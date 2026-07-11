https://sputniknews.uz/20260711/ishbilarmonlik-turizm-58971573.html
Ишбилармонлик туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга ҚҚСнинг ярми қайтарилади
Ишбилармонлик туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга ҚҚСнинг ярми қайтарилади
Sputnik Ўзбекистон
Бунинг учун тадбиркорлик субъекти тадбир якунланган кундан эътиборан 3 ойдан кечиктирмасдан Туризм қўмитасига мурожаат қилади. 11.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-11T10:37+0500
2026-07-11T10:37+0500
2026-07-11T10:37+0500
иқтисод
туризм
ўзбекистон
ққс
тадбиркор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58676902_0:52:1500:896_1920x0_80_0_0_1f2cc8e2015a16fd7164b6c3a3ba7b9d.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Ўзбекистонда MICE (ишбилармонлик) туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга амалда тўланган ҚҚСнинг 50 фоизи қайтарилади. Бу ҳукумат қарори билан тасдиқланган тегишли низомда кўзда тутилган.Бунинг учун тадбиркор тадбир якунланганидан сўнг 3 ой ичида Миллий туризм ягона платформаси орқали Туризм қўмитасига мурожаат қилиши керак.Аризага тадбир дастури, харажатлар сметаси, электрон ҳисоб-фактуралар, онлайн касса чеклари, банк тўлов ҳужжатлари ҳамда хорижий иштирокчилар рўйхати ва уларнинг Ўзбекистонга кириб-чиқиш маълумотлари илова қилинади.Туризм қўмитаси ҳужжатларни 5 иш куни ичида кўриб чиқади. Агар кейинчалик аниқлаштирилган солиқ ҳисоботлари сабаб қайтарилиши керак бўлган сумма ўзгарса, ортиқча тўланган маблағ қонунчиликда белгиланган тартибда буджетга қайтарилади.
https://sputniknews.uz/20260710/filmlar-ozbekiston-58946334.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58676902_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_26d367b7d4507f8a1f06ba583f0561b0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, туризм, ўзбекистон, ққс, тадбиркор
иқтисод, туризм, ўзбекистон, ққс, тадбиркор
Ишбилармонлик туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга ҚҚСнинг ярми қайтарилади
Бунинг учун тадбиркорлик субъекти тадбир якунланган кундан эътиборан 3 ойдан кечиктирмасдан Туризм қўмитасига мурожаат қилади.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда MICE (ишбилармонлик) туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга амалда тўланган ҚҚСнинг 50 фоизи қайтарилади. Бу ҳукумат қарори билан тасдиқланган тегишли низомда кўзда тутилган.
Бунинг учун тадбиркор тадбир якунланганидан сўнг 3 ой ичида Миллий туризм ягона платформаси орқали Туризм қўмитасига мурожаат қилиши керак.
Аризага тадбир дастури, харажатлар сметаси, электрон ҳисоб-фактуралар, онлайн касса чеклари, банк тўлов ҳужжатлари ҳамда хорижий иштирокчилар рўйхати ва уларнинг Ўзбекистонга кириб-чиқиш маълумотлари илова қилинади.
Туризм қўмитаси ҳужжатларни 5 иш куни ичида кўриб чиқади. Агар кейинчалик аниқлаштирилган солиқ ҳисоботлари сабаб қайтарилиши керак бўлган сумма ўзгарса, ортиқча тўланган маблағ қонунчиликда белгиланган тартибда буджетга қайтарилади.