Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260607/uzbekistan-iran-hukumatlararo-komissiya-yigilish-kelishuv-58172158.html
Ўзбекистон ва Эрон Ҳукуматлараро комиссия йиғилишини ўтказишга келишиб олди
Ўзбекистон ва Эрон Ҳукуматлараро комиссия йиғилишини ўтказишга келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекда Ўзбекистон ва Эрон делегациялари савдо, саноат кооперацияси ва логистика масалаларини муҳокама қилди. Томонлар Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилишини ўтказишга келишиб олди.
2026-06-07T09:21+0500
2026-06-07T09:21+0500
иқтисод
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
ҳамкорлик
транспорт
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58171993_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_a95a65738a5288c945b152763f664569.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Бишкек шаҳрида ШҲТ Саноат вазирларининг IV йиғилиши доирасида Ўзбекистон ва Эрон делегациялари ўртасида учрашув бўлиб ўтди.Музокараларда Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Эрон саноат, конлар ва савдо вазири Саид Муҳаммад Отабак савдо-иқтисодий ҳамкорлик, саноат кооперацияси ва транспорт-логистика алоқаларини кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.Томонлар ўзаро савдода ўсиш кузатилаётганини ҳам қайд этди. 2026 йил январь-апрель ойларида икки мамлакат ўртасида товар айирбошлаш ҳажми 48,1 фоизга ошган. 1 апрель ҳолатига кўра, Ўзбекистонда Эрон капитали иштирокида 228 та корхона фаолият юритмоқда.Эрон йўналиши Ўзбекистон учун фақат савдо эмас, логистика нуқтаи назаридан ҳам муҳим. Аввалроқ томонлар Эрон денгиз портлари, жумладан Чобаҳор портидан фойдаланиш масалаларини муҳокама қилган; 2026 йил февралда эса Ўзбекистон, Эрон ва Туркия ўзаро интеграциялашган транспорт-логистика тизимини яратиш масаласини кўриб чиққан эди.
https://sputniknews.uz/20260518/eaeu-imtiyoz-savdo-hamkorlar--bozor-57659829.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58171993_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_aa000f3a57fd6ba3407cac1d66a5382f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), ҳамкорлик, транспорт, савдо
иқтисод, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), ҳамкорлик, транспорт, савдо

Ўзбекистон ва Эрон Ҳукуматлараро комиссия йиғилишини ўтказишга келишиб олди

09:21 07.06.2026
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиВ рамках IV заседания министров промышленности ШОС состоялась встреча делегаций Узбекистана и Ирана.
В рамках IV заседания министров промышленности ШОС состоялась встреча делегаций Узбекистана и Ирана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.06.2026
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Oбуна бўлиш
Бишкекда Лазиз Кудратов ва Саид Муҳаммад Отабак Ўзбекистон-Эрон Ҳукуматлараро комиссиясининг 17-йиғилишини ўтказиш масаласини келишиб олди.
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Бишкек шаҳрида ШҲТ Саноат вазирларининг IV йиғилиши доирасида Ўзбекистон ва Эрон делегациялари ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
Музокараларда Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Эрон саноат, конлар ва савдо вазири Саид Муҳаммад Отабак савдо-иқтисодий ҳамкорлик, саноат кооперацияси ва транспорт-логистика алоқаларини кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Учрашувнинг асосий натижаларидан бири — Ўзбекистон-Эрон Ҳукуматлараро комиссиясининг 17-йиғилишини ўтказиш бўйича келишув бўлди. Тадбир 2026 йилнинг тўртинчи чорагида ўтказилиши режалаштирилган.
Томонлар ўзаро савдода ўсиш кузатилаётганини ҳам қайд этди. 2026 йил январь-апрель ойларида икки мамлакат ўртасида товар айирбошлаш ҳажми 48,1 фоизга ошган. 1 апрель ҳолатига кўра, Ўзбекистонда Эрон капитали иштирокида 228 та корхона фаолият юритмоқда.
Эрон йўналиши Ўзбекистон учун фақат савдо эмас, логистика нуқтаи назаридан ҳам муҳим. Аввалроқ томонлар Эрон денгиз портлари, жумладан Чобаҳор портидан фойдаланиш масалаларини муҳокама қилган; 2026 йил февралда эса Ўзбекистон, Эрон ва Туркия ўзаро интеграциялашган транспорт-логистика тизимини яратиш масаласини кўриб чиққан эди.
Выступление директора Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Д.А.Биричевского - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИнинг имтиёзли савдо ҳамкорлари бозори 730 млн истеъмолчини қамраб олади — Россия ТИВ
18 Май, 15:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0