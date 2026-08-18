Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260818/mendel-ukraine-59770072.html
Мендель Зеленский миллий сиёсатини ўз жонига қасд қилиш деб атади
Мендель Зеленский миллий сиёсатини ўз жонига қасд қилиш деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Юлия Мендель Украинада 18–60 ёшли 10 млндан ортиқ бўлмаган аҳоли қолганини айтди. У барчани жангга юборишни миллий ўз жонига қасд қилиш деб атади ва можарони тугатишга чақирди.
2026-08-18T10:55+0500
2026-08-18T10:58+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
владимир зеленский
сиёсат
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0c/57503304_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_4382925b0cd87c89ced37ffd47595d69.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Зеленский Украинада тинчликка эришиш имкониятларидан фойдаланиш ўрнига мамлакат учун ўз жонига қасд қилишга тенг сиёсат олиб бормоқда, деб ҳисоблайди унинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель. Бу ҳақда у X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ёзди.Унинг сўзларига кўра, ҳозир Украинада ушбу ёш тоифасидаги 10 миллиондан ортиқ бўлмаган киши қолган. Шундан тахминан 4 миллиони чақирув ёшидаги эркаклар.Мендель Украина ҳукумати имкон қадар кўпроқ эркакларни фронтга жўнатишга уринаётганини, сафарбарликдан озод қилиш тартиблари қатъийлаштирилаётганини ҳамда аёлларни сафарбар қилиш эҳтимолига жамият муносабати ўрганилаётганини таъкидлади.Собиқ матбуот котибининг фикрича, бундай сиёсат тинчликка эришиш ўрнига мамлакатнинг ўзини заифлаштирмоқда. У жаҳон ҳамжамиятини Украинадаги бундай сиёсатни қўллаб-қувватламасликка чақирди.Шу куни Мендель Украина ҳукуматини Россия билан можарони тугатишга ҳам чақирди. Бунга Киевдаги мажбурий сафарбарлик акс этган видео сабаб бўлди. Кадрларда ҳарбий комиссариат ходимлари итини сайр қилдириб юрган эркакни автобусга мажбуран олиб киргани, унинг ити эса кўчада ёлғиз қолгани акс этган.Юлия Мендель 2019–2021 йилларда Владимир Зеленскийнинг матбуот котиби бўлиб ишлаган.
https://sputniknews.uz/20260510/ukraine-aholi-kamayish-57486771.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0c/57503304_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_4c1a4fd374eb0d68093356b3bdbaac3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, владимир зеленский, сиёсат, украина
дунё янгиликлари, дунёда, владимир зеленский, сиёсат, украина

Мендель Зеленский миллий сиёсатини ўз жонига қасд қилиш деб атади

10:55 18.08.2026 (янгиланди: 10:58 18.08.2026)
© CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Архивное фото
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2026
© CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Oбуна бўлиш
Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель Украинада 18–60 ёшли аҳолини оммавий сафарбар қилиш мамлакат учун ҳалокатли бўлишини айтди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Зеленский Украинада тинчликка эришиш имкониятларидан фойдаланиш ўрнига мамлакат учун ўз жонига қасд қилишга тенг сиёсат олиб бормоқда, деб ҳисоблайди унинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель. Бу ҳақда у X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ёзди.

"Ҳатто Украинада қолган 18–60 ёшли барча эркак ва аёлларни жанг қилишга мажбурлаганда ҳам, бу миллий ўз жонига қасд қилиш бўлади", — деб ёзди Мендель.

Унинг сўзларига кўра, ҳозир Украинада ушбу ёш тоифасидаги 10 миллиондан ортиқ бўлмаган киши қолган. Шундан тахминан 4 миллиони чақирув ёшидаги эркаклар.
Мендель Украина ҳукумати имкон қадар кўпроқ эркакларни фронтга жўнатишга уринаётганини, сафарбарликдан озод қилиш тартиблари қатъийлаштирилаётганини ҳамда аёлларни сафарбар қилиш эҳтимолига жамият муносабати ўрганилаётганини таъкидлади.
Собиқ матбуот котибининг фикрича, бундай сиёсат тинчликка эришиш ўрнига мамлакатнинг ўзини заифлаштирмоқда. У жаҳон ҳамжамиятини Украинадаги бундай сиёсатни қўллаб-қувватламасликка чақирди.
Шу куни Мендель Украина ҳукуматини Россия билан можарони тугатишга ҳам чақирди. Бунга Киевдаги мажбурий сафарбарлик акс этган видео сабаб бўлди. Кадрларда ҳарбий комиссариат ходимлари итини сайр қилдириб юрган эркакни автобусга мажбуран олиб киргани, унинг ити эса кўчада ёлғиз қолгани акс этган.
Мендель мажбурий сафарбарликни кескин танқид қилиб, ҳукуматни можарони тўхтатишга чақирди.
Юлия Мендель 2019–2021 йилларда Владимир Зеленскийнинг матбуот котиби бўлиб ишлаган.
Украинские болельщики танцуют перед матчем чемпионата Европы в Бухаресте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Улютин: Украина аҳолиси 22–25 млн кишигача камайди
10 Май, 17:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0