EОИИ савдосида Ғарб улуши 18 фоизга тушди, "Глобал жануб" улуши 75 фоизга етди
EИК вазири Андрей Слепневнинг айтишича, EОИИ савдосида Глобал Ғарб улуши 18 фоизга тушди, Глобал Жануб мамлакатлари улуши эса 75 фоизга етди.
EОИИ савдосида "Глобал Ғарб" мамлакатлари улуши 2022 йилдан бери деярли ярмидан 18 фоизга тушди.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (
EОИИ) савдосида Глобал Ғарб улуши 2022 йилда деярли ярмни ташкил этган бўлса, ҳозирда 18 фоизгача камайди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот анжумани доирасида РИА Новостига EИК савдо вазири Андрей Слепнёв маълум қилди
"Агар 2022 йилда EОИИ савдо айланмасининг деярли ярми Глобал Ғарб мамлакатлари билан бўлган бўлса, бугунги кунда уларнинг улуши 18 фоизга тушди", - деди вазир.
Шу билан бирга, Глобал Жануб мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми ошди: 2022 йилда улар EОИИ савдосининг 40 фоизини ташкил этган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич деярли 75 фоизга етди.
Слепнёвнинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда савдо урушлари ва геосиёсий хатарлар фонида жаҳон иқтисодиёти таъминотни диверсификация қилмоқда ва сунъий интеллект уларга бу борада ёрдам бермоқда.
"Оқимларни бошқариш, логистикани бошқариш ва турли давлат идоралари билан ўзаро ҳамкорлик масалалари - булар айнан сунъий интеллект учун вазифа бўлиб, у буни яхши ҳал қила олади", - деди вазир.