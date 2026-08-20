https://sputniknews.uz/20260820/uzbekistan-cis-59839808.html
Ўзбекистон МДҲда хориждаги активларни қайтариш механизмини ишлаб чиқишда қатнашди
Ўзбекистон МДҲда хориждаги активларни қайтариш механизмини ишлаб чиқишда қатнашди
Sputnik Ўзбекистон
МДҲ давлатлари бош прокурорлари ўринбосарлари хориждаги активларни қайтариш механизмларини муҳокама қилиб, халқаро шартнома концепциясини ишлаб чиқди.
2026-08-20T18:26+0500
2026-08-20T18:26+0500
2026-08-20T18:26+0500
мдҳ
учрашув
санкт-петербург
россия
ҳамкорлик
жамият
ўзбекистон
бош прокуратура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59839161_0:100:1067:700_1920x0_80_0_0_602887e369a41316baa9e71d8356d11b.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. МДҲ давлатлари хориждаги активларни қайтариш бўйича қўшма чораларни ишлаб чиқди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитасининг Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик департаменти хабар берди.Улар орасида халқаро шартнома концепцияси — келажакда қабул қилиниши мумкин бўлган ҳужжатнинг асосий тамойил ва механизмларини белгилаб берувчи лойиҳа ҳам бор.Қўшма чоралар Санкт-Петербургда ўтказилган МДҲ давлатлари бош прокурорлари ўринбосарлари учрашувида ишлаб чиқилди.Россия бош прокурори ўринбосари Пётр Городов раислигидаги тадбирда Ўзбекистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон делегациялари ҳамда МДҲ Бош прокурорлари мувофиқлаштирувчи кенгаши ижрочи котиби Юрий Жданов иштирок этди.Томонлар ушбу йўналишда қўшма чораларни белгилаб, МДҲ доирасида халқаро шартнома концепциясини ишлаб чиқди.Иштирокчилар миллий тажриба алмашди, идоралараро ҳамкорликни такомиллаштириш ва тўғридан-тўғри ишчи алоқаларни кенгайтириш бўйича таклифларни кўриб чиқди.Музокаралар натижаларидан 30 сентябрь куни Қозонда ўтказиладиган МДҲ Бош прокурорлари мувофиқлаштирувчи кенгашининг 36-йиғилишига тайёргарлик жараёнида фойдаланилади.
https://sputniknews.uz/20251021/cis-prokuratura-noqonuniy-migratsiya-kurash-52870162.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59839161_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_e81b7347dfc57b5a57a1ee8c93abeef0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мдҳ, учрашув, санкт-петербург, россия, ҳамкорлик, жамият, ўзбекистон, бош прокуратура
мдҳ, учрашув, санкт-петербург, россия, ҳамкорлик, жамият, ўзбекистон, бош прокуратура
Ўзбекистон МДҲда хориждаги активларни қайтариш механизмини ишлаб чиқишда қатнашди
Ўзбекистон иштирок этган учрашувда хориждаги активларни қайтариш бўйича халқаро шартнома концепцияси ишлаб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
МДҲ давлатлари хориждаги активларни қайтариш бўйича қўшма чораларни ишлаб чиқди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитасининг Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик департаменти хабар берди
.
Улар орасида халқаро шартнома концепцияси — келажакда қабул қилиниши мумкин бўлган ҳужжатнинг асосий тамойил ва механизмларини белгилаб берувчи лойиҳа ҳам бор.
Қўшма чоралар Санкт-Петербургда ўтказилган МДҲ давлатлари бош прокурорлари ўринбосарлари учрашувида ишлаб чиқилди.
Россия бош прокурори ўринбосари Пётр Городов раислигидаги тадбирда Ўзбекистон, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон делегациялари ҳамда МДҲ Бош прокурорлари мувофиқлаштирувчи кенгаши ижрочи котиби Юрий Жданов иштирок этди.
Учрашувда хориждаги активларни қайтариш билан боғлиқ замонавий муаммолар ва уларни ҳал этишнинг янги механизмларига асосий эътибор қаратилди.
Томонлар ушбу йўналишда қўшма чораларни белгилаб, МДҲ доирасида халқаро шартнома концепциясини ишлаб чиқди.
Иштирокчилар миллий тажриба алмашди, идоралараро ҳамкорликни такомиллаштириш ва тўғридан-тўғри ишчи алоқаларни кенгайтириш бўйича таклифларни кўриб чиқди.
Музокаралар натижаларидан 30 сентябрь куни Қозонда ўтказиладиган МДҲ Бош прокурорлари мувофиқлаштирувчи кенгашининг 36-йиғилишига тайёргарлик жараёнида фойдаланилади.