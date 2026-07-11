Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260711/ishbilarmonlik-turizm-58971573.html
Ишбилармонлик туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга ҚҚСнинг ярми қайтарилади
Ишбилармонлик туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга ҚҚСнинг ярми қайтарилади
Sputnik Ўзбекистон
Бунинг учун тадбиркорлик субъекти тадбир якунланган кундан эътиборан 3 ойдан кечиктирмасдан Туризм қўмитасига мурожаат қилади. 11.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-11T10:37+0500
2026-07-11T10:37+0500
иқтисод
туризм
ўзбекистон
ққс
тадбиркор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58676902_0:52:1500:896_1920x0_80_0_0_1f2cc8e2015a16fd7164b6c3a3ba7b9d.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Ўзбекистонда MICE (ишбилармонлик) туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга амалда тўланган ҚҚСнинг 50 фоизи қайтарилади. Бу ҳукумат қарори билан тасдиқланган тегишли низомда кўзда тутилган.Бунинг учун тадбиркор тадбир якунланганидан сўнг 3 ой ичида Миллий туризм ягона платформаси орқали Туризм қўмитасига мурожаат қилиши керак.Аризага тадбир дастури, харажатлар сметаси, электрон ҳисоб-фактуралар, онлайн касса чеклари, банк тўлов ҳужжатлари ҳамда хорижий иштирокчилар рўйхати ва уларнинг Ўзбекистонга кириб-чиқиш маълумотлари илова қилинади.Туризм қўмитаси ҳужжатларни 5 иш куни ичида кўриб чиқади. Агар кейинчалик аниқлаштирилган солиқ ҳисоботлари сабаб қайтарилиши керак бўлган сумма ўзгарса, ортиқча тўланган маблағ қонунчиликда белгиланган тартибда буджетга қайтарилади.
https://sputniknews.uz/20260710/filmlar-ozbekiston-58946334.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58676902_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_26d367b7d4507f8a1f06ba583f0561b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, туризм, ўзбекистон, ққс, тадбиркор
иқтисод, туризм, ўзбекистон, ққс, тадбиркор

Ишбилармонлик туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга ҚҚСнинг ярми қайтарилади

10:37 11.07.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Бунинг учун тадбиркорлик субъекти тадбир якунланган кундан эътиборан 3 ойдан кечиктирмасдан Туризм қўмитасига мурожаат қилади.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Ўзбекистонда MICE (ишбилармонлик) туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга амалда тўланган ҚҚСнинг 50 фоизи қайтарилади. Бу ҳукумат қарори билан тасдиқланган тегишли низомда кўзда тутилган.
Бунинг учун тадбиркор тадбир якунланганидан сўнг 3 ой ичида Миллий туризм ягона платформаси орқали Туризм қўмитасига мурожаат қилиши керак.
Аризага тадбир дастури, харажатлар сметаси, электрон ҳисоб-фактуралар, онлайн касса чеклари, банк тўлов ҳужжатлари ҳамда хорижий иштирокчилар рўйхати ва уларнинг Ўзбекистонга кириб-чиқиш маълумотлари илова қилинади.
Туризм қўмитаси ҳужжатларни 5 иш куни ичида кўриб чиқади. Агар кейинчалик аниқлаштирилган солиқ ҳисоботлари сабаб қайтарилиши керак бўлган сумма ўзгарса, ортиқча тўланган маблағ қонунчиликда белгиланган тартибда буджетга қайтарилади.
Процесс создания кинематографического изображения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
Фильмларини Ўзбекистонда суратга олган хорижий кинокомпаниялар қўллаб-қувватланади
Кеча, 09:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0