https://sputniknews.uz/20260819/shorlangan-er-echimlar-tanlov-59804664.html
БМТТД Оролбўйида шўрланган ерларни тиклаш бўйича инновацион ечимлар танловини бошлади
БМТТД Оролбўйида шўрланган ерларни тиклаш бўйича инновацион ечимлар танловини бошлади
Sputnik Ўзбекистон
БМТТД лойиҳаси доирасида Оролбўйида деградацияга учраган ва шўрланган ерларни тиклаш бўйича инновацион ечимлар танлови бошланди. Шунингдек, экологик ташаббуслар учун микро-грантлар муҳокама қилинди.
2026-08-19T14:04+0500
2026-08-19T14:04+0500
2026-08-19T14:04+0500
орол денгизи
амударё
экология
иқлим ўзгариши
экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
ўзбекистон
жамият
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1269/50/12695093_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_8f1538519928c7442267699ad0e13307.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Амударёнинг қуйи оқимида деградацияга учраган ва шўрланган ерларни тиклаш учун амалий ҳамда инновацион ечимлар танлови бошланди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси хабар берди.Танлов БМТ Тараққиёт дастури (БМТТД), Глобал экологик жамғарма (ГЭФ) ва Экология қўмитасининг Орол денгизи ҳавзасидаги сув-ботқоқ ҳамда қирғоқбўйи ҳудудларини сақлашга қаратилган қўшма лойиҳаси доирасида ташкил этилмоқда.Шунингдек, лойиҳа доирасида Орол ҳавзаси табиий ресурслари ва экотизимларини сақлаш ҳамда улардан барқарор фойдаланишга қаратилган ташаббусларни қўллаб-қувватлаш учун микро-грантлар дастури муҳокама қилинди.2026 йилнинг иккинчи чорагида сув ва ер ресурсларини бошқариш соҳаси мутахассислари учун 17 та ўқув семинари ва тренинг ўтказилган.Лойиҳа доирасида биохилма-хилликни сақлаш, деградацияга учраган экотизимларни тиклаш ва экологик бошқарувни такомиллаштириш ишларини давом эттириш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260706/chollanish-qarshi-choralar-reja-58863291.html
амударё
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1269/50/12695093_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_705fd8b2e1ba818f4146ff510fbb4af1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
орол денгизи, амударё, экология , иқлим ўзгариши, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, ўзбекистон, жамият, бмт
орол денгизи, амударё, экология , иқлим ўзгариши, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, ўзбекистон, жамият, бмт
БМТТД Оролбўйида шўрланган ерларни тиклаш бўйича инновацион ечимлар танловини бошлади
Танлов Амударёнинг қуйи оқимида деградацияга учраган ва шўрланган ерларни тиклашга қаратилган амалий ечимларни топишни кўзда тутади.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Амударёнинг қуйи оқимида деградацияга учраган ва шўрланган ерларни тиклаш учун амалий ҳамда инновацион ечимлар танлови бошланди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси хабар берди
.
Танлов БМТ Тараққиёт дастури (БМТТД), Глобал экологик жамғарма (ГЭФ) ва Экология қўмитасининг Орол денгизи ҳавзасидаги сув-ботқоқ ҳамда қирғоқбўйи ҳудудларини сақлашга қаратилган қўшма лойиҳаси доирасида ташкил этилмоқда.
Унинг мақсади деградацияга учраган ерларни тиклаш ва Оролбўйи экотизимларининг барқарорлигини оширишга хизмат қиладиган амалий инновацион ечимларни топиш ва жорий этишдан иборат.
Шунингдек, лойиҳа доирасида Орол ҳавзаси табиий ресурслари ва экотизимларини сақлаш ҳамда улардан барқарор фойдаланишга қаратилган ташаббусларни қўллаб-қувватлаш учун микро-грантлар дастури муҳокама қилинди.
2026 йилнинг иккинчи чорагида сув ва ер ресурсларини бошқариш соҳаси мутахассислари учун 17 та ўқув семинари ва тренинг ўтказилган.
Лойиҳа доирасида биохилма-хилликни сақлаш, деградацияга учраган экотизимларни тиклаш ва экологик бошқарувни такомиллаштириш ишларини давом эттириш режалаштирилган.