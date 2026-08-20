https://sputniknews.uz/20260820/uzbekistan-yashirin-iqtisodiyot-59828981.html
Ўзбекистон ЯИМда норасмий ва яширин иқтисодиёт улуши — инфографика
Ўзбекистон ЯИМда норасмий ва яширин иқтисодиёт улуши — инфографика
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Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт ҳажми 245,5 трлн сўмни ёки ЯИМнинг 22,9 фоизини ташкил этди. Шундан 165,5 трлн сўми уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолиятига тўғри келди.
2026-08-20T14:32+0500
2026-08-20T14:32+0500
2026-08-20T14:32+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
яим
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиётнинг ялпи қўшилган қиймати 245,5 трлн сўмни ташкил этди.Кузатилмайдиган иқтисодиётнинг асосий қисми уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти ҳиссасига тўғри келиб, 165,5 трлн сўмни ташкил этди. Яширин иқтисодиёт ҳажми эса 80 трлн сўмга баҳоланган.Соҳалар кесимида кузатилмайдиган иқтисодиётнинг тегишли тармоқ ялпи қўшилган қийматидаги улуши қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида 60,5 фоизни, хизматлар соҳасида 23 фоизни, қурилишда 17,8 фоизни, саноатда эса 6,7 фоизни ташкил этди.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
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инфографика, миллий статистика қўмитаси , яим, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , яим, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистон ЯИМда норасмий ва яширин иқтисодиёт улуши — инфографика
Кузатилмайдиган иқтисодиётнинг асосий қисми уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти ҳиссасига тўғри келди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиётнинг ялпи қўшилган қиймати 245,5 трлн сўмни ташкил этди.
Кузатилмайдиган иқтисодиётнинг асосий қисми уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти ҳиссасига тўғри келиб, 165,5 трлн сўмни ташкил этди. Яширин иқтисодиёт ҳажми эса 80 трлн сўмга баҳоланган.
Соҳалар кесимида кузатилмайдиган иқтисодиётнинг тегишли тармоқ ялпи қўшилган қийматидаги улуши қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида 60,5 фоизни, хизматлар соҳасида 23 фоизни, қурилишда 17,8 фоизни, саноатда эса 6,7 фоизни ташкил этди.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.