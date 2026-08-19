https://sputniknews.uz/20260819/daryo-kanal-mikro-geslar-59810278.html
Ўзбекистон дарё ва каналларида микро ГЭСлар учун янги жойлар аниқланади
Ўзбекистон дарё ва каналларида микро ГЭСлар учун янги жойлар аниқланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда кичик ва микро ГЭСлар қуриш соддалаштирилади, дарё ва каналларда янги лойиҳалар учун жойлар аниқланади. 2030 йилда улар 350 минг хонадонга етарли электр ишлаб чиқариши кутилмоқда.
2026-08-19T17:55+0500
2026-08-19T17:55+0500
2026-08-19T18:07+0500
“ўзбекгидроэнерго” аж
шавкат мирзиёев
энергетика
электр энергияси
яшил энергия
жамият
гэс
гэс қурилиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/734/60/7346056_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_6e6ec8208e8f8165d4a188e334938ed2.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Ўзбекистонда дарё ва каналларда кичик ва микро ГЭСлар қуриш мумкин бўлган янги жойлар аниқланади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев кичик ва микро ГЭСлар тармоғини ривожлантириш чора-тадбирлари тақдимоти билан танишиши чоғида маълум қилинди.Мамлакатда дарё ва каналлар тармоғининг умумий узунлиги 173 минг километрдан зиёд. Мутасаддиларга, айниқса бетонлаштирилган каналларни тўлиқ хатловдан ўтказиб, кичик ва микро ГЭСлар қуриш учун қўшимча лойиҳалар захирасини аниқлаш топширилди.Ўтган йили хусусий сектор иштирокида жами 164 МВт қувватли қарийб 3 мингта ГЭС қуриш белгиланган эди.Жаҳон банки иштирокида ажратилган 150 млн долларлик имтиёзли ресурслардан фойдаланиш ҳам суст кетаётгани қайд этилди.Лойиҳаларни жадаллаштириш учун микро ГЭСлар бўйича аукцион шартларини ўзгартириш таклиф қилинди. Хусусан, лойиҳанинг бошланғич нархи билан бирга электр энергиясини харид қилиш тарифининг энг қуйи чегарасини белгилаш ва тарифларни станция қувватига қараб табақалаштириш кўзда тутилмоқда.Шу билан бирга:Лойиҳа учун жой танлашдан тортиб уни ишга тушириш ва эксплуатация қилишгача бўлган жараёнларни қамраб олувчи рақамли платформа ҳам жорий этилади.Яна бир муаммо — ускуналар импорти. Ҳозир микро ГЭСлар учун зарур гидроагрегат ва бутловчи қисмларнинг 90 фоизи четдан келтирилади.2030 йилгача кичик ва микро ГЭСлар қувватини 204,8 МВтга, йиллик электр ишлаб чиқаришни эса 620 млн кВт соатга етказиш режалаштирилган. Бу 350 мингта хонадонни "яшил" энергия билан таъминлаш имконини беради.Соҳа учун кадрлар тайёрлашда дуал таълим тизими жорий этилиб, энергетика корхоналари талабалар учун амалиёт базаси сифатида белгиланади.
https://sputniknews.uz/20260429/uzbekistan-gidroenergetika-loyiha-57231987.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/734/60/7346056_0:0:751:563_1920x0_80_0_0_666294dad6713aa944a5fb506f9a19bd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
“ўзбекгидроэнерго” аж , шавкат мирзиёев, энергетика, электр энергияси, яшил энергия, жамият, гэс, гэс қурилиши
“ўзбекгидроэнерго” аж , шавкат мирзиёев, энергетика, электр энергияси, яшил энергия, жамият, гэс, гэс қурилиши
Ўзбекистон дарё ва каналларида микро ГЭСлар учун янги жойлар аниқланади
17:55 19.08.2026 (янгиланди: 18:07 19.08.2026)
Дарё ва каналлар хатловдан ўтказилиб, микро ГЭСлар учун янги нуқталар аниқланади. Айрим станцияларни қуриш тартиби ҳам соддалаштирилади.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда дарё ва каналларда кичик ва микро ГЭСлар қуриш мумкин бўлган янги жойлар аниқланади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев кичик ва микро ГЭСлар тармоғини ривожлантириш чора-тадбирлари тақдимоти билан танишиши чоғида маълум қилинди
.
Мамлакатда дарё ва каналлар тармоғининг умумий узунлиги 173 минг километрдан зиёд. Мутасаддиларга, айниқса бетонлаштирилган каналларни тўлиқ хатловдан ўтказиб, кичик ва микро ГЭСлар қуриш учун қўшимча лойиҳалар захирасини аниқлаш топширилди.
Ўтган йили хусусий сектор иштирокида жами 164 МВт қувватли қарийб 3 мингта ГЭС қуриш белгиланган эди.
Ҳозиргача 64 та лойиҳа ишга туширилиб, уларнинг қуввати 41,6 МВтга етди. Бу режалаштирилган қувватнинг атиги тўртдан бир қисми. Қарийб 3 минг лойиҳадан 932 тасига ташаббускор топилган.
Жаҳон банки иштирокида ажратилган 150 млн долларлик имтиёзли ресурслардан фойдаланиш ҳам суст кетаётгани қайд этилди.
Лойиҳаларни жадаллаштириш учун микро ГЭСлар бўйича аукцион шартларини ўзгартириш таклиф қилинди. Хусусан, лойиҳанинг бошланғич нархи билан бирга электр энергиясини харид қилиш тарифининг энг қуйи чегарасини белгилаш ва тарифларни станция қувватига қараб табақалаштириш кўзда тутилмоқда.
100 кВтгача микро ГЭСларни лойиҳалаш ва қуриш соддалаштирилади;
50 кВтгача лойиҳалар шаҳарсозлик экспертизаси ва давлат архитектура-қурилиш назоратидан озод этилади;
қўшимча сув босими ҳосил қилиш учун канал, дарё ва ўзанлар конструкциясини ўзгартиришга рухсат берилади;
сув хўжалиги объектларида ўз эҳтиёжи учун кичик ва микро ГЭСларни аукционсиз қуриш мумкин бўлади.
Лойиҳа учун жой танлашдан тортиб уни ишга тушириш ва эксплуатация қилишгача бўлган жараёнларни қамраб олувчи рақамли платформа ҳам жорий этилади.
Яна бир муаммо — ускуналар импорти. Ҳозир микро ГЭСлар учун зарур гидроагрегат ва бутловчи қисмларнинг 90 фоизи четдан келтирилади.
Шу боис уларнинг бир қисмини маҳаллийлаштириш, яъни Ўзбекистонда ишлаб чиқариш бўйича тадбиркор ва инвесторларга таклифлар тайёрланади.
2030 йилгача кичик ва микро ГЭСлар қувватини 204,8 МВтга, йиллик электр ишлаб чиқаришни эса 620 млн кВт соатга етказиш режалаштирилган. Бу 350 мингта хонадонни "яшил" энергия билан таъминлаш имконини беради.
Соҳа учун кадрлар тайёрлашда дуал таълим тизими жорий этилиб, энергетика корхоналари талабалар учун амалиёт базаси сифатида белгиланади.