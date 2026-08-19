Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260819/eaeu-yangi-bojxona-qoidalar-59803151.html
ЕОИИда экспресс-юклар ва онлайн-савдо учун янги божхона қоидалари тайёрланмоқда
ЕОИИда экспресс-юклар ва онлайн-савдо учун янги божхона қоидалари тайёрланмоқда
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда экспресс-юклар ва электрон савдо товарларини божхонадан ўтказишни соддалаштириш таклиф этилди. ЕЭК тегишли ўзгартиришларни декларация тўлдириш тартибига киритиш учун тайёрлайди.
2026-08-19T13:11+0500
2026-08-19T13:11+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
электрон савдо
божхона
юк
рақамли технологиялар
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59802979_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_11e192c45f443446c9f276cdc6e3b29e.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) экспресс-юклар ва электрон савдо товарларини божхонадан ўтказиш тартибини соддалаштириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.Янгиликлар ЕИК ҳузуридаги тегишли ишчи гуруҳ йиғилишида муҳокама қилинди. Асосий таклифлардан бири божхона назоратини автоматлаштиришга қаратилган.Хусусан, экспресс-юклар ва электрон савдо товарлари декларацияларида тақиқ ва чекловларга оид маълумотларни махсус кодлар орқали кўрсатиш таклиф этилди. Яна бир янгилик ЕОИИ мамлакатлари маркетплейсларидан хорижлик харидорлар сотиб олган товарларни экспорт қилишга тегишли. Бундай товарлар учун электрон савдо декларациясининг соддалаштирилган шаклини қўллаш таклиф қилинмоқда. ЕЭК маълумотига кўра, бу маҳаллий сотувчиларнинг ташқи бозорларга чиқишини енгиллаштиради.Комиссия муҳокамалар якунлари бўйича электрон савдо товарлари декларациясини тўлдириш тартибига тегишли ўзгартиришларни тайёрлайди.
https://sputniknews.uz/20260803/uzbekistan-euea-bojxona-tizim-59464838.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59802979_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_082e8332bfbe8f1f1b9989b4f18903fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, электрон савдо, божхона, юк , рақамли технологиялар, иқтисод
еоии, еик, электрон савдо, божхона, юк , рақамли технологиялар, иқтисод

ЕОИИда экспресс-юклар ва онлайн-савдо учун янги божхона қоидалари тайёрланмоқда

13:11 19.08.2026
© Пресс-служба ЕЭК В ЕАЭС готовят новые таможенные правила для экспресс-грузов и онлайн-торговли
В ЕАЭС готовят новые таможенные правила для экспресс-грузов и онлайн-торговли - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.08.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
Янги ёндашув ҳужжатларни автоматик текшириш, етказиб бериш вақтини қисқартириш ва онлайн-экспортни соддалаштиришга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) экспресс-юклар ва электрон савдо товарларини божхонадан ўтказиш тартибини соддалаштириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.
Янгиликлар ЕИК ҳузуридаги тегишли ишчи гуруҳ йиғилишида муҳокама қилинди. Асосий таклифлардан бири божхона назоратини автоматлаштиришга қаратилган.
Хусусан, экспресс-юклар ва электрон савдо товарлари декларацияларида тақиқ ва чекловларга оид маълумотларни махсус кодлар орқали кўрсатиш таклиф этилди.
Бу ҳужжатларни автоматик текшириш, божхона операцияларини тезлаштириш ва жўнатмаларни етказиб бериш вақтини қисқартириш имконини бериши кутилмоқда.
Яна бир янгилик ЕОИИ мамлакатлари маркетплейсларидан хорижлик харидорлар сотиб олган товарларни экспорт қилишга тегишли. Бундай товарлар учун электрон савдо декларациясининг соддалаштирилган шаклини қўллаш таклиф қилинмоқда. ЕЭК маълумотига кўра, бу маҳаллий сотувчиларнинг ташқи бозорларга чиқишини енгиллаштиради.
Комиссия муҳокамалар якунлари бўйича электрон савдо товарлари декларациясини тўлдириш тартибига тегишли ўзгартиришларни тайёрлайди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
ЕЭК и Узбекистан обсудили вопросы таможенного сотрудничества - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасида божхона музокаралари кузда бошланади
3 Август, 16:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0