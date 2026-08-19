Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260819/yashil-tolqin-tashkent-59810004.html
"Яшил тўлқин": Тошкентда 5 та светофордан тўхтамасдан ўтиш имкони яратилди
"Яшил тўлқин": Тошкентда 5 та светофордан тўхтамасдан ўтиш имкони яратилди
Sputnik Ўзбекистон
Амир Темур хиёбонидаги 5 та светофор ўзаро синхронлаштирилди. Яшил сигналда йўлга кирган ҳайдовчи тезлик меъёрига риоя қилса, кейинги светофорларга ҳам яшилда етиб бориши мумкин.
2026-08-19T17:16+0500
2026-08-19T17:24+0500
тошкент
йўл
автомобил
автомобиль йўли
транспорт
жамият
ҳайдовчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57399987_5:0:1744:978_1920x0_80_0_0_6c610481f19c0c40c64739f4c8b0ae25.png
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Тошкентда Амир Темур хиёбони атрофидаги 5 та светофор ўзаро синхронлаштирилиб, "Яшил тўлқин" режимида ишлай бошлади. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди.Янги тизим автомобиль ҳаракатини бир маромга солиш ва ортиқча тўхташларни камайтиришга қаратилган.Таъкидланишича, ҳайдовчи йўналишга яшил сигналда кирса, белгиланган тезликда ҳаракатланса ва транспорт оқими эркин бўлса, кейинги светофорларга уларда ҳам яшил сигнал ёнган пайтда етиб боради.Биринчи йўналиш Амир Темур ва Бухоро кўчалари кесишмасидан бошланиб, айланма чорраҳа орқали Олой бозори томон давом этади. Тизимда барча светофорлар бир вақтда яшил ёнмайди. Ҳар бир кейинги светофор автомобилга унга етиб бориш учун кетадиган вақт ҳисобга олинган ҳолда созланган.Марказнинг таъкидлашича, "Яшил тўлқин" тезликни ошириш учун эмас. Аксинча, ҳайдовчи бир маромда юриб, кескин тезлашиш ва тормозлашдан сақланиши керак.Натижада чорраҳаларда кутиш вақти ва навбатлар, шунингдек, ёнилғи сарфи ҳамда зарарли чиқиндилар камайиши кутилмоқда.Кейинги босқичда Амир Темур хиёбонидаги айланма чорраҳадан Махтумқули кўчасигача бўлган қисм ҳам "Яшил тўлқин" тизимига уланиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-yashil-tolqin-59457743.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57399987_236:0:1540:978_1920x0_80_0_0_e434579af434f4f367f29f4112c64b8a.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, йўл, автомобил, автомобиль йўли , транспорт, жамият, ҳайдовчилар
тошкент, йўл, автомобил, автомобиль йўли , транспорт, жамият, ҳайдовчилар

"Яшил тўлқин": Тошкентда 5 та светофордан тўхтамасдан ўтиш имкони яратилди

17:16 19.08.2026 (янгиланди: 17:24 19.08.2026)
© Пресс служба ЦОДД ТашкентаСквер Амира Темура
Сквер Амира Темура - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2026
© Пресс служба ЦОДД Ташкента
Oбуна бўлиш
Янги тизим ҳайдовчига белгиланган тезликда бир маромда ҳаракатланиб, бешта светофордан ортиқча тўхташларсиз ўтиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Тошкентда Амир Темур хиёбони атрофидаги 5 та светофор ўзаро синхронлаштирилиб, "Яшил тўлқин" режимида ишлай бошлади. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди.
Янги тизим автомобиль ҳаракатини бир маромга солиш ва ортиқча тўхташларни камайтиришга қаратилган.
Таъкидланишича, ҳайдовчи йўналишга яшил сигналда кирса, белгиланган тезликда ҳаракатланса ва транспорт оқими эркин бўлса, кейинги светофорларга уларда ҳам яшил сигнал ёнган пайтда етиб боради.
Биринчи йўналиш Амир Темур ва Бухоро кўчалари кесишмасидан бошланиб, айланма чорраҳа орқали Олой бозори томон давом этади.
Қарама-қарши йўналишда эса Темурийлар тарихи давлат музейи томонидан ҳаракатланган автомобиль айланма чорраҳадан ўтиб, Амир Темур ва Бухоро кўчалари кесишмасигача "Яшил тўлқин" режимида етиб бориши мумкин.
Тизимда барча светофорлар бир вақтда яшил ёнмайди. Ҳар бир кейинги светофор автомобилга унга етиб бориш учун кетадиган вақт ҳисобга олинган ҳолда созланган.
Марказнинг таъкидлашича, "Яшил тўлқин" тезликни ошириш учун эмас. Аксинча, ҳайдовчи бир маромда юриб, кескин тезлашиш ва тормозлашдан сақланиши керак.
Натижада чорраҳаларда кутиш вақти ва навбатлар, шунингдек, ёнилғи сарфи ҳамда зарарли чиқиндилар камайиши кутилмоқда.
Кейинги босқичда Амир Темур хиёбонидаги айланма чорраҳадан Махтумқули кўчасигача бўлган қисм ҳам "Яшил тўлқин" тизимига уланиши режалаштирилган.
Автомобильные дороги Ташкента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
Тошкент светофорларида "яшил тўлқин": Кичик ҳалқа йўлида ҳаракат вақти 45 фоизга қисқарди
3 Август, 14:34
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0