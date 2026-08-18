https://sputniknews.uz/20260818/uzbekistan-rossiyaliklar-aviayonalish-59782951.html
Ўзбекистон россияликлар учун энг оммабоп хорижий авиайўналиш бўлди
Ўзбекистон россияликлар учун энг оммабоп хорижий авиайўналиш бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон россияликлар орасида энг оммабоп хорижий авиайўналиш бўлди. Йўналишга талаб 22,3 фоизга ўсди, етти ойда Ўзбекистонга 710,8 минг россиялик турист келди.
2026-08-18T18:16+0500
2026-08-18T18:16+0500
2026-08-18T18:16+0500
туризм
сайёҳлар
авиайўналиш
россия
туризм
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/93/26/932609_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6071771d06e2171b3ce73e07653258c5.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Ўзбекистон россияликлар орасида энг оммабоп хорижий авиайўналишлар рейтингида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда "Газета.ru"га "Туту" саёҳат сервиси маълум қилди.Сервис йил бошидан август ойи ўрталаригача хорижий авиапарвозларга бўлган талабни таҳлил қилди. Унга кўра, энг оммабоп бешта хорижий авиайўналиш қуйидагича:Бу кўрсаткичлар мамлакатларнинг умумий авиапарвозлардаги улушини эмас, балки ўтган йилга нисбатан талаб қандай ўзгарганини кўрсатади.Айрим бошқа оммабоп хорижий йўналишларда эса талаб сезиларли пасайган. БААга авиапарвозлар 31,7 фоизга, Қирғизистонга 24,9 фоизга, Исроилга 20,2 фоизга камайган.2025 йил давомида эса Ўзбекистонга 986 минг россиялик турист ташриф буюрган — бир йилда 15 фоизлик ўсиш қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20260812/uzbekistan-sayyoh-59657737.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/93/26/932609_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_0e23d9bd81a518a4adad674c067fd43b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, сайёҳлар, авиайўналиш, россия, туризм, ўзбекистон
туризм, сайёҳлар, авиайўналиш, россия, туризм, ўзбекистон
Ўзбекистон россияликлар учун энг оммабоп хорижий авиайўналиш бўлди
Йил бошидан буён Россиядан Ўзбекистонга авиапарвозларга талаб 22,3 фоизга ошди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Ўзбекистон россияликлар орасида энг оммабоп хорижий авиайўналишлар рейтингида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда "Газета.ru"га "Туту" саёҳат сервиси маълум қилди
.
Сервис йил бошидан август ойи ўрталаригача хорижий авиапарвозларга бўлган талабни таҳлил қилди. Унга кўра, энг оммабоп бешта хорижий авиайўналиш қуйидагича:
Ўзбекистон — талаб 22,3 фоизга ошган;
Тожикистон — 21,1 фоизга ошган;
Арманистон — 15,2 фоизга ошган;
Туркия — 5,3 фоизга ошган;
Озарбайжон — 2,6 фоизга камайган.
Бу кўрсаткичлар мамлакатларнинг умумий авиапарвозлардаги улушини эмас, балки ўтган йилга нисбатан талаб қандай ўзгарганини кўрсатади.
Айрим бошқа оммабоп хорижий йўналишларда эса талаб сезиларли пасайган. БААга авиапарвозлар 31,7 фоизга, Қирғизистонга 24,9 фоизга, Исроилга 20,2 фоизга камайган.
Ўзбекистонга россиялик туристлар оқими бўйича расмий статистика ҳам ўсиш тенденциясини кўрсатмоқда. 2026 йилнинг январь–июль ойларида мамлакатга Россиядан 710 824 нафар турист ташриф буюрган.
2025 йил давомида эса Ўзбекистонга 986 минг россиялик турист ташриф буюрган — бир йилда 15 фоизлик ўсиш қайд этилган.