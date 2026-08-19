Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260819/choriev-pirmatov-korgazma-59793136.html
"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов ижодига бағишланган кўргазма — фото
"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов ижодига бағишланган кўргазма — фото
Sputnik Ўзбекистон
Марказий кўргазмалар залида Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов ижодига бағишланган юбилей кўргазмаси намойиш этилмоқда. Экспозиция 30 августга қадар давом этади.
2026-08-19T19:48+0500
2026-08-19T19:48+0500
кўргазма
фото
тошкент
рассом
санъат
маданият
маданий бойликлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59793811_0:173:1448:988_1920x0_80_0_0_99aebce1913c6f6174897fc5dceed0e8.png
Тошкентдаги Марказий кўргазмалар залида "Бизнинг мерос" туркуми доирасида Ўзбекистон халқ рассоми Рўзи Чориев (1931–2004) ва таниқли мусаввир Тешабой Пирматов (1936–2008) таваллуд саналарига бағишланган юбилей кўргазмаси давом этмоқда.Кўргазмада икки рассомнинг бой ижодий мероси кенг жамоатчиликка тақдим этилган. Экспозицияда уларнинг миллий тасвирий санъат тараққиётига қўшган ҳиссаси, ўзига хос ижодий услуби ва асарларида акс этган мавзуларга алоҳида эътибор қаратилган.Тешабой Пирматов ижодида деҳқонлар ва меҳнаткашлар ҳаёти, қишлоқ турмуши ҳамда она табиат манзаралари муҳим ўрин эгаллайди. Унинг асарлари ранглар уйғунлиги, пухта композиция, образларнинг самимийлиги ва мазмундорлиги билан ажралиб туради.Кўргазмадан мусаввирнинг "Маккажўхори етиштирувчилар", "Пилла", "Биз пахтакормиз" каби машҳур асарлари ҳам ўрин олган. Рассом ижодида инсон меҳнати, оддий турмуш тарзи ва ҳаётга муҳаббат асосий ғоялардан бири сифатида намоён бўлади.Ўзбекистон халқ рассоми, Бадиий академиянинг фахрий академиги Рўзи Чориев эса миллий рангтасвир, айниқса, портрет жанри ривожига салмоқли ҳисса қўшган ижодкорлардан бири ҳисобланади. Унинг асарларида Сурхондарё табиати, халқ турмуши, инсон руҳияти ва миллий қадриятлар ўзига хос бадиий талқинда акс этган.Рўзи Чориев ижодида портрет жанри алоҳида ўрин тутади. У оддий қишлоқ аҳлидан тортиб таниқли маданият ва санъат намояндаларигача бўлган қатор замондошлар образларини яратган. Сурхондарё табиати ва унинг одамларига бағишланган асарлар ҳам рассом ижодининг муҳим қисмини ташкил этади.Кўргазмага қўйилган асарлар икки устоз мусаввирнинг ижодий қарашлари, индивидуал бадиий услуби ва ўзбек тасвирий санъати тарихидаги ўрнини яна бир бор намоён этади.Экспозиция Бадиий кўргазмалар дирекцияси фонди ҳамда Тешабой Пирматовнинг ўғли Улуғбек Пирматовнинг шахсий коллекцияси асосида шакллантирилган.Кўргазма 30 августга қадар давом этади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59793811_0:0:1449:1086_1920x0_80_0_0_bd9d400f6465e348af89559866ba746c.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, тошкент, рассом, санъат, маданият, маданий бойликлар, фото
кўргазма, фото, тошкент, рассом, санъат, маданият, маданий бойликлар, фото

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов ижодига бағишланган кўргазма — фото

19:48 19.08.2026
Oбуна бўлиш
Тошкентдаги Марказий кўргазмалар залида "Бизнинг мерос" туркуми доирасида икки таниқли ўзбек мусаввирининг юбилей кўргазмаси давом этмоқда.
Тошкентдаги Марказий кўргазмалар залида "Бизнинг мерос" туркуми доирасида Ўзбекистон халқ рассоми Рўзи Чориев (1931–2004) ва таниқли мусаввир Тешабой Пирматов (1936–2008) таваллуд саналарига бағишланган юбилей кўргазмаси давом этмоқда.
Кўргазмада икки рассомнинг бой ижодий мероси кенг жамоатчиликка тақдим этилган. Экспозицияда уларнинг миллий тасвирий санъат тараққиётига қўшган ҳиссаси, ўзига хос ижодий услуби ва асарларида акс этган мавзуларга алоҳида эътибор қаратилган.
Тешабой Пирматов ижодида деҳқонлар ва меҳнаткашлар ҳаёти, қишлоқ турмуши ҳамда она табиат манзаралари муҳим ўрин эгаллайди. Унинг асарлари ранглар уйғунлиги, пухта композиция, образларнинг самимийлиги ва мазмундорлиги билан ажралиб туради.
Кўргазмадан мусаввирнинг "Маккажўхори етиштирувчилар", "Пилла", "Биз пахтакормиз" каби машҳур асарлари ҳам ўрин олган. Рассом ижодида инсон меҳнати, оддий турмуш тарзи ва ҳаётга муҳаббат асосий ғоялардан бири сифатида намоён бўлади.
"Тешабой Пирматов асарларида инсон меҳнати, қишлоқ ҳаёти ва она табиат гўзаллиги юксак бадиий маҳорат ва самимият билан ифода этилган", — дея таъкидланди кўргазма очилишида.
Ўзбекистон халқ рассоми, Бадиий академиянинг фахрий академиги Рўзи Чориев эса миллий рангтасвир, айниқса, портрет жанри ривожига салмоқли ҳисса қўшган ижодкорлардан бири ҳисобланади. Унинг асарларида Сурхондарё табиати, халқ турмуши, инсон руҳияти ва миллий қадриятлар ўзига хос бадиий талқинда акс этган.
Рўзи Чориев ижодида портрет жанри алоҳида ўрин тутади. У оддий қишлоқ аҳлидан тортиб таниқли маданият ва санъат намояндаларигача бўлган қатор замондошлар образларини яратган. Сурхондарё табиати ва унинг одамларига бағишланган асарлар ҳам рассом ижодининг муҳим қисмини ташкил этади.
Кўргазмага қўйилган асарлар икки устоз мусаввирнинг ижодий қарашлари, индивидуал бадиий услуби ва ўзбек тасвирий санъати тарихидаги ўрнини яна бир бор намоён этади.
Экспозиция Бадиий кўргазмалар дирекцияси фонди ҳамда Тешабой Пирматовнинг ўғли Улуғбек Пирматовнинг шахсий коллекцияси асосида шакллантирилган.
Кўргазма 30 августга қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

&quot;Бизнинг мерос&quot;: Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бизнинг мерос": Рўзи Чориев ва Тешабой Пирматов кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0