ЕОИИда экспресс-юклар ва онлайн-савдо учун янги божхона қоидалари тайёрланмоқда

ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) экспресс-юклар ва электрон савдо товарларини божхонадан ўтказиш тартибини соддалаштириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.Янгиликлар ЕИК ҳузуридаги тегишли ишчи гуруҳ йиғилишида муҳокама қилинди. Асосий таклифлардан бири божхона назоратини автоматлаштиришга қаратилган.Хусусан, экспресс-юклар ва электрон савдо товарлари декларацияларида тақиқ ва чекловларга оид маълумотларни махсус кодлар орқали кўрсатиш таклиф этилди. Яна бир янгилик ЕОИИ мамлакатлари маркетплейсларидан хорижлик харидорлар сотиб олган товарларни экспорт қилишга тегишли. Бундай товарлар учун электрон савдо декларациясининг соддалаштирилган шаклини қўллаш таклиф қилинмоқда. ЕЭК маълумотига кўра, бу маҳаллий сотувчиларнинг ташқи бозорларга чиқишини енгиллаштиради.Комиссия муҳокамалар якунлари бўйича электрон савдо товарлари декларациясини тўлдириш тартибига тегишли ўзгартиришларни тайёрлайди.
Янги ёндашув ҳужжатларни автоматик текшириш, етказиб бериш вақтини қисқартириш ва онлайн-экспортни соддалаштиришга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) экспресс-юклар ва электрон савдо товарларини божхонадан ўтказиш тартибини соддалаштириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.
Янгиликлар ЕИК ҳузуридаги тегишли ишчи гуруҳ йиғилишида муҳокама қилинди. Асосий таклифлардан бири божхона назоратини автоматлаштиришга қаратилган.
Хусусан, экспресс-юклар ва электрон савдо товарлари декларацияларида тақиқ ва чекловларга оид маълумотларни махсус кодлар орқали кўрсатиш таклиф этилди.
Бу ҳужжатларни автоматик текшириш, божхона операцияларини тезлаштириш ва жўнатмаларни етказиб бериш вақтини қисқартириш имконини бериши кутилмоқда.
Яна бир янгилик ЕОИИ мамлакатлари маркетплейсларидан хорижлик харидорлар сотиб олган товарларни экспорт қилишга тегишли. Бундай товарлар учун электрон савдо декларациясининг соддалаштирилган шаклини қўллаш таклиф қилинмоқда. ЕЭК маълумотига кўра, бу маҳаллий сотувчиларнинг ташқи бозорларга чиқишини енгиллаштиради.
Комиссия муҳокамалар якунлари бўйича электрон савдо товарлари декларациясини тўлдириш тартибига тегишли ўзгартиришларни тайёрлайди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.