https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-yashil-tolqin-59457743.html
Тошкент светофорларида "яшил тўлқин": Кичик ҳалқа йўлида ҳаракат вақти 45 фоизга қисқарди
Тошкент светофорларида "яшил тўлқин": Кичик ҳалқа йўлида ҳаракат вақти 45 фоизга қисқарди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг Боғибустон кўчасидан "Чилонзор" метросигача бўлган қисмида "Яшил тўлқин" жорий этилди. Бешта светофор синхронлаштирилиб, ҳаракат вақти 45 фоизга қисқарди.
2026-08-03T14:34+0500
2026-08-03T14:34+0500
2026-08-03T14:34+0500
тошкент
йўл
автомобил
автомобиль йўли
транспорт
жамият
ҳайдовчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37171965_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9fdbfa3abad84d289fc7d46e7b660f88.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Тошкентда "Яшил тўлқин" тизимининг навбатдаги босқичи Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг бир қисмида жорий этилди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди.Марказ мутахассислари Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг Боғибустон кўчаси билан кесишмасидан "Чилонзор" метро бекатигача бўлган 1,7 километрли қисмидаги бешта светофор ишини ўзаро мувофиқлаштирди."Яшил тўлқин" — бир йўналишдаги светофорларни ўзаро синхронлаштириш тизими. Ҳайдовчи белгиланган тезликда ҳаракатланса, кейинги чорраҳаларга яшил чироқ ёнган вақтда етиб боради ва ҳар бир светофор олдида тўхтаб туришига ҳожат қолмайди.Янги йўналишда тизим илк бор сутка давомида бир вақтнинг ўзида ҳар икки томонга ишлайди. Бунга ушбу йўл қисмидаги транспорт оқими икки йўналишда ҳам деярли тенг экани имкон берган.Марказ маълумотига кўра, ҳайдовчилар соатига 40–60 километр тезликка риоя қилган ҳолда бешта чорраҳани светофорнинг қизил чироғида тўхтамасдан босиб ўтиши мумкин. Бироқ транспорт оқими зичлашганда ёки бошқа йўлларда тирбандлик юзага келганда тизим самараси ўзгариши мумкин.Ҳозир "Яшил тўлқин" пойтахтдаги умумий узунлиги 5,7 километр бўлган икки йўл қисми ва 18 та тартибга солинадиган чорраҳани қамраб олмоқда. Ушбу йўналишларда ҳаракатланиш вақти ўртача 30 фоизга камайган.
https://sputniknews.uz/20260115/tashkent-kochalar-harakat-ozgarish-54825611.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37171965_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ad89a41f772a392c0f92bccee435be54.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, йўл, автомобил, автомобиль йўли , транспорт, жамият, ҳайдовчилар
тошкент, йўл, автомобил, автомобиль йўли , транспорт, жамият, ҳайдовчилар
Тошкент светофорларида "яшил тўлқин": Кичик ҳалқа йўлида ҳаракат вақти 45 фоизга қисқарди
Кичик ҳалқа йўлининг 1,7 км қисмида бешта светофор синхронлаштирилди, йўл вақти 5 дақиқадан 2 дақиқа 45 сонияга тушди.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Тошкентда "Яшил тўлқин" тизимининг навбатдаги босқичи Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг бир қисмида жорий этилди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди
.
Марказ мутахассислари Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг Боғибустон кўчаси билан кесишмасидан "Чилонзор" метро бекатигача бўлган 1,7 километрли қисмидаги бешта светофор ишини ўзаро мувофиқлаштирди.
Натижада ушбу йўл қисмини босиб ўтиш учун сарфланадиган ўртача вақт 5 дақиқадан 2 дақиқа 45 сониягача, яъни 45 фоизга қисқарган.
"Яшил тўлқин" — бир йўналишдаги светофорларни ўзаро синхронлаштириш тизими. Ҳайдовчи белгиланган тезликда ҳаракатланса, кейинги чорраҳаларга яшил чироқ ёнган вақтда етиб боради ва ҳар бир светофор олдида тўхтаб туришига ҳожат қолмайди.
Янги йўналишда тизим илк бор сутка давомида бир вақтнинг ўзида ҳар икки томонга ишлайди. Бунга ушбу йўл қисмидаги транспорт оқими икки йўналишда ҳам деярли тенг экани имкон берган.
Марказ маълумотига кўра, ҳайдовчилар соатига 40–60 километр тезликка риоя қилган ҳолда бешта чорраҳани светофорнинг қизил чироғида тўхтамасдан босиб ўтиши мумкин. Бироқ транспорт оқими зичлашганда ёки бошқа йўлларда тирбандлик юзага келганда тизим самараси ўзгариши мумкин.
Аввалроқ "Яшил тўлқин" тизимининг биринчи босқичи Буюк Ипак Йўли кўчасида жорий этилган эди. "Тўра Бува" масжидидан Салом кўчасигача бўлган йўналишдаги 13 та чорраҳа светофорлари синхронлаштирилиб, ҳаракат вақти йўналишга қараб 20–29 фоизга қисқарган.
Ҳозир "Яшил тўлқин" пойтахтдаги умумий узунлиги 5,7 километр бўлган икки йўл қисми ва 18 та тартибга солинадиган чорраҳани қамраб олмоқда. Ушбу йўналишларда ҳаракатланиш вақти ўртача 30 фоизга камайган.