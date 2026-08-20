https://sputniknews.uz/20260820/uzbekistan-iran-turizm-transport-hamkorlik-59815772.html
Ўзбекистон ва Эрон туризм ҳамда транспорт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради
Ўзбекистон ва Эрон туризм ҳамда транспорт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради
Sputnik Ўзбекистон
Теҳронда Ўзбекистон ва Эрон вакиллари туристик алмашинувни ривожлантириш, умумий маданий меросни тарғиб қилиш, транспорт йўлакларини кенгайтириш ва юк ташиш ҳажмини ошириш масалаларини кўриб чиқди.
2026-08-20T10:03+0500
2026-08-20T10:03+0500
2026-08-20T10:03+0500
учрашув
савдо
туризм
юк
эрон
ўзбекистон
иқтисод
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59815607_0:179:1280:899_1920x0_80_0_0_3b7a7e085b54284c5e3ee8a27f3e5a98.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев Теҳронда Эроннинг маданий мерос, туризм ва ҳунармандчилик вазири Саййид Ризо Солиҳий-Амирий билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Мулоқотда умумий тарихий-маданий меросни асраб-авайлаш ва тарғиб қилиш, туристик алмашинувни ривожлантириш ҳамда маданият ва туризм соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.Аълоев, шунингдек, Эроннинг йўллар ва шаҳарсозлик вазири Фарзона Содиқ билан музокара ўтказди. Учрашувларда тегишли идоралар ўртасидаги алоқаларни фаоллаштириш ва қўшма лойиҳаларни амалга оширишга келишиб олинди.
https://sputniknews.uz/20260819/uzbekistan-iran-muhokama-59801144.html
эрон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59815607_0:59:1280:1019_1920x0_80_0_0_26be9f0a9bf952dbb10ce96544314326.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
учрашув, савдо, туризм, юк , эрон, ўзбекистон, иқтисод, туризм
учрашув, савдо, туризм, юк , эрон, ўзбекистон, иқтисод, туризм
Ўзбекистон ва Эрон туризм ҳамда транспорт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради
Томонлар туристик алмашинув, халқаро транспорт йўлаклари ва юк ташиш ҳажмини ошириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев Теҳронда Эроннинг маданий мерос, туризм ва ҳунармандчилик вазири Саййид Ризо Солиҳий-Амирий билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди
.
Мулоқотда умумий тарихий-маданий меросни асраб-авайлаш ва тарғиб қилиш, туристик алмашинувни ривожлантириш ҳамда маданият ва туризм соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Аълоев, шунингдек, Эроннинг йўллар ва шаҳарсозлик вазири Фарзона Содиқ билан музокара ўтказди.
Томонлар халқаро транспорт йўлакларини ривожлантириш, логистика самарадорлигини ошириш ва икки мамлакат ўртасида юк ташиш ҳажмини кўпайтириш имкониятларини кўриб чиқди.
Учрашувларда тегишли идоралар ўртасидаги алоқаларни фаоллаштириш ва қўшма лойиҳаларни амалга оширишга келишиб олинди.