https://sputniknews.uz/20260818/uzbekistan-iran-hamkorlik-muhokama-59766612.html
Аълоев ва Ароқчи Теҳронда Ўзбекистон ва Эрон ҳамкорлигини муҳокама қилди
Аълоев ва Ароқчи Теҳронда Ўзбекистон ва Эрон ҳамкорлигини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Теҳронда Ўзбекистон ва Эрон ташқи ишлар вазирликлари сиёсий маслаҳатлашувлар ўтказди. Томонлар савдо, инвестиция, транспорт-транзит йўлаклари ва бизнес алоқаларини кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-08-18T09:20+0500
2026-08-18T09:20+0500
2026-08-18T10:18+0500
теҳрон
ташқи сиёсат
ўзбекистон тив
сиёсат
эрон
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/12/59765780_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9a48f8f7dbbc8369814c45bfcdc495d7.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Теҳронда Ўзбекистон ва Эрон ташқи ишлар вазирликлари ўртасида сиёсий маслаҳатлашувларнинг навбатдаги давраси бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон делегациясига ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев, Эрон томонига ташқи ишлар вазирининг сиёсий масалалар бўйича ўринбосари Мажид Тахти-Равончи раҳбарлик қилди.Музокараларда савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни ривожлантириш, транспорт-транзит алоқаларини кенгайтириш ҳамда икки мамлакат ишбилармон доиралари ўртасидаги ҳамкорликни фаоллаштиришга асосий эътибор қаратилди.Томонлар маданий-гуманитар алмашинувлар, халқаро ташкилотлар доирасидаги ҳамкорлик, шунингдек, минтақавий ва халқаро кун тартибидаги масалаларни ҳам муҳокама қилди.Ташриф доирасида Баҳромжон Аълоев Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи билан ҳам учрашди. Транспорт йўналиши Ўзбекистон учун алоҳида аҳамиятга эга. 2026 йил июлида тақдим этилган транспорт-логистика режаларида Хитой — Марказий Осиё — Эрон йўналиши мамлакатнинг истиқболли транзит коридорларидан бири сифатида кўрсатилган. Аввалроқ Ўзбекистон ва Эрон Ўзбекистон — Туркманистон — Эрон автомаршрути ҳамда Чобаҳор порти имкониятларидан фойдаланиш масалаларини ҳам муҳокама қилган.
https://sputniknews.uz/20260607/uzbekistan-iran-hukumatlararo-komissiya-yigilish-kelishuv-58172158.html
теҳрон
эрон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/12/59765780_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b88d7f1a75a874f51429b2d9d3e18bf9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
теҳрон, ташқи сиёсат, ўзбекистон тив, сиёсат, эрон, ўзбекистон
теҳрон, ташқи сиёсат, ўзбекистон тив, сиёсат, эрон, ўзбекистон
Аълоев ва Ароқчи Теҳронда Ўзбекистон ва Эрон ҳамкорлигини муҳокама қилди
09:20 18.08.2026 (янгиланди: 10:18 18.08.2026)
Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи Баҳромжон Аълоев билан учрашувда Ўзбекистон билан савдо, инвестиция ва транспорт-транзит алоқаларини кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Теҳронда Ўзбекистон ва Эрон ташқи ишлар вазирликлари ўртасида сиёсий маслаҳатлашувларнинг навбатдаги давраси бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Ўзбекистон делегациясига ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев, Эрон томонига ташқи ишлар вазирининг сиёсий масалалар бўйича ўринбосари Мажид Тахти-Равончи раҳбарлик қилди.
Музокараларда савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни ривожлантириш, транспорт-транзит алоқаларини кенгайтириш ҳамда икки мамлакат ишбилармон доиралари ўртасидаги ҳамкорликни фаоллаштиришга асосий эътибор қаратилди.
Томонлар маданий-гуманитар алмашинувлар, халқаро ташкилотлар доирасидаги ҳамкорлик, шунингдек, минтақавий ва халқаро кун тартибидаги масалаларни ҳам муҳокама қилди.
Ташриф доирасида Баҳромжон Аълоев Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи билан ҳам учрашди.
Суҳбатда савдо, инвестиция ва транспорт-транзит ҳамкорлигини кенгайтириш, ҳукуматлараро механизмлар ҳамда бизнес алоқаларини фаоллаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Транспорт йўналиши Ўзбекистон учун алоҳида аҳамиятга эга. 2026 йил июлида тақдим этилган транспорт-логистика режаларида Хитой — Марказий Осиё — Эрон йўналиши мамлакатнинг истиқболли транзит коридорларидан бири сифатида кўрсатилган.
Аввалроқ Ўзбекистон ва Эрон Ўзбекистон — Туркманистон — Эрон автомаршрути ҳамда Чобаҳор порти имкониятларидан фойдаланиш масалаларини ҳам муҳокама қилган.