МДҲ прокуратуралари ноқонуний миграцияга қарши кураш бўйича битим имзолади
Тожикистон пойтахти Душанбеда МДҲ мамлакатлари прокуратуралари ноқонуний миграцияга қарши кураш бўйича ҳамкорлик битимини имзолади. Ҳужжат сўнгги 15 йилдаги илк кўп томонлама келишув ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари бош прокурорларининг мувофиқлаштирувчи кенгаши йиғилишида ноқонуний миграцияга қарши курашиш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги битим имзоланди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Россия Бош прокуратураси маълумотига кўра, бу ҳужжат МДҲга аъзо давлатлар прокуратуралари томонидан сўнгги 15 йил ичида имзоланган биринчи кўп томонлама келишув ҳисобланади.Россия бош прокурори Александр Гуцаннинг таъкидлашича, “Марказий Осиё – Россия” саммитида давлат раҳбарлари минтақавий хавфсизлик масалаларига катта эътибор қаратган. Бу эса ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга туртки бўлди.Йиғилишда Арманистон, Беларусь, Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистон бош прокурорлари, шунингдек, Озарбайжон, Қозоғистон ва Туркманистон прокуратура органлари вакиллари иштирок этишди.Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг 35-йиғилиши бошланишидан олдин Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон юбилей тадбирига келган назорат идоралари раҳбарларини қабул қилди.
Россия Бош прокуратураси маълумотига кўра, бу ҳужжат МДҲга аъзо давлатлар прокуратуралари томонидан сўнгги 15 йил ичида имзоланган биринчи кўп томонлама келишув ҳисобланади.
Бош прокурорларнинг таъкидлашича, ноқонуний миграция миллий ва жамоат хавфсизлигига, иқтисодий барқарорликка таҳдид солади, терроризм ва экстремизм билан боғлиқ гуруҳлар фаолияти учун имконият яратади, шунингдек, жиноятчилик вазиятини мураккаблаштиради.
Россия бош прокурори Александр Гуцаннинг таъкидлашича, “Марказий Осиё – Россия” саммитида давлат раҳбарлари минтақавий хавфсизлик масалаларига катта эътибор қаратган. Бу эса ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга туртки бўлди.
“Биз мамлакатларимиз етакчилари белгилаган йўлдан боришимиз ва замонавий жиноий таҳдидларга самарали қарши туриш учун кенгаш салоҳиятидан тўлиқ фойдаланишимиз зарур”, – деди Гуцан.
Йиғилишда Арманистон, Беларусь, Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистон бош прокурорлари, шунингдек, Озарбайжон, Қозоғистон ва Туркманистон прокуратура органлари вакиллари иштирок этишди.
Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг 35-йиғилиши бошланишидан олдин Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон юбилей тадбирига келган назорат идоралари раҳбарларини қабул қилди.