https://sputniknews.uz/20260820/otm-litsey-texnikum-oqish-boshlanish-59823380.html
ОТМ, лицей ва техникумларда ўқиш қачон бошланиши маълум бўлди
ОТМ, лицей ва техникумларда ўқиш қачон бошланиши маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026/2027 ўқув йили бошланадиган саналар белгиланди. Лицей ва техникумлар 2 сентябрдан, ОТМнинг биринчи босқич талабалари 7 сентябрдан, юқори босқичлар 14 сентябрдан ўқийди.
2026-08-20T11:29+0500
2026-08-20T11:29+0500
2026-08-20T11:42+0500
таълим
олий таълим муассасалари
техникум
касб-ҳунар мактаблари
ўзбекистон
талабалар
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0a/37726895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bf74de5d847fc0f8ccf55c02d67af12.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Ўзбекистонда олий таълим ташкилотлари, академик лицей ва техникумларда 2026/2027 ўқув йили бошланадиган саналар белгиланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.Унга кўра, академик лицей ва техникумларда ўқув жараёни 2 сентябрдан — Мустақиллик байрамидан кейинги кундан бошланади.Олий таълим ташкилотларида эса:Ўтган 2025/2026 ўқув йилида дарслар академик лицей ўқувчилари ва 1-босқич талабалари учун 3 сентябрдан, юқори босқич талабалари учун эса 8 сентябрдан бошланган эди.
https://sputniknews.uz/20260818/otm-qabul-natijalar-kvota-yotoqxona-59775432.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0a/37726895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca8926b20eb23693b23cfeb95dfe1d0a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таълим, олий таълим муассасалари, техникум, касб-ҳунар мактаблари, ўзбекистон, талабалар, жамият
таълим, олий таълим муассасалари, техникум, касб-ҳунар мактаблари, ўзбекистон, талабалар, жамият
ОТМ, лицей ва техникумларда ўқиш қачон бошланиши маълум бўлди
11:29 20.08.2026 (янгиланди: 11:42 20.08.2026)
Лицей ва техникумларда дарслар 2 сентябрдан, ОТМ талабалари учун эса босқичига қараб 7 ёки 14 сентябрдан бошланади.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда олий таълим ташкилотлари, академик лицей ва техникумларда 2026/2027 ўқув йили бошланадиган саналар белгиланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди
.
Унга кўра, академик лицей ва техникумларда ўқув жараёни 2 сентябрдан — Мустақиллик байрамидан кейинги кундан бошланади.
Олий таълим ташкилотларида эса:
1-босқич талабалари учун 7 сентябрдан;
2-босқич ва ундан юқори босқич талабалари учун 14 сентябрдан ўқув жараёнлари ташкил этилади.
Ўтган 2025/2026 ўқув йилида дарслар академик лицей ўқувчилари ва 1-босқич талабалари учун 3 сентябрдан, юқори босқич талабалари учун эса 8 сентябрдан бошланган эди.