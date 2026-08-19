https://sputniknews.uz/20260819/yashil-tolqin-tashkent-59810004.html
"Яшил тўлқин": Тошкентда 5 та светофордан тўхтамасдан ўтиш имкони яратилди
"Яшил тўлқин": Тошкентда 5 та светофордан тўхтамасдан ўтиш имкони яратилди
Sputnik Ўзбекистон
Амир Темур хиёбонидаги 5 та светофор ўзаро синхронлаштирилди. Яшил сигналда йўлга кирган ҳайдовчи тезлик меъёрига риоя қилса, кейинги светофорларга ҳам яшилда етиб бориши мумкин.
2026-08-19T17:16+0500
2026-08-19T17:16+0500
2026-08-19T17:24+0500
тошкент
йўл
автомобил
автомобиль йўли
транспорт
жамият
ҳайдовчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57399987_5:0:1744:978_1920x0_80_0_0_6c610481f19c0c40c64739f4c8b0ae25.png
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Тошкентда Амир Темур хиёбони атрофидаги 5 та светофор ўзаро синхронлаштирилиб, "Яшил тўлқин" режимида ишлай бошлади. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди.Янги тизим автомобиль ҳаракатини бир маромга солиш ва ортиқча тўхташларни камайтиришга қаратилган.Таъкидланишича, ҳайдовчи йўналишга яшил сигналда кирса, белгиланган тезликда ҳаракатланса ва транспорт оқими эркин бўлса, кейинги светофорларга уларда ҳам яшил сигнал ёнган пайтда етиб боради.Биринчи йўналиш Амир Темур ва Бухоро кўчалари кесишмасидан бошланиб, айланма чорраҳа орқали Олой бозори томон давом этади. Тизимда барча светофорлар бир вақтда яшил ёнмайди. Ҳар бир кейинги светофор автомобилга унга етиб бориш учун кетадиган вақт ҳисобга олинган ҳолда созланган.Марказнинг таъкидлашича, "Яшил тўлқин" тезликни ошириш учун эмас. Аксинча, ҳайдовчи бир маромда юриб, кескин тезлашиш ва тормозлашдан сақланиши керак.Натижада чорраҳаларда кутиш вақти ва навбатлар, шунингдек, ёнилғи сарфи ҳамда зарарли чиқиндилар камайиши кутилмоқда.Кейинги босқичда Амир Темур хиёбонидаги айланма чорраҳадан Махтумқули кўчасигача бўлган қисм ҳам "Яшил тўлқин" тизимига уланиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-yashil-tolqin-59457743.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57399987_236:0:1540:978_1920x0_80_0_0_e434579af434f4f367f29f4112c64b8a.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, йўл, автомобил, автомобиль йўли , транспорт, жамият, ҳайдовчилар
тошкент, йўл, автомобил, автомобиль йўли , транспорт, жамият, ҳайдовчилар
"Яшил тўлқин": Тошкентда 5 та светофордан тўхтамасдан ўтиш имкони яратилди
17:16 19.08.2026 (янгиланди: 17:24 19.08.2026)
Янги тизим ҳайдовчига белгиланган тезликда бир маромда ҳаракатланиб, бешта светофордан ортиқча тўхташларсиз ўтиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Тошкентда Амир Темур хиёбони атрофидаги 5 та светофор ўзаро синхронлаштирилиб, "Яшил тўлқин" режимида ишлай бошлади. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди
.
Янги тизим автомобиль ҳаракатини бир маромга солиш ва ортиқча тўхташларни камайтиришга қаратилган.
Таъкидланишича, ҳайдовчи йўналишга яшил сигналда кирса, белгиланган тезликда ҳаракатланса ва транспорт оқими эркин бўлса, кейинги светофорларга уларда ҳам яшил сигнал ёнган пайтда етиб боради.
Биринчи йўналиш Амир Темур ва Бухоро кўчалари кесишмасидан бошланиб, айланма чорраҳа орқали Олой бозори томон давом этади.
Қарама-қарши йўналишда эса Темурийлар тарихи давлат музейи томонидан ҳаракатланган автомобиль айланма чорраҳадан ўтиб, Амир Темур ва Бухоро кўчалари кесишмасигача "Яшил тўлқин" режимида етиб бориши мумкин.
Тизимда барча светофорлар бир вақтда яшил ёнмайди. Ҳар бир кейинги светофор автомобилга унга етиб бориш учун кетадиган вақт ҳисобга олинган ҳолда созланган.
Марказнинг таъкидлашича, "Яшил тўлқин" тезликни ошириш учун эмас. Аксинча, ҳайдовчи бир маромда юриб, кескин тезлашиш ва тормозлашдан сақланиши керак.
Натижада чорраҳаларда кутиш вақти ва навбатлар, шунингдек, ёнилғи сарфи ҳамда зарарли чиқиндилар камайиши кутилмоқда.
Кейинги босқичда Амир Темур хиёбонидаги айланма чорраҳадан Махтумқули кўчасигача бўлган қисм ҳам "Яшил тўлқин" тизимига уланиши режалаштирилган.