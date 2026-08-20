Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260820/uzbekistan-cis-59839808.html
Ўзбекистон МДҲда хориждаги активларни қайтариш механизмини ишлаб чиқишда қатнашди
Ўзбекистон МДҲда хориждаги активларни қайтариш механизмини ишлаб чиқишда қатнашди
Sputnik Ўзбекистон
МДҲ давлатлари бош прокурорлари ўринбосарлари хориждаги активларни қайтариш механизмларини муҳокама қилиб, халқаро шартнома концепциясини ишлаб чиқди.
2026-08-20T18:26+0500
2026-08-20T18:26+0500
мдҳ
учрашув
санкт-петербург
россия
ҳамкорлик
жамият
ўзбекистон
бош прокуратура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59839161_0:100:1067:700_1920x0_80_0_0_602887e369a41316baa9e71d8356d11b.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. МДҲ давлатлари хориждаги активларни қайтариш бўйича қўшма чораларни ишлаб чиқди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитасининг Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик департаменти хабар берди.Улар орасида халқаро шартнома концепцияси — келажакда қабул қилиниши мумкин бўлган ҳужжатнинг асосий тамойил ва механизмларини белгилаб берувчи лойиҳа ҳам бор.Қўшма чоралар Санкт-Петербургда ўтказилган МДҲ давлатлари бош прокурорлари ўринбосарлари учрашувида ишлаб чиқилди.Россия бош прокурори ўринбосари Пётр Городов раислигидаги тадбирда Ўзбекистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон делегациялари ҳамда МДҲ Бош прокурорлари мувофиқлаштирувчи кенгаши ижрочи котиби Юрий Жданов иштирок этди.Томонлар ушбу йўналишда қўшма чораларни белгилаб, МДҲ доирасида халқаро шартнома концепциясини ишлаб чиқди.Иштирокчилар миллий тажриба алмашди, идоралараро ҳамкорликни такомиллаштириш ва тўғридан-тўғри ишчи алоқаларни кенгайтириш бўйича таклифларни кўриб чиқди.Музокаралар натижаларидан 30 сентябрь куни Қозонда ўтказиладиган МДҲ Бош прокурорлари мувофиқлаштирувчи кенгашининг 36-йиғилишига тайёргарлик жараёнида фойдаланилади.
https://sputniknews.uz/20251021/cis-prokuratura-noqonuniy-migratsiya-kurash-52870162.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59839161_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_e81b7347dfc57b5a57a1ee8c93abeef0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мдҳ, учрашув, санкт-петербург, россия, ҳамкорлик, жамият, ўзбекистон, бош прокуратура
мдҳ, учрашув, санкт-петербург, россия, ҳамкорлик, жамият, ўзбекистон, бош прокуратура

Ўзбекистон МДҲда хориждаги активларни қайтариш механизмини ишлаб чиқишда қатнашди

18:26 20.08.2026
© Интернет портал СНГ Встреча заместителей генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге
Встреча заместителей генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2026
© Интернет портал СНГ
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон иштирок этган учрашувда хориждаги активларни қайтариш бўйича халқаро шартнома концепцияси ишлаб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. МДҲ давлатлари хориждаги активларни қайтариш бўйича қўшма чораларни ишлаб чиқди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитасининг Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик департаменти хабар берди.
Улар орасида халқаро шартнома концепцияси — келажакда қабул қилиниши мумкин бўлган ҳужжатнинг асосий тамойил ва механизмларини белгилаб берувчи лойиҳа ҳам бор.
Қўшма чоралар Санкт-Петербургда ўтказилган МДҲ давлатлари бош прокурорлари ўринбосарлари учрашувида ишлаб чиқилди.
Россия бош прокурори ўринбосари Пётр Городов раислигидаги тадбирда Ўзбекистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон делегациялари ҳамда МДҲ Бош прокурорлари мувофиқлаштирувчи кенгаши ижрочи котиби Юрий Жданов иштирок этди.
Учрашувда хориждаги активларни қайтариш билан боғлиқ замонавий муаммолар ва уларни ҳал этишнинг янги механизмларига асосий эътибор қаратилди.
Томонлар ушбу йўналишда қўшма чораларни белгилаб, МДҲ доирасида халқаро шартнома концепциясини ишлаб чиқди.
Иштирокчилар миллий тажриба алмашди, идоралараро ҳамкорликни такомиллаштириш ва тўғридан-тўғри ишчи алоқаларни кенгайтириш бўйича таклифларни кўриб чиқди.
Музокаралар натижаларидан 30 сентябрь куни Қозонда ўтказиладиган МДҲ Бош прокурорлари мувофиқлаштирувчи кенгашининг 36-йиғилишига тайёргарлик жараёнида фойдаланилади.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял генпрокуроров стран СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2025
МДҲ прокуратуралари ноқонуний миграцияга қарши кураш бўйича битим имзолади
21 Октябр 2025, 15:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0