Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ва Украина ўзаро 205 нафардан асир билан алмашди
Россия Киевга назорати остидаги ҳудуддан 205 нафар россиялик ҳарбийни қайтарди, ўрнига Украина армисининг шунча асирини топширди. Ҳозир россиялик ҳарбий хизматчилар Беларусь ҳудудида бўлиб турибди ва уларга зарурий тиббий ва руҳий ёрдам кўрсатилмоқда. Тез орада улар Россияга олиб келинади.
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия Киевга назорати остидаги ҳудуддан 205 нафар россиялик ҳарбийни қайтарди, ўрнига Украина армисининг шунча асирини топширди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазириги хабар берди.Маълум қилинишича, ҳозир россиялик ҳарбий хизматчилар Беларусь ҳудудида бўлиб турибди ва уларга зарурий тиббий ва руҳий ёрдам кўрсатилмоқда. Тез орада улар Россияга олиб келинади.Ўзаро асирлар билан алмашиш Бирлашган Араб Амирликлари воситачилигида бўлиб ўтган.Россия ва Украина ўртасидаги олдинги ўзаро асирлар билан алмашиш 24 апрель куни бўлиб ўтганди. Ўшанда Москва 193 нафар ҳарбийсини қайтариб, Киевга шунча асирни топширганди.
