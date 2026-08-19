Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260819/who-uzbekistan-shifoxona-xavfsizlik-baholash-59788634.html
ЖССТ Ўзбекистонда шифохоналар хавфсизлигини баҳолашни бошлайди — нималар текширилади?
ЖССТ Ўзбекистонда шифохоналар хавфсизлигини баҳолашни бошлайди — нималар текширилади?
Sputnik Ўзбекистон
Баҳолаш шифохона бинолари хавфсизлиги, жиҳозлар ҳолати ва фавқулодда вазиятларни бошқариш имкониятларини қамраб олади. Натижалар асосида заиф нуқталар аниқланиб, дастурни мамлакат бўйлаб кенгайтириш мумкин.
2026-08-19T10:01+0500
2026-08-19T10:01+0500
жсст
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
тиббиёт муассаси
жамият
зилзила
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0e/26178074_0:143:3137:1907_1920x0_80_0_0_df9b370cd0e3b3be2d14790bc6fdf2c8.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги мамлакат шифохоналарининг фавқулодда вазиятларга тайёрлигини кучайтириш бўйича янги ташаббусни бошлади. Бу ҳақда ташкилот матбуот хизмати хабар берди.Дастурда асосий эътибор зилзилалар, шунингдек, кимёвий, биологик, радиологик ва ядровий (CBRN) ҳодисалар юз берганда тиббиёт муассасаларининг хавфсизлиги ва ишлашда давом эта олиш қобилиятига қаратилади.Ташаббус доирасида 23–25 август кунлари Тошкентда танлаб олинган пилот шифохоналар вакиллари учун амалий семинар ўтказилади. Унда ЖССТнинг Hospital Safety Index — Шифохоналар хавфсизлиги индекси методикаси қўлланади.Баҳолаш учта асосий йўналишни қамраб олади:Иштирокчилар мазкур методика асосида ўз шифохоналарининг ҳолатини ҳам баҳолайди.Кейинчалик шу маълумотлар асосида шифохоналар учун фавқулодда вазиятларга жавоб чоралари режаларини ишлаб чиқиш кўзда тутилган. Ташаббус келгусида Ўзбекистон бўйлаб кенгайтирилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260129/who-maktab-soglom-ovqatlanish-qollanma-55352910.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0e/26178074_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_96169563e0bfa823b639f1438eeaa468.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жсст, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), тиббиёт муассаси, жамият, зилзила, хавфсизлик
жсст, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), тиббиёт муассаси, жамият, зилзила, хавфсизлик

ЖССТ Ўзбекистонда шифохоналар хавфсизлигини баҳолашни бошлайди — нималар текширилади?

10:01 19.08.2026
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Медиабанкка ўтишЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры в Женеве
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры в Женеве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
23–25 август кунлари пилот шифохоналар ЖССТ методикаси асосида баҳоланади. Натижалар кейинги чора-тадбирлар учун асос бўлади.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги мамлакат шифохоналарининг фавқулодда вазиятларга тайёрлигини кучайтириш бўйича янги ташаббусни бошлади. Бу ҳақда ташкилот матбуот хизмати хабар берди.
Дастурда асосий эътибор зилзилалар, шунингдек, кимёвий, биологик, радиологик ва ядровий (CBRN) ҳодисалар юз берганда тиббиёт муассасаларининг хавфсизлиги ва ишлашда давом эта олиш қобилиятига қаратилади.
Ташаббус доирасида 23–25 август кунлари Тошкентда танлаб олинган пилот шифохоналар вакиллари учун амалий семинар ўтказилади. Унда ЖССТнинг Hospital Safety Index — Шифохоналар хавфсизлиги индекси методикаси қўлланади.
Баҳолаш учта асосий йўналишни қамраб олади:
шифохона биноларининг конструктив хавфсизлиги;
конструкцияга боғлиқ бўлмаган тизим ва жиҳозлар ҳолати;
фавқулодда вазиятларни бошқариш имкониятлари.
Иштирокчилар мазкур методика асосида ўз шифохоналарининг ҳолатини ҳам баҳолайди.
Натижада пилот тиббиёт муассасаларининг кучли ва заиф томонлари, шунингдек, биринчи навбатда бартараф этилиши лозим бўлган муаммолар аниқланади.
Кейинчалик шу маълумотлар асосида шифохоналар учун фавқулодда вазиятларга жавоб чоралари режаларини ишлаб чиқиш кўзда тутилган. Ташаббус келгусида Ўзбекистон бўйлаб кенгайтирилиши мумкин.
Организация питания в школах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.01.2026
Болалар орасида семириш ортмоқда — ЖССТ мактабларда соғлом овқатланиш қўлланмасини чиқарди
29 Январ, 17:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0