Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260817/uzbekistan-siyosat-tasir-59758975.html
FT Ўзбекистон нега дунё сиёсатида сезиларли таъсирга эга эканини айтди
FT Ўзбекистон нега дунё сиёсатида сезиларли таъсирга эга эканини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Financial Times Ўзбекистонни таъсири ошиб бораётган "мини-ўрта давлатлар" қаторига киритди. Нашр мамлакатнинг географик ўрни, аҳолиси ва кўп томонлама ташқи сиёсатини устунлик сифатида баҳолади.
2026-08-17T16:39+0500
2026-08-17T16:52+0500
сиёсат
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/07/36639077_297:0:3157:1609_1920x0_80_0_0_ff3d5cf0aa255b81181b2b6a7ae3e625.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Ўзбекистон жаҳон сиёсатида таъсири ошиб бораётган "мини-ўрта давлатлар" қаторига киради. "Financial Times" нашри Ўзбекистонни Қозоғистон, Озарбайжон, Қатар ва Уммон билан бир қаторда шундай мамлакатлар сирасига киритди.Нашр бу атама билан глобал сиёсатни белгилаб берувчи йирик куч бўлмаса-да, муайян соҳаларда сезиларли таъсирга эга мамлакатларни назарда тутади. Бундай устунлик энергетика, транспорт йўлаклари, минтақавий хавфсизлик, дипломатия ёки географик жойлашув билан боғлиқ бўлиши мумкин.Яна бир муҳим омил — транспорт йўлаклари. Ўзбекистон Осиё ва Европани боғловчи Ўрта коридор билан алоқаларини мустаҳкамламоқда. "Financial Times" Ўзбекистон, Қозоғистон ва Озарбайжоннинг ташқи сиёсатда бир йўналишни танлаб қолмаётганига ҳам эътибор қаратди. Улар Россия, Хитой, Туркия, Европа Иттифоқи ва АҚШ билан бир вақтнинг ўзида муносабатларни ривожлантириб, манёвр қилиш имкониятини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда.Муаллифнинг фикрича, бундай давлатлар келажакдаги халқаро тартиб қоидаларини ўзлари белгилаб бермайди. Бироқ йирик кучларга улар назорат қиладиган транспорт йўллари, ресурслар ва дипломатик имкониятлар тобора кўпроқ керак бўлади.
https://sputniknews.uz/20260630/uzbekistan-aholi-statistika-58689457.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/07/36639077_519:0:2894:1781_1920x0_80_0_0_cf33ac25124515ea32880c837bf12d0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, ўзбекистон
сиёсат, ўзбекистон

FT Ўзбекистон нега дунё сиёсатида сезиларли таъсирга эга эканини айтди

16:39 17.08.2026 (янгиланди: 16:52 17.08.2026)
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишУзбекистан в преддверии досрочных выборов президента.
Узбекистан в преддверии досрочных выборов президента. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2026
© Sputnik / Илья Питалев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Нашр мамлакатнинг географияси, аҳолиси ва транспорт имкониятларини алоҳида қайд этди.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Ўзбекистон жаҳон сиёсатида таъсири ошиб бораётган "мини-ўрта давлатлар" қаторига киради. "Financial Times" нашри Ўзбекистонни Қозоғистон, Озарбайжон, Қатар ва Уммон билан бир қаторда шундай мамлакатлар сирасига киритди.
Нашр бу атама билан глобал сиёсатни белгилаб берувчи йирик куч бўлмаса-да, муайян соҳаларда сезиларли таъсирга эга мамлакатларни назарда тутади. Бундай устунлик энергетика, транспорт йўлаклари, минтақавий хавфсизлик, дипломатия ёки географик жойлашув билан боғлиқ бўлиши мумкин.
FT Ўзбекистоннинг асосий устунликлари сифатида Марказий Осиёда энг кўп аҳолига эга экани ва минтақанинг марказида жойлашганини кўрсатди. Бу омиллар мамлакатнинг минтақавий савдо ва дипломатиядаги аҳамиятини оширмоқда.
Яна бир муҳим омил — транспорт йўлаклари. Ўзбекистон Осиё ва Европани боғловчи Ўрта коридор билан алоқаларини мустаҳкамламоқда.
"Financial Times" Ўзбекистон, Қозоғистон ва Озарбайжоннинг ташқи сиёсатда бир йўналишни танлаб қолмаётганига ҳам эътибор қаратди. Улар Россия, Хитой, Туркия, Европа Иттифоқи ва АҚШ билан бир вақтнинг ўзида муносабатларни ривожлантириб, манёвр қилиш имкониятини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда.
Муаллифнинг фикрича, бундай давлатлар келажакдаги халқаро тартиб қоидаларини ўзлари белгилаб бермайди. Бироқ йирик кучларга улар назорат қиладиган транспорт йўллари, ресурслар ва дипломатик имкониятлар тобора кўпроқ керак бўлади.
Люди гуляют в парке в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.06.2026
Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди
30 Июн, 11:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0