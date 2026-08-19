https://sputniknews.uz/20260819/russia-ukraine-asir-almashuv-59811231.html
Россия ва Украина ўзаро 103 нафардан ҳарбий асир алмашди
Россия ва Украина ўзаро 103 нафардан ҳарбий асир алмашди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Украина 103 нафардан ҳарбий асирни алмашди. Россия омбудсманига кўра, қайтарилганлар орасида 31 нафар ярадор бор. Томонлар кейинги алмашинувларни ҳам муҳокама қилди.
2026-08-19T18:34+0500
2026-08-19T18:34+0500
2026-08-19T18:34+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59805450_0:35:1545:904_1920x0_80_0_0_ee35041efdf7d279db76ba461aa041a0.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия ва Украина ўзаро 103 нафардан ҳарбий асир алмашди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, Украина назоратидаги ҳудуддан 103 нафар россиялик ҳарбий қайтарилди, эвазига 103 нафар Украина ҳарбий хизматчиси топширилди. Алмашинув БАА гуманитар воситачилигида амалга оширилди.Россиялик ҳарбийлар Беларусь орқали ватанига олиб келинмоқда. Кейин улар Россия Мудофаа вазирлиги госпиталларида даволаниш ва реабилитациядан ўтиш учун мамлакатга олиб келинади.Алмашинув чоғида Лантратова ва Украина омбудсмани Дмитрий Лубинец Беларусь –Украина чегарасида учрашди. Улар кейинги асирлар алмашинуви, оилаларни бирлаштириш ва тинч аҳолини қайтариш масалаларини муҳокама қилди.Лантратова сўнгги учрашувдан буён Украина томонининг 618 нафар ҳарбий асири сақланаётган шароитлар билан танишганини ҳам маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260515/rossiya-ukraina-57588329.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59805450_148:0:1397:937_1920x0_80_0_0_d2a9d6c1e3981577d52ddf5f07f98095.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, россия, украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, россия, украина
Россия ва Украина ўзаро 103 нафардан ҳарбий асир алмашди
Алмашинув БАА воситачилигида ўтказилди. Россияга қайтарилган 103 нафар ҳарбийнинг 31 нафари ярадор экани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Россия ва Украина ўзаро 103 нафардан ҳарбий асир алмашди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, Украина назоратидаги ҳудуддан 103 нафар россиялик ҳарбий қайтарилди, эвазига 103 нафар Украина ҳарбий хизматчиси топширилди. Алмашинув БАА гуманитар воситачилигида амалга оширилди.
Россиялик ҳарбийлар Беларусь орқали ватанига олиб келинмоқда. Кейин улар Россия Мудофаа вазирлиги госпиталларида даволаниш ва реабилитациядан ўтиш учун мамлакатга олиб келинади.
Россия инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Яна Лантратованинг маълум қилишича, қайтарилганлар орасида 31 нафар ярадор ҳарбий бор. Унинг айтишича, бундай миқдорда ярадорларни алмашиш узоқ вақтдан бери биринчи марта амалга оширилган.
Алмашинув чоғида Лантратова ва Украина омбудсмани Дмитрий Лубинец Беларусь –Украина чегарасида учрашди. Улар кейинги асирлар алмашинуви, оилаларни бирлаштириш ва тинч аҳолини қайтариш масалаларини муҳокама қилди.
Лантратова сўнгги учрашувдан буён Украина томонининг 618 нафар ҳарбий асири сақланаётган шароитлар билан танишганини ҳам маълум қилди.