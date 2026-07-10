Фильмларини Ўзбекистонда суратга олган хорижий кинокомпаниялар қўллаб-қувватланади
© Sputnik / Бахром ХатамовПроцесс создания кинематографического изображения
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Уларнинг харажат суммаси 10 млрд сўмдан ортиқ бўлса, 25 фоиз, бироқ битта фильм учун 4 млрд сўмдан ошмаган миқдорда қоплаб берилади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларнинг бир қисми қайтарилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.
Бу Низом Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларининг бир қисмини қайтариш (“rebate”) тартибини белгилайди.
Низомга кўра, Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларининг бир қисмини қайтариш назарда тутилган харажатлар суммаси:
- 3 млрд сўмгача бўлса – 10 фоиз;
Низомга кўра, Ўзбекистон ҳудудида ўз фильмларини яратишда хорижий кинокомпанияларга харажатларининг бир қисмини қайтариш назарда тутилган харажатлар суммаси:
- 3 млрд сўмгача бўлса – 10 фоиз;
- 3 млрд сўмдан 5 млрд сўмгача бўлса – 15 фоиз;
- 5 млрд сўмдан 10 млрд сўмгача бўлса – 20 фоиз;
- 10 млрд сўмдан ортиқ бўлса – 25 фоиз, бироқ битта фильм учун 4 млрд сўмдан ошмаган миқдорда қоплаб берилади.
Талабгор платформа орқали “rebate” дастурида иштирок этиш учун белгиланган платформа орқали электрон аризабилан мурожаат қилади.
Талабгор томонидан Ўзбекистон ҳудудида тасвирга олиш ишлари якунлангандан сўнг, амалга оширилган харажатларни тасдиқловчи ҳужжатлар 60 кун ичида платформага киритилиши зарур.
Комиссия харажатларнинг “rebate” дастурига мувофиқлиги тўғрисидаги хулосани 15 иш кунида шакллантиради.
“Rebate” дастури бўйича харажатларнинг бир қисми Комиссиянинг ижобий қарорига мувофиқ 5 иш куни ичида хорижий кинокомпаниянинг ҳисобварақларига ўтказиб берилади.
Талабгор платформа орқали “rebate” дастурида иштирок этиш учун белгиланган платформа орқали электрон аризабилан мурожаат қилади.
Талабгор томонидан Ўзбекистон ҳудудида тасвирга олиш ишлари якунлангандан сўнг, амалга оширилган харажатларни тасдиқловчи ҳужжатлар 60 кун ичида платформага киритилиши зарур.
Комиссия харажатларнинг “rebate” дастурига мувофиқлиги тўғрисидаги хулосани 15 иш кунида шакллантиради.
“Rebate” дастури бўйича харажатларнинг бир қисми Комиссиянинг ижобий қарорига мувофиқ 5 иш куни ичида хорижий кинокомпаниянинг ҳисобварақларига ўтказиб берилади.