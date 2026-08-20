Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260820/chorvoq-shamol-elektr-stantsiya-59835639.html
Чорвоқ сув омбори яқинида янги шамол электр станцияси ишга тушди
Чорвоқ сув омбори яқинида янги шамол электр станцияси ишга тушди
Sputnik Ўзбекистон
Бўстонлиқ туманида 20 МВт қувватга эга Чорбоғ шамол электр станцияси ишга тушди. Хитойнинг 28 млн долларлик грантига қурилган объект 20 мингга яқин хонадон талабини қоплайди.
2026-08-20T17:41+0500
2026-08-20T17:41+0500
яшил энергия
шамол электр станцияси
бўстонлиқ тумани
тошкент
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36733984_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_803af28b1efdfe94d46846d13680ddbe.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида 20 МВт қувватга эга Чорбоғ шамол электр станцияси фойдаланишга топширилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Бурчмулла ҳудудида барпо этилган станцияда ҳар бири 5 МВт қувватга эга тўртта замонавий шамол турбинаси ўрнатилган.Станция эксплуатацияси бошлиғи Рустам Эргешовнинг маълум қилишича, объект йилига 50 млн кВт·соатгача экологик тоза электр энергияси ишлаб чиқариши мумкин. Бу қарийб 20 мингта хонадоннинг электр энергиясига бўлган йиллик талабини қоплашга етади.Лойиҳа Хитой томони ажратган 28 млн долларлик грант ҳисобига амалга оширилди. Қурилишнинг бош пудратчиси Хитойнинг TBEA компанияси бўлди. Турбиналар ва бошқа технологик ускуналар ҳам Хитойдан етказиб берилган.
https://sputniknews.uz/20260205/karakalpakstan-shamol-elektr-stantsiyalar-55484125.html
бўстонлиқ тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36733984_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8506a7351a0188981cc5168a6c51b646.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
яшил энергия, шамол электр станцияси, бўстонлиқ тумани, тошкент, жамият
яшил энергия, шамол электр станцияси, бўстонлиқ тумани, тошкент, жамият

Чорвоқ сув омбори яқинида янги шамол электр станцияси ишга тушди

17:41 20.08.2026
© МинэнергоВетряные турбины в Навои
Ветряные турбины в Навои - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2026
© Минэнерго
Oбуна бўлиш
Хитой ажратган 28 млн долларлик грант ҳисобига қурилган станция йилига 50 млн кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқаради.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида 20 МВт қувватга эга Чорбоғ шамол электр станцияси фойдаланишга топширилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Бурчмулла ҳудудида барпо этилган станцияда ҳар бири 5 МВт қувватга эга тўртта замонавий шамол турбинаси ўрнатилган.
Станция эксплуатацияси бошлиғи Рустам Эргешовнинг маълум қилишича, объект йилига 50 млн кВт·соатгача экологик тоза электр энергияси ишлаб чиқариши мумкин. Бу қарийб 20 мингта хонадоннинг электр энергиясига бўлган йиллик талабини қоплашга етади.

"Шамол тезлиги секундига 3 метрга етганда генераторлар автоматик равишда ишга тушади, 22 метрга етганда эса автоматик тарзда ўчади. Барча жараёнлар инсон аралашувисиз бошқарилади. Электр энергияси ҳеч қандай ёқилғисиз, фақат шамол кучи ҳисобига ишлаб чиқарилади", — деди Эргешов.

Лойиҳа Хитой томони ажратган 28 млн долларлик грант ҳисобига амалга оширилди. Қурилишнинг бош пудратчиси Хитойнинг TBEA компанияси бўлди. Турбиналар ва бошқа технологик ускуналар ҳам Хитойдан етказиб берилган.

"Ўзбекгидроэнерго" шамол энергетикаси технологияларини 2017 йилда айнан Бўстонлиқ туманида синовдан ўтказа бошлаган. Ўшанда 750 кВт қувватга эга дастлабки пилот шамол қурилмаси ишга туширилган эди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Ветряная электростанция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.02.2026
Қорақалпоғистонда гигант шамол электр станциялари қурилади
5 Феврал, 11:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0