Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260819/uzbekistan-turist-startap-subsidiya-59809279.html
Ўзбекистонда туристик стартапларга 1 млрд сўмгача субсидия берилади
Ўзбекистонда туристик стартапларга 1 млрд сўмгача субсидия берилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда туристик стартапларни қўллаб-қувватлаш тартиби тасдиқланди. Ҳар йили 10 тагача лойиҳа харажатларининг 50 фоизи, аммо 1 млрд сўмдан ошмаган қисми қопланади.
2026-08-19T16:29+0500
2026-08-19T16:29+0500
туризм
туризм қўмитаси
ўзбекистон
субсидия
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59607136_0:208:1448:1023_1920x0_80_0_0_b1cfedc97d231c4f321fad8e88274501.png
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Ўзбекистонда туристик стартапларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш харажатларининг бир қисми давлат томонидан қоплаб берилади. Бу бўйича маъмурий регламент Ҳукумат қарори билан тасдиқланди.Янги тартибга кўра, ҳар йили энг яхши 10 тагача туристик стартапга харажатларининг 50 фоизи, бироқ 1 млрд сўмдан кўп бўлмаган миқдорда субсидия ажратилади.Лойиҳаларни махсус комиссия баҳолайди. Бунда стартапнинг муайян туристик хизматни ривожлантиришга қаратилгани, туристлар учун долзарблиги ҳамда бозорда аввал бўлмаган ёки сезиларли такомиллаштирилган ечим таклиф қилиши ҳисобга олинади.Ариза келиб тушганидан кейин 5 иш куни ичида талабгорга суҳбат ҳақида хабар берилади. Суҳбатдан сўнг комиссия 10 иш кунида лойиҳанинг белгиланган талабларга мослигини ўрганади.Субсидия ажратиш тўғрисида ижобий қарор қабул қилинса, Туризм қўмитаси маблағни 7 иш куни ичида талабгорнинг банк ҳисобварағига ўтказади.
https://sputniknews.uz/20260711/ishbilarmonlik-turizm-58971573.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59607136_0:0:1449:1086_1920x0_80_0_0_e40b4709b0c3c3a975787b845e333d2b.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, туризм қўмитаси, ўзбекистон, субсидия, туризм
туризм, туризм қўмитаси, ўзбекистон, субсидия, туризм

Ўзбекистонда туристик стартапларга 1 млрд сўмгача субсидия берилади

16:29 19.08.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИНа побережье озера Сайкуль в Каракалпакстане создадут зону сафари-туризма
На побережье озера Сайкуль в Каракалпакстане создадут зону сафари-туризма - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
Янги тартибга кўра, давлат ҳар йили энг яхши 10 тагача туристик стартап харажатларининг 50 фоизини қоплаб беради.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Ўзбекистонда туристик стартапларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш харажатларининг бир қисми давлат томонидан қоплаб берилади. Бу бўйича маъмурий регламент Ҳукумат қарори билан тасдиқланди.
Янги тартибга кўра, ҳар йили энг яхши 10 тагача туристик стартапга харажатларининг 50 фоизи, бироқ 1 млрд сўмдан кўп бўлмаган миқдорда субсидия ажратилади.
Субсидия олиш учун Давлат хизматлари марказлари ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz орқали мурожаат қилиш мумкин. Аризалар Туризм қўмитаси томонидан кўриб чиқилади.
Лойиҳаларни махсус комиссия баҳолайди. Бунда стартапнинг муайян туристик хизматни ривожлантиришга қаратилгани, туристлар учун долзарблиги ҳамда бозорда аввал бўлмаган ёки сезиларли такомиллаштирилган ечим таклиф қилиши ҳисобга олинади.
Ариза келиб тушганидан кейин 5 иш куни ичида талабгорга суҳбат ҳақида хабар берилади. Суҳбатдан сўнг комиссия 10 иш кунида лойиҳанинг белгиланган талабларга мослигини ўрганади.
Субсидия ажратиш тўғрисида ижобий қарор қабул қилинса, Туризм қўмитаси маблағни 7 иш куни ичида талабгорнинг банк ҳисобварағига ўтказади.
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2026
Ишбилармонлик туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга ҚҚСнинг ярми қайтарилади
11 Июл, 10:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0