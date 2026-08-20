Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260820/belarus-gosstandart-uzbekistan-tadbirkorlar-59815079.html
Моргунова: Беларусь "Госстандарт"и ўзбекистонлик тадбиркорларга ёрдам беришга тайёр
Моргунова: Беларусь "Госстандарт"и ўзбекистонлик тадбиркорларга ёрдам беришга тайёр
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Беларусь техник тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорликни фаоллаштиради. Беларусь Госстандарти тадбиркорларга амалий ёрдам бериш ва ўз тажрибаси билан ўртоқлашишга тайёрлигини билдирди.
2026-08-20T09:22+0500
2026-08-20T10:02+0500
беларусь
ҳамкорлик
учрашув
савдо
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59814903_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_28a653b4fd078b60d45ccbef829b132d.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Беларусдаги Ўзбекистон элчиси Нуриддин Мамажонов ушбу мамлакат Давлат стандартлаштириш қўмитаси раиси Елена Моргунова билан учрашди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.Мулоқот чоғида техник тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати, эришилган натижалар ва уни янада кенгайтиришнинг истиқболли йўналишлари муҳокама қилинди.Асосий эътибор икки мамлакат ўртасида энг истиқболли товарларни ўзаро етказиб бериш учун қулай шароитлар яратишга қаратилиши белгиланди. Шунингдек, Ўзбекистон ва Беларусь экспертлари ҳамда тадбиркорлари иштирокида техник тартибга солиш масалалари бўйича онлайн-семинар ўтказиш режалаштирилмоқда.Айни пайтда икки давлат ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2030 йилга қадар 2 млрд долларга етказишни мақсад қилган. Беларусь МДҲ мамлакатлари орасида Ўзбекистоннинг Россия ва Қозоғистондан кейинги учинчи йирик савдо ҳамкорларидан бири ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260816/namangan-belarus-savdo-uylar-59736128.html
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59814903_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_63016fce344402a746d30845c98fa836.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
беларусь, ҳамкорлик, учрашув, савдо, иқтисод, ўзбекистон
беларусь, ҳамкорлик, учрашув, савдо, иқтисод, ўзбекистон

Моргунова: Беларусь "Госстандарт"и ўзбекистонлик тадбиркорларга ёрдам беришга тайёр

09:22 20.08.2026 (янгиланди: 10:02 20.08.2026)
© Госстандарт Р.БеларусьВстреча посла РУз в Беларуси Нуриддина Мамажонова с председателем Госстандарта Еленой Моргуновой
Встреча посла РУз в Беларуси Нуриддина Мамажонова с председателем Госстандарта Еленой Моргуновой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2026
© Госстандарт Р.Беларусь
Oбуна бўлиш
Томонлар товар етказиб бериш учун қулай шароит яратиш ва тадбиркорлар учун онлайн семинар ўтказишни режалаштирди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Беларусдаги Ўзбекистон элчиси Нуриддин Мамажонов ушбу мамлакат Давлат стандартлаштириш қўмитаси раиси Елена Моргунова билан учрашди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.
Мулоқот чоғида техник тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати, эришилган натижалар ва уни янада кенгайтиришнинг истиқболли йўналишлари муҳокама қилинди.
Асосий эътибор икки мамлакат ўртасида энг истиқболли товарларни ўзаро етказиб бериш учун қулай шароитлар яратишга қаратилиши белгиланди. Шунингдек, Ўзбекистон ва Беларусь экспертлари ҳамда тадбиркорлари иштирокида техник тартибга солиш масалалари бўйича онлайн-семинар ўтказиш режалаштирилмоқда.

"Стандартлаштириш қўмитаси ҳар қандай масалани ҳал қилишда ёрдам беришга, ўз билим ва тажрибаси билан ўртоқлашишга тайёр. Биз савдо-иқтисодий ва кооперация алоқаларини ривожлантириш учун ҳамкорлигимизни жиддий фаоллаштиришдан манфаатдормиз", — деди Моргунова.

Айни пайтда икки давлат ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2030 йилга қадар 2 млрд долларга етказишни мақсад қилган. Беларусь МДҲ мамлакатлари орасида Ўзбекистоннинг Россия ва Қозоғистондан кейинги учинчи йирик савдо ҳамкорларидан бири ҳисобланади.
В Беларуси открыли торговые дома Наманганской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2026
"Made in Namangan" Беларусга чиқди: Минск ва Гроднода савдо уйлари очилди
16 Август, 15:26
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0