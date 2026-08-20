Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260820/uzbekistan-iran-turizm-transport-hamkorlik-59815772.html
Ўзбекистон ва Эрон туризм ҳамда транспорт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради
Ўзбекистон ва Эрон туризм ҳамда транспорт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради
Sputnik Ўзбекистон
Теҳронда Ўзбекистон ва Эрон вакиллари туристик алмашинувни ривожлантириш, умумий маданий меросни тарғиб қилиш, транспорт йўлакларини кенгайтириш ва юк ташиш ҳажмини ошириш масалаларини кўриб чиқди.
2026-08-20T10:03+0500
2026-08-20T10:03+0500
учрашув
савдо
туризм
юк
эрон
ўзбекистон
иқтисод
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59815607_0:179:1280:899_1920x0_80_0_0_3b7a7e085b54284c5e3ee8a27f3e5a98.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев Теҳронда Эроннинг маданий мерос, туризм ва ҳунармандчилик вазири Саййид Ризо Солиҳий-Амирий билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Мулоқотда умумий тарихий-маданий меросни асраб-авайлаш ва тарғиб қилиш, туристик алмашинувни ривожлантириш ҳамда маданият ва туризм соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.Аълоев, шунингдек, Эроннинг йўллар ва шаҳарсозлик вазири Фарзона Содиқ билан музокара ўтказди. Учрашувларда тегишли идоралар ўртасидаги алоқаларни фаоллаштириш ва қўшма лойиҳаларни амалга оширишга келишиб олинди.
https://sputniknews.uz/20260819/uzbekistan-iran-muhokama-59801144.html
эрон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59815607_0:59:1280:1019_1920x0_80_0_0_26be9f0a9bf952dbb10ce96544314326.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
учрашув, савдо, туризм, юк , эрон, ўзбекистон, иқтисод, туризм
учрашув, савдо, туризм, юк , эрон, ўзбекистон, иқтисод, туризм

Ўзбекистон ва Эрон туризм ҳамда транспорт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради

10:03 20.08.2026
© Министерство иностранных делУзбекистан и Иран расширяют сотрудничество в сфере туризма и транспорта
Узбекистан и Иран расширяют сотрудничество в сфере туризма и транспорта - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2026
© Министерство иностранных дел
Oбуна бўлиш
Томонлар туристик алмашинув, халқаро транспорт йўлаклари ва юк ташиш ҳажмини ошириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев Теҳронда Эроннинг маданий мерос, туризм ва ҳунармандчилик вазири Саййид Ризо Солиҳий-Амирий билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Мулоқотда умумий тарихий-маданий меросни асраб-авайлаш ва тарғиб қилиш, туристик алмашинувни ривожлантириш ҳамда маданият ва туризм соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Аълоев, шунингдек, Эроннинг йўллар ва шаҳарсозлик вазири Фарзона Содиқ билан музокара ўтказди.
Томонлар халқаро транспорт йўлакларини ривожлантириш, логистика самарадорлигини ошириш ва икки мамлакат ўртасида юк ташиш ҳажмини кўпайтириш имкониятларини кўриб чиқди.
Учрашувларда тегишли идоралар ўртасидаги алоқаларни фаоллаштириш ва қўшма лойиҳаларни амалга оширишга келишиб олинди.
Узбекистан и Иран обсудили расширение торговых и транспортных связей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2026
Ўзбекистон ва Эрон савдо ҳамда транспорт алоқаларини кенгайтиришни муҳокама қилди
Кеча, 12:22
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0