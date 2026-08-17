https://sputniknews.uz/20260817/uzbekistan-georgia-turizm-forum-59752753.html
Самарқандда биринчи Ўзбекистон – Грузия туризм форуми бўлиб ўтмоқда
Самарқандда биринчи Ўзбекистон – Грузия туризм форуми бўлиб ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда биринчи Ўзбекистон–Грузия туризм форуми ўтмоқда. Томонлар авиақатновлар, қўшма турлар, B2B ҳамкорлик ва сайёҳлар оқимини ошириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-08-17T15:03+0500
2026-08-17T15:03+0500
2026-08-17T15:03+0500
туризм
самарқанд
сайёҳлар
туризм қўмитаси
туризм
грузия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59752587_0:81:1560:959_1920x0_80_0_0_44bf6d2b8fac1054b38b6ae061e3f75b.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Самарқандда биринчи Ўзбекистон–Грузия туризм форуми бўлиб ўтмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.“Silk Road Samarkand” халқаро туризм марказида икки мамлакат туризм соҳаси вакиллари учрашди. Форумнинг асосий мақсади — Ўзбекистон ва Грузия ўртасида сайёҳлар оқимини ошириш, янги туристик йўналишлар яратиш ва соҳадаги ҳамкорликни кенгайтириш.Очилиш маросимида Туризм қўмитаси раиси ўринбосари Санжар Тожиев ва Грузия туризм ассоциацияси раиси Наталя Квачантирадзе сўзга чиқди.Томонлар маданий, зиёрат, гастрономик, экологик ва ишбилармонлик туризмини ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.Шунингдек, тўғридан-тўғри авиақатновларни кенгайтириш, туроператорлар ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш ва медиатурлар ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди.Расмий қисмдан сўнг Ўзбекистон ва Грузия туризм бизнеси вакиллари ўртасида B2B учрашувлари бўлиб ўтди. Туроператорлар ва компаниялар икки мамлакатдан сайёҳлар оқимини кўпайтиришга хизмат қиладиган қўшма лойиҳалар ва янги туристик маҳсулотлар бўйича фикр алмашди.Форум доирасида грузиялик меҳмонлар Самарқанд ва Бухородаги сайёҳлик объектлари билан ҳам танишади. Бу ташрифлар Ўзбекистоннинг туристик имкониятларини Грузия бозорида кенгроқ тарғиб қилишга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20260710/ozbekiston-gruziya-58964014.html
грузия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59752587_87:0:1474:1040_1920x0_80_0_0_8f6ddc67b4c8d14c43bf2441a4cc1976.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, самарқанд, сайёҳлар, туризм қўмитаси, туризм, грузия, ўзбекистон
туризм, самарқанд, сайёҳлар, туризм қўмитаси, туризм, грузия, ўзбекистон
Самарқандда биринчи Ўзбекистон – Грузия туризм форуми бўлиб ўтмоқда
Томонлар сайёҳлар оқимини ошириш, янги йўналишлар яратиш ва тўғридан-тўғри авиақатновларни ривожлантиришни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Самарқандда биринчи Ўзбекистон–Грузия туризм форуми бўлиб ўтмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
“Silk Road Samarkand” халқаро туризм марказида икки мамлакат туризм соҳаси вакиллари учрашди. Форумнинг асосий мақсади — Ўзбекистон ва Грузия ўртасида сайёҳлар оқимини ошириш, янги туристик йўналишлар яратиш ва соҳадаги ҳамкорликни кенгайтириш.
Очилиш маросимида Туризм қўмитаси раиси ўринбосари Санжар Тожиев ва Грузия туризм ассоциацияси раиси Наталя Квачантирадзе сўзга чиқди.
Томонлар маданий, зиёрат, гастрономик, экологик ва ишбилармонлик туризмини ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
Шунингдек, тўғридан-тўғри авиақатновларни кенгайтириш, туроператорлар ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш ва медиатурлар ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди.
“Умид қиламизки, форум аниқ келишувлар ва қўшма лойиҳаларга айланади”, — деди Санжар Тожиев.
Расмий қисмдан сўнг Ўзбекистон ва Грузия туризм бизнеси вакиллари ўртасида B2B учрашувлари бўлиб ўтди. Туроператорлар ва компаниялар икки мамлакатдан сайёҳлар оқимини кўпайтиришга хизмат қиладиган қўшма лойиҳалар ва янги туристик маҳсулотлар бўйича фикр алмашди.
Форум доирасида грузиялик меҳмонлар Самарқанд ва Бухородаги сайёҳлик объектлари билан ҳам танишади. Бу ташрифлар Ўзбекистоннинг туристик имкониятларини Грузия бозорида кенгроқ тарғиб қилишга қаратилган.