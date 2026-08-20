https://sputniknews.uz/20260820/belarus-gosstandart-uzbekistan-tadbirkorlar-59815079.html
Моргунова: Беларусь "Госстандарт"и ўзбекистонлик тадбиркорларга ёрдам беришга тайёр
Моргунова: Беларусь "Госстандарт"и ўзбекистонлик тадбиркорларга ёрдам беришга тайёр
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Беларусь техник тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорликни фаоллаштиради. Беларусь Госстандарти тадбиркорларга амалий ёрдам бериш ва ўз тажрибаси билан ўртоқлашишга тайёрлигини билдирди.
2026-08-20T09:22+0500
2026-08-20T09:22+0500
2026-08-20T10:02+0500
беларусь
ҳамкорлик
учрашув
савдо
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59814903_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_28a653b4fd078b60d45ccbef829b132d.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Беларусдаги Ўзбекистон элчиси Нуриддин Мамажонов ушбу мамлакат Давлат стандартлаштириш қўмитаси раиси Елена Моргунова билан учрашди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.Мулоқот чоғида техник тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати, эришилган натижалар ва уни янада кенгайтиришнинг истиқболли йўналишлари муҳокама қилинди.Асосий эътибор икки мамлакат ўртасида энг истиқболли товарларни ўзаро етказиб бериш учун қулай шароитлар яратишга қаратилиши белгиланди. Шунингдек, Ўзбекистон ва Беларусь экспертлари ҳамда тадбиркорлари иштирокида техник тартибга солиш масалалари бўйича онлайн-семинар ўтказиш режалаштирилмоқда.Айни пайтда икки давлат ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2030 йилга қадар 2 млрд долларга етказишни мақсад қилган. Беларусь МДҲ мамлакатлари орасида Ўзбекистоннинг Россия ва Қозоғистондан кейинги учинчи йирик савдо ҳамкорларидан бири ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260816/namangan-belarus-savdo-uylar-59736128.html
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59814903_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_63016fce344402a746d30845c98fa836.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
беларусь, ҳамкорлик, учрашув, савдо, иқтисод, ўзбекистон
беларусь, ҳамкорлик, учрашув, савдо, иқтисод, ўзбекистон
Моргунова: Беларусь "Госстандарт"и ўзбекистонлик тадбиркорларга ёрдам беришга тайёр
09:22 20.08.2026 (янгиланди: 10:02 20.08.2026)
Томонлар товар етказиб бериш учун қулай шароит яратиш ва тадбиркорлар учун онлайн семинар ўтказишни режалаштирди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Беларусдаги Ўзбекистон элчиси Нуриддин Мамажонов ушбу мамлакат Давлат стандартлаштириш қўмитаси раиси Елена Моргунова билан учрашди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди
.
Мулоқот чоғида техник тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати, эришилган натижалар ва уни янада кенгайтиришнинг истиқболли йўналишлари муҳокама қилинди.
Асосий эътибор икки мамлакат ўртасида энг истиқболли товарларни ўзаро етказиб бериш учун қулай шароитлар яратишга қаратилиши белгиланди. Шунингдек, Ўзбекистон ва Беларусь экспертлари ҳамда тадбиркорлари иштирокида техник тартибга солиш масалалари бўйича онлайн-семинар ўтказиш режалаштирилмоқда.
"Стандартлаштириш қўмитаси ҳар қандай масалани ҳал қилишда ёрдам беришга, ўз билим ва тажрибаси билан ўртоқлашишга тайёр. Биз савдо-иқтисодий ва кооперация алоқаларини ривожлантириш учун ҳамкорлигимизни жиддий фаоллаштиришдан манфаатдормиз", — деди Моргунова.
Айни пайтда икки давлат ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2030 йилга қадар 2 млрд долларга етказишни мақсад қилган. Беларусь МДҲ мамлакатлари орасида Ўзбекистоннинг Россия ва Қозоғистондан кейинги учинчи йирик савдо ҳамкорларидан бири ҳисобланади.