ЕОИИнинг имтиёзли савдо ҳамкорлари бозори 730 млн истеъмолчини қамраб олади — Россия ТИВ
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. ЕОИИ ҳамкор давлатларининг бозорлари МДҲ мамлакатлари билан бирга 730 миллион истеъмолчини қамраб олади. Бу ҳақда Россия ТИВ Иқтисодий ҳамкорлик департаменти директори Дмитрий Биричевский XVII “Россия — Ислом дунёси: KazanForum” халқаро иқтисодий форуми доирасидаги нутқида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Катта Евроосиё ҳамкорлигининг пойдевори аллақачон яратилган. ЕОИИ, ШҲТ ва АСЕАН ўртасида мунтазам мулоқот олиб борилмоқда, меморандумлар имзоланган, шунингдек, ЕОИИ ва Хитойнинг “Бир камар — бир йўл” ташаббуси ўртасидаги ҳамкорлик режалари мувофиқлаштирилмоқда.Россия ТИВ вакили ЕОИИнинг эркин савдо бўйича келишувлар тармоғи кенгайиб бораётганини қайд этди. Сўнгги йилларда ЕОИИ Эрон, БАА, Мўғулистон ва Индонезия билан савдо келишувларини имзолади. ЕЭК маълумотларига кўра, Эрон билан тўлиқ форматдаги эркин савдо битими 2025 йил 15 майда кучга кирган.БАА билан иқтисодий шериклик тўғрисидаги битим 2025 йил 27 июнда Минскда имзоланган, ҳозирда уни кучга киритиш бўйича ички тартиблар давом этмоқда. Индонезия билан эркин савдо битими эса 2025 йил декабрь ойида имзоланган; Индонезия АСЕАНдаги энг йирик иқтисодиёт ҳисобланади.Биричевскийнинг таъкидлашича, Катта Евроосиё ҳамкорлиги фақат савдо келишувлари билан чекланмайди. Унинг асосини транспорт йўлаклари ва инфратузилма ташкил этади. Хусусан, Шимолий денгиз йўли, “Шимол — Жануб” халқаро транспорт йўлаги, Шарқ — Ғарб йўналиши ва Транссибир магистрали Евроосиёдаги савдо оқимларини боғловчи муҳим тармоқлар сифатида тилга олинди.Шунингдек, тадқиқотлар, технологиялар, энергетика, рақамлаштириш ва молия соҳаларида ҳам ўзаро боғлиқлик кучайиб бораётгани таъкидланди. Бу йўналишлар Евроосиё мамлакатлари учун фақат хомашё ёки товар алмашинуви эмас, балки саноат кооперацияси ва қўшма лойиҳаларни кенгайтириш имконини беради.
“Суммар равишда ЕОИИ ҳамкор давлатларининг бозорлари МДҲ давлатлари билан биргаликда барча шунга ўхшаш келишувлар бўйича 730 миллион кишини қамраб олади”, — деди Биричевский.
Ўзбекистон учун бу йўналиш алоҳида аҳамиятга эга. Мамлакат 2020 йилдан буён ЕОИИда кузатувчи мақомига эга. ЕИК маълумотларига кўра, кузатувчи давлат ЕИК билан доимий асосда ҳамкорлик қилиш учун ўз вакилини юбориши мумкин.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.