e1743d3fdb567eda3792f101be417b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, еик, кения, савдо, ҳамкорлик
иқтисод, еоии, еик, кения, савдо, ҳамкорлик

ЕОИИ ва Кения ўртасидаги товар айирбошлаш 5 йилда қарийб 9 фоизга ошди

12:10 21.08.2026
© Пресс-служба ЕЭКПосол Кении в России Питер Мутуку Матуки и председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев
Посол Кении в России Питер Мутуку Матуки и председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлатлари ва Кения ўртасидаги ҳамкорлик изчил ривожланиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Москвада Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев ва Кениянинг Россиядаги элчиси Питер Мутуку Матуки учрашди.
Томонлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари ва Кения ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилди.
Сагинтаевнинг маълум қилишича, 2026 йил январь-май ойларида ЕОИИ мамлакатлари ва Кения ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 2025 йилнинг шу даврига нисбатан икки баравар ошган.
“Сўнгги беш йилда ЕОИИ мамлакатлари ва Кения ўртасидаги товарлар ташқи савдоси ҳажми 8,8 фоизга ошиб, 2025 йилда 460,2 млн доллардан зиёдни ташкил этди. 2026 йилнинг январ-май ойларида товар айирбошлаш ҳажми 2025 йилнинг шу даврига нисбатан икки баравардан кўпроқ ошди", - деди ЕИК ҳаъати раиси.
Аввалроқ 2027 йилгача бўлган даврда Африканинг айрим давлатлари, интеграцион бирлашмалари ва ривожланиш институтлари билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришга комплекс кўмаклашиш бўйича тадбирлар режаси қабул қилинган эди.
У ЕИКнинг Африка иттифоқи ва қитъанинг минтақавий интеграцион бирлашмалари билан ҳамкорлигини назарда тутади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
В торговле Казахстана с ЕАЭС доля товарооборота с Россией составила 87,2%. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Қозоғистоннинг ЕОИИ билан савдосида Россия улуши 87,2 фоизга етди
18 Август, 17:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0