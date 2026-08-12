https://sputniknews.uz/20260812/uzbekistan-sayyoh-59657737.html
Етти ойда Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ келган топ-5 давлат
Етти ойда Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ келган топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–июль ойларида Ўзбекистонга туристик мақсадларда 7,7 млн хорижлик келди. Энг кўп сайёҳ Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон ва Россиядан ташриф буюрган.
2026-08-12T17:09+0500
2026-08-12T17:09+0500
2026-08-12T18:41+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
сайёҳлар
туризм
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Ўзбекистонга 2026 йилнинг январь–июль ойларида туристик мақсадларда 7 749 308 нафар хорижий фуқаро келди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,4 млн нафарга ёки 22,6 фоизга кўп, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.Январь–июнь ойларида бу кўрсаткич 6 565 410 нафарни ташкил этган эди. Демак, фақат июль ойининг ўзида Ўзбекистонга туристик мақсадларда 1 183 898 нафар хорижлик келган.Етти ойда Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистондан келган. Кейинги ўринларни Россия ва Афғонистон эгаллаган.Шу тариқа, биринчи бешликдаги тўрт давлат Ўзбекистон билан чегарадош. Чегарадош бўлмаган давлатлар орасида эса Россия сайёҳлар сони бўйича етакчи бўлди.Ундан кейин Хитой, Туркманистон, Туркия, Ҳиндистон ва Корея Республикаси қайд этилган.Қайси давлатдан қанча сайёҳ келгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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инфографика, миллий статистика қўмитаси , сайёҳлар, туризм, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , сайёҳлар, туризм, инфографика
Етти ойда Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ келган топ-5 давлат
17:09 12.08.2026 (янгиланди: 18:41 12.08.2026)
Фақат июль ойининг ўзида Ўзбекистонга туристик мақсадларда қарийб 1,2 млн хорижлик келди. Етти ойлик кўрсаткич эса 7,7 миллиондан ошди
Ўзбекистонга 2026 йилнинг январь–июль ойларида туристик мақсадларда 7 749 308 нафар хорижий фуқаро келди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,4 млн нафарга ёки 22,6 фоизга кўп, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.
Январь–июнь ойларида бу кўрсаткич 6 565 410 нафарни ташкил этган эди. Демак, фақат июль ойининг ўзида Ўзбекистонга туристик мақсадларда 1 183 898 нафар хорижлик келган.
Етти ойда Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистондан келган. Кейинги ўринларни Россия ва Афғонистон эгаллаган.
Шу тариқа, биринчи бешликдаги тўрт давлат Ўзбекистон билан чегарадош. Чегарадош бўлмаган давлатлар орасида эса Россия сайёҳлар сони бўйича етакчи бўлди.
Ундан кейин Хитой, Туркманистон, Туркия, Ҳиндистон ва Корея Республикаси қайд этилган.
Қайси давлатдан қанча сайёҳ келгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.