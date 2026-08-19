https://sputniknews.uz/20260819/who-uzbekistan-shifoxona-xavfsizlik-baholash-59788634.html
ЖССТ Ўзбекистонда шифохоналар хавфсизлигини баҳолашни бошлайди — нималар текширилади?
ЖССТ Ўзбекистонда шифохоналар хавфсизлигини баҳолашни бошлайди — нималар текширилади?
Sputnik Ўзбекистон
Баҳолаш шифохона бинолари хавфсизлиги, жиҳозлар ҳолати ва фавқулодда вазиятларни бошқариш имкониятларини қамраб олади. Натижалар асосида заиф нуқталар аниқланиб, дастурни мамлакат бўйлаб кенгайтириш мумкин.
2026-08-19T10:01+0500
2026-08-19T10:01+0500
2026-08-19T10:01+0500
жсст
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
тиббиёт муассаси
жамият
зилзила
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0e/26178074_0:143:3137:1907_1920x0_80_0_0_df9b370cd0e3b3be2d14790bc6fdf2c8.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги мамлакат шифохоналарининг фавқулодда вазиятларга тайёрлигини кучайтириш бўйича янги ташаббусни бошлади. Бу ҳақда ташкилот матбуот хизмати хабар берди.Дастурда асосий эътибор зилзилалар, шунингдек, кимёвий, биологик, радиологик ва ядровий (CBRN) ҳодисалар юз берганда тиббиёт муассасаларининг хавфсизлиги ва ишлашда давом эта олиш қобилиятига қаратилади.Ташаббус доирасида 23–25 август кунлари Тошкентда танлаб олинган пилот шифохоналар вакиллари учун амалий семинар ўтказилади. Унда ЖССТнинг Hospital Safety Index — Шифохоналар хавфсизлиги индекси методикаси қўлланади.Баҳолаш учта асосий йўналишни қамраб олади:Иштирокчилар мазкур методика асосида ўз шифохоналарининг ҳолатини ҳам баҳолайди.Кейинчалик шу маълумотлар асосида шифохоналар учун фавқулодда вазиятларга жавоб чоралари режаларини ишлаб чиқиш кўзда тутилган. Ташаббус келгусида Ўзбекистон бўйлаб кенгайтирилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260129/who-maktab-soglom-ovqatlanish-qollanma-55352910.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0e/26178074_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_96169563e0bfa823b639f1438eeaa468.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жсст, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), тиббиёт муассаси, жамият, зилзила, хавфсизлик
жсст, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), тиббиёт муассаси, жамият, зилзила, хавфсизлик
ЖССТ Ўзбекистонда шифохоналар хавфсизлигини баҳолашни бошлайди — нималар текширилади?
23–25 август кунлари пилот шифохоналар ЖССТ методикаси асосида баҳоланади. Натижалар кейинги чора-тадбирлар учун асос бўлади.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги мамлакат шифохоналарининг фавқулодда вазиятларга тайёрлигини кучайтириш бўйича янги ташаббусни бошлади. Бу ҳақда ташкилот матбуот хизмати хабар берди
.
Дастурда асосий эътибор зилзилалар, шунингдек, кимёвий, биологик, радиологик ва ядровий (CBRN) ҳодисалар юз берганда тиббиёт муассасаларининг хавфсизлиги ва ишлашда давом эта олиш қобилиятига қаратилади.
Ташаббус доирасида 23–25 август кунлари Тошкентда танлаб олинган пилот шифохоналар вакиллари учун амалий семинар ўтказилади. Унда ЖССТнинг Hospital Safety Index — Шифохоналар хавфсизлиги индекси методикаси қўлланади.
Баҳолаш учта асосий йўналишни қамраб олади:
шифохона биноларининг конструктив хавфсизлиги;
конструкцияга боғлиқ бўлмаган тизим ва жиҳозлар ҳолати;
фавқулодда вазиятларни бошқариш имкониятлари.
Иштирокчилар мазкур методика асосида ўз шифохоналарининг ҳолатини ҳам баҳолайди.
Натижада пилот тиббиёт муассасаларининг кучли ва заиф томонлари, шунингдек, биринчи навбатда бартараф этилиши лозим бўлган муаммолар аниқланади.
Кейинчалик шу маълумотлар асосида шифохоналар учун фавқулодда вазиятларга жавоб чоралари режаларини ишлаб чиқиш кўзда тутилган. Ташаббус келгусида Ўзбекистон бўйлаб кенгайтирилиши мумкин.