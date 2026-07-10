Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260710/filmlar-ozbekiston-58946334.html
Фильмларини Ўзбекистонда суратга олган хорижий кинокомпаниялар қўллаб-қувватланади
Фильмларини Ўзбекистонда суратга олган хорижий кинокомпаниялар қўллаб-қувватланади
Sputnik Ўзбекистон
Уларнинг харажат суммаси 10 млрд сўмдан ортиқ бўлса, 25 фоиз, бироқ битта фильм учун 4 млрд сўмдан ошмаган миқдорда қоплаб берилади. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T09:32+0500
2026-07-10T09:32+0500
маданият
ўзбекистон
кино
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55196962_0:46:1106:668_1920x0_80_0_0_86450ae2b60196932f233b704519ec00.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларнинг бир қисми қайтарилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Бу Низом Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларининг бир қисмини қайтариш (“rebate”) тартибини белгилайди. Низомга кўра, Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларининг бир қисмини қайтариш назарда тутилган харажатлар суммаси: - 3 млрд сўмгача бўлса – 10 фоиз;- 3 млрд сўмдан 5 млрд сўмгача бўлса – 15 фоиз;- 5 млрд сўмдан 10 млрд сўмгача бўлса – 20 фоиз;- 10 млрд сўмдан ортиқ бўлса – 25 фоиз, бироқ битта фильм учун 4 млрд сўмдан ошмаган миқдорда қоплаб берилади. Талабгор платформа орқали “rebate” дастурида иштирок этиш учун белгиланган платформа орқали электрон аризабилан мурожаат қилади. Талабгор томонидан Ўзбекистон ҳудудида тасвирга олиш ишлари якунлангандан сўнг, амалга оширилган харажатларни тасдиқловчи ҳужжатлар 60 кун ичида платформага киритилиши зарур. Комиссия харажатларнинг “rebate” дастурига мувофиқлиги тўғрисидаги хулосани 15 иш кунида шакллантиради. “Rebate” дастури бўйича харажатларнинг бир қисми Комиссиянинг ижобий қарорига мувофиқ 5 иш куни ичида хорижий кинокомпаниянинг ҳисобварақларига ўтказиб берилади.
https://sputniknews.uz/20260619/evroosiyo-kinofest-58462292.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55196962_122:0:1106:738_1920x0_80_0_0_22b37f68a2b0b74424e3c9ea24e34860.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
маданият, ўзбекистон, кино
маданият, ўзбекистон, кино

Фильмларини Ўзбекистонда суратга олган хорижий кинокомпаниялар қўллаб-қувватланади

09:32 10.07.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовПроцесс создания кинематографического изображения
Процесс создания кинематографического изображения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Уларнинг харажат суммаси 10 млрд сўмдан ортиқ бўлса, 25 фоиз, бироқ битта фильм учун 4 млрд сўмдан ошмаган миқдорда қоплаб берилади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларнинг бир қисми қайтарилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.
Бу Низом Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларининг бир қисмини қайтариш (“rebate”) тартибини белгилайди.

Низомга кўра, Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларининг бир қисмини қайтариш назарда тутилган харажатлар суммаси:

- 3 млрд сўмгача бўлса – 10 фоиз;
- 3 млрд сўмдан 5 млрд сўмгача бўлса – 15 фоиз;
- 5 млрд сўмдан 10 млрд сўмгача бўлса – 20 фоиз;
- 10 млрд сўмдан ортиқ бўлса – 25 фоиз, бироқ битта фильм учун 4 млрд сўмдан ошмаган миқдорда қоплаб берилади.

Талабгор платформа орқали “rebate” дастурида иштирок этиш учун белгиланган платформа орқали электрон аризабилан мурожаат қилади.

Талабгор томонидан Ўзбекистон ҳудудида тасвирга олиш ишлари якунлангандан сўнг, амалга оширилган харажатларни тасдиқловчи ҳужжатлар 60 кун ичида платформага киритилиши зарур.

Комиссия харажатларнинг “rebate” дастурига мувофиқлиги тўғрисидаги хулосани 15 иш кунида шакллантиради.

“Rebate” дастури бўйича харажатларнинг бир қисми Комиссиянинг ижобий қарорига мувофиқ 5 иш куни ичида хорижий кинокомпаниянинг ҳисобварақларига ўтказиб берилади.
Ўзбек режиссёри “Евроосиё Кинофест” ва кино санъати ривожланиши ҳақида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2026
Ўзбек режиссёри “Евроосиё Кинофест” ва кино санъати ривожланиши ҳақида
19 Июн, 19:04
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0