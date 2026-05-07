Ўзбекистон ташқи савдосининг 28,2 фоизи ЕОИИ давлатларига тўғри келди — инфографика
2026 йил январь–март ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан савдо айланмаси 5,082 млрд долларга етди. Бу умумий ташқи савдонинг 28,2 фоизини ташкил этди. Экспорт 1,558 млрд, импорт 3,523 млрд доллар бўлди.
2026-05-07T15:41+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 18 миллиард долларини ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,7 фоизга ошган.Шу даврда ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси қарийиб 5, 082 миллиард долларга тенг бўлиб, умумий ҳажмнинг 28,2 фоизини ташкил қилди. Бу кўрсаткич Ўзбекистон ташқи савдосида ЕОИИ мамлакатлари муҳим ўрин тутаётганини кўрсатади.Жумладан, мазкур давлатларга экспорт ҳажми 1 558,3 миллион доллар, импорт эса 3 523,3 миллион доллар бўлди. Бу йўналишда импорт экспортдан 2,3 баравар юқори.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
