https://sputniknews.uz/20260607/uzbekistan-iran-hukumatlararo-komissiya-yigilish-kelishuv-58172158.html
Ўзбекистон ва Эрон Ҳукуматлараро комиссия йиғилишини ўтказишга келишиб олди
Ўзбекистон ва Эрон Ҳукуматлараро комиссия йиғилишини ўтказишга келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекда Ўзбекистон ва Эрон делегациялари савдо, саноат кооперацияси ва логистика масалаларини муҳокама қилди. Томонлар Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилишини ўтказишга келишиб олди.
2026-06-07T09:21+0500
2026-06-07T09:21+0500
2026-06-07T09:21+0500
иқтисод
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
ҳамкорлик
транспорт
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58171993_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_a95a65738a5288c945b152763f664569.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Бишкек шаҳрида ШҲТ Саноат вазирларининг IV йиғилиши доирасида Ўзбекистон ва Эрон делегациялари ўртасида учрашув бўлиб ўтди.Музокараларда Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Эрон саноат, конлар ва савдо вазири Саид Муҳаммад Отабак савдо-иқтисодий ҳамкорлик, саноат кооперацияси ва транспорт-логистика алоқаларини кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.Томонлар ўзаро савдода ўсиш кузатилаётганини ҳам қайд этди. 2026 йил январь-апрель ойларида икки мамлакат ўртасида товар айирбошлаш ҳажми 48,1 фоизга ошган. 1 апрель ҳолатига кўра, Ўзбекистонда Эрон капитали иштирокида 228 та корхона фаолият юритмоқда.Эрон йўналиши Ўзбекистон учун фақат савдо эмас, логистика нуқтаи назаридан ҳам муҳим. Аввалроқ томонлар Эрон денгиз портлари, жумладан Чобаҳор портидан фойдаланиш масалаларини муҳокама қилган; 2026 йил февралда эса Ўзбекистон, Эрон ва Туркия ўзаро интеграциялашган транспорт-логистика тизимини яратиш масаласини кўриб чиққан эди.
https://sputniknews.uz/20260518/eaeu-imtiyoz-savdo-hamkorlar--bozor-57659829.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58171993_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_aa000f3a57fd6ba3407cac1d66a5382f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), ҳамкорлик, транспорт, савдо
иқтисод, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), ҳамкорлик, транспорт, савдо
Ўзбекистон ва Эрон Ҳукуматлараро комиссия йиғилишини ўтказишга келишиб олди
Бишкекда Лазиз Кудратов ва Саид Муҳаммад Отабак Ўзбекистон-Эрон Ҳукуматлараро комиссиясининг 17-йиғилишини ўтказиш масаласини келишиб олди.
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Бишкек шаҳрида ШҲТ Саноат вазирларининг IV йиғилиши доирасида Ўзбекистон ва Эрон делегациялари ўртасида учрашув бўлиб ўтди
.
Музокараларда Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Эрон саноат, конлар ва савдо вазири Саид Муҳаммад Отабак савдо-иқтисодий ҳамкорлик, саноат кооперацияси ва транспорт-логистика алоқаларини кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Учрашувнинг асосий натижаларидан бири — Ўзбекистон-Эрон Ҳукуматлараро комиссиясининг 17-йиғилишини ўтказиш бўйича келишув бўлди. Тадбир 2026 йилнинг тўртинчи чорагида ўтказилиши режалаштирилган.
Томонлар ўзаро савдода ўсиш кузатилаётганини ҳам қайд этди. 2026 йил январь-апрель ойларида икки мамлакат ўртасида товар айирбошлаш ҳажми 48,1 фоизга ошган. 1 апрель ҳолатига кўра, Ўзбекистонда Эрон капитали иштирокида 228 та корхона фаолият юритмоқда.
Эрон йўналиши Ўзбекистон учун фақат савдо эмас, логистика нуқтаи назаридан ҳам муҳим. Аввалроқ томонлар Эрон денгиз портлари, жумладан Чобаҳор портидан фойдаланиш масалаларини муҳокама қилган; 2026 йил февралда эса Ўзбекистон, Эрон ва Туркия ўзаро интеграциялашган транспорт-логистика тизимини яратиш масаласини кўриб чиққан эди.