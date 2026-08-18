https://sputniknews.uz/20260818/mendel-ukraine-59770072.html
Мендель Зеленский миллий сиёсатини ўз жонига қасд қилиш деб атади
Мендель Зеленский миллий сиёсатини ўз жонига қасд қилиш деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Юлия Мендель Украинада 18–60 ёшли 10 млндан ортиқ бўлмаган аҳоли қолганини айтди. У барчани жангга юборишни миллий ўз жонига қасд қилиш деб атади ва можарони тугатишга чақирди.
2026-08-18T10:55+0500
2026-08-18T10:55+0500
2026-08-18T10:58+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
владимир зеленский
сиёсат
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0c/57503304_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_4382925b0cd87c89ced37ffd47595d69.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Зеленский Украинада тинчликка эришиш имкониятларидан фойдаланиш ўрнига мамлакат учун ўз жонига қасд қилишга тенг сиёсат олиб бормоқда, деб ҳисоблайди унинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель. Бу ҳақда у X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ёзди.Унинг сўзларига кўра, ҳозир Украинада ушбу ёш тоифасидаги 10 миллиондан ортиқ бўлмаган киши қолган. Шундан тахминан 4 миллиони чақирув ёшидаги эркаклар.Мендель Украина ҳукумати имкон қадар кўпроқ эркакларни фронтга жўнатишга уринаётганини, сафарбарликдан озод қилиш тартиблари қатъийлаштирилаётганини ҳамда аёлларни сафарбар қилиш эҳтимолига жамият муносабати ўрганилаётганини таъкидлади.Собиқ матбуот котибининг фикрича, бундай сиёсат тинчликка эришиш ўрнига мамлакатнинг ўзини заифлаштирмоқда. У жаҳон ҳамжамиятини Украинадаги бундай сиёсатни қўллаб-қувватламасликка чақирди.Шу куни Мендель Украина ҳукуматини Россия билан можарони тугатишга ҳам чақирди. Бунга Киевдаги мажбурий сафарбарлик акс этган видео сабаб бўлди. Кадрларда ҳарбий комиссариат ходимлари итини сайр қилдириб юрган эркакни автобусга мажбуран олиб киргани, унинг ити эса кўчада ёлғиз қолгани акс этган.Юлия Мендель 2019–2021 йилларда Владимир Зеленскийнинг матбуот котиби бўлиб ишлаган.
https://sputniknews.uz/20260510/ukraine-aholi-kamayish-57486771.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0c/57503304_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_4c1a4fd374eb0d68093356b3bdbaac3e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, владимир зеленский, сиёсат, украина
дунё янгиликлари, дунёда, владимир зеленский, сиёсат, украина
Мендель Зеленский миллий сиёсатини ўз жонига қасд қилиш деб атади
10:55 18.08.2026 (янгиланди: 10:58 18.08.2026)
Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель Украинада 18–60 ёшли аҳолини оммавий сафарбар қилиш мамлакат учун ҳалокатли бўлишини айтди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Зеленский Украинада тинчликка эришиш имкониятларидан фойдаланиш ўрнига мамлакат учун ўз жонига қасд қилишга тенг сиёсат олиб бормоқда, деб ҳисоблайди унинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель. Бу ҳақда у X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ёзди
.
"Ҳатто Украинада қолган 18–60 ёшли барча эркак ва аёлларни жанг қилишга мажбурлаганда ҳам, бу миллий ўз жонига қасд қилиш бўлади", — деб ёзди Мендель.
Унинг сўзларига кўра, ҳозир Украинада ушбу ёш тоифасидаги 10 миллиондан ортиқ бўлмаган киши қолган. Шундан тахминан 4 миллиони чақирув ёшидаги эркаклар.
Мендель Украина ҳукумати имкон қадар кўпроқ эркакларни фронтга жўнатишга уринаётганини, сафарбарликдан озод қилиш тартиблари қатъийлаштирилаётганини ҳамда аёлларни сафарбар қилиш эҳтимолига жамият муносабати ўрганилаётганини таъкидлади.
Собиқ матбуот котибининг фикрича, бундай сиёсат тинчликка эришиш ўрнига мамлакатнинг ўзини заифлаштирмоқда. У жаҳон ҳамжамиятини Украинадаги бундай сиёсатни қўллаб-қувватламасликка чақирди.
Шу куни Мендель Украина ҳукуматини Россия билан можарони тугатишга ҳам чақирди. Бунга Киевдаги мажбурий сафарбарлик акс этган видео сабаб бўлди. Кадрларда ҳарбий комиссариат ходимлари итини сайр қилдириб юрган эркакни автобусга мажбуран олиб киргани, унинг ити эса кўчада ёлғиз қолгани акс этган.
Мендель мажбурий сафарбарликни кескин танқид қилиб, ҳукуматни можарони тўхтатишга чақирди.
Юлия Мендель 2019–2021 йилларда Владимир Зеленскийнинг матбуот котиби бўлиб ишлаган.