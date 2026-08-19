https://sputniknews.uz/20260819/uzbekistan-iran-muhokama-59801144.html
Ўзбекистон ва Эрон савдо ҳамда транспорт алоқаларини кенгайтиришни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Эрон савдо ҳамда транспорт алоқаларини кенгайтиришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Эрон вакиллари савдо ҳажмини ошириш, маҳсулотлар турини кенгайтириш, транспорт-транзит йўналишларини самарали ишлатиш ва юк ташишни кўпайтириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-08-19T12:22+0500
2026-08-19T12:22+0500
2026-08-19T12:33+0500
ташриф
ўзбекистон тив
сиёсат
дипломатия
теҳрон
транспорт
ҳамкорлик
инвестиция
эрон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59800979_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_47ee6dd72993d043b4daba6787995a26.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. 18 август куни Теҳронда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев бошчилигидаги делегация Эрон биринчи вице-президентининг ўринбосари Али Нажафий Хўшруди билан учрашди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Музокараларда икки томонлама муносабатларни янада ривожлантириш, мунтазам сиёсий мулоқотни давом эттириш ва икки мамлакат давлат идоралари ўртасидаги алоқаларни фаоллаштириш масалалари кўриб чиқилди.Аввалроқ Баҳромжон Аълоев Эрон ташқи ишлар вазирининг савдо-иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари Ҳамид Қанбарий билан музокара ўтказган эди.Унда ўзаро савдо ҳажмини ошириш, етказиб бериладиган маҳсулотлар турини кенгайтириш, инвестициявий алоқалар ва бизнес вакиллари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек, амалдаги транспорт йўналишлари самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ҳамда Эрон ўртасида юк ташиш ҳажмини кўпайтириш учун қулай шароитлар яратишга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20260818/uzbekistan-iran-hamkorlik-muhokama-59766612.html
теҳрон
эрон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59800979_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab4bdd1e7058541f9b50dbdf07ba6076.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ташриф, ўзбекистон тив, сиёсат, дипломатия, теҳрон, транспорт, ҳамкорлик, инвестиция, эрон, иқтисод, ўзбекистон
ташриф, ўзбекистон тив, сиёсат, дипломатия, теҳрон, транспорт, ҳамкорлик, инвестиция, эрон, иқтисод, ўзбекистон
Ўзбекистон ва Эрон савдо ҳамда транспорт алоқаларини кенгайтиришни муҳокама қилди
12:22 19.08.2026 (янгиланди: 12:33 19.08.2026)
Теҳронда ўзаро савдони ошириш, юк ташиш ҳажмини кўпайтириш ва давлат идоралари ўртасидаги алоқаларни фаоллаштириш муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
18 август куни Теҳронда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев бошчилигидаги делегация Эрон биринчи вице-президентининг ўринбосари Али Нажафий Хўшруди билан учрашди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди
.
Музокараларда икки томонлама муносабатларни янада ривожлантириш, мунтазам сиёсий мулоқотни давом эттириш ва икки мамлакат давлат идоралари ўртасидаги алоқаларни фаоллаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Асосий эътибор савдо-иқтисодий муносабатларни кенгайтириш ва транспорт-транзит имкониятларидан самарали фойдаланишга қаратилди. Томонлар минтақавий ва халқаро ташкилотлар доирасидаги ҳамкорлик юзасидан ҳам фикр алмашди.
Аввалроқ Баҳромжон Аълоев Эрон ташқи ишлар вазирининг савдо-иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари Ҳамид Қанбарий билан музокара ўтказган эди.
Унда ўзаро савдо ҳажмини ошириш, етказиб бериладиган маҳсулотлар турини кенгайтириш, инвестициявий алоқалар ва бизнес вакиллари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Шунингдек, амалдаги транспорт йўналишлари самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ҳамда Эрон ўртасида юк ташиш ҳажмини кўпайтириш учун қулай шароитлар яратишга алоҳида эътибор қаратилди.