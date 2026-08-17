https://sputniknews.uz/20260817/uzbek-gen-tadqiqot-59756101.html
Ўзбеклар гени бўйича осиёликлардан кўра европаликларга яқин — тадқиқот натижалари
Ўзбеклар гени бўйича осиёликлардан кўра европаликларга яқин — тадқиқот натижалари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонликларнинг генетик таркибида Европа популяцияларига хос улуш Осиёникидан икки баравар кўп экани айтилди. Олимлар 2 минг кишининг намуналарини ўрганди.
2026-08-17T19:18+0500
2026-08-17T19:18+0500
2026-08-17T19:18+0500
ўзбекистон фанлар академияси
илм-фан
тадқиқот
жамият
олимлар
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/10/57623384_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f9bc791e9639993473baf96f83d53133.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Ўзбекларнинг генетик таркиби ўрганилганда, улар осиёликларга қараганда европаликларга яқинроқ экани аниқланди. Бу ҳақда Фанлар академияси вице-президенти, генетик олим Шаҳло Турдиқулова маълум қилди.Тадқиқот учун Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида яшовчи 2 минг нафар одамдан намуналар олинган.Олимага кўра, ўрганилган генетик таркибнинг тахминан учдан икки қисми Европа популяцияларига, учдан бир қисми эса Осиё популяцияларига хос.Бундай тадқиқот тиббиёт учун ҳам муҳим. Ҳозир касалликларни ирсий хусусиятлар орқали аниқлашдаги кўп маълумотлар Европа аҳолиси асосида тўпланган. Аммо улар Ўзбекистон каби аралаш генетик таркибга эга аҳоли учун ҳар доим ҳам бир хил даражада мос келмайди.Ўзбекларнинг ирсий хусусиятларини ўрганиш келажакда аҳоли орасида қайси касалликларга мойиллик юқорилигини аниқлаш, ташхис ва даволаш усулларини яхшироқ мослаштиришга ёрдам бериши мумкин.Аввалги илмий тадқиқотлар ҳам Марказий Осиё халқлари минглаб йиллар давомида Ғарб ва Шарқдан келган турли аҳоли гуруҳлари аралашуви натижасида шаклланганини кўрсатган.
https://sputniknews.uz/20260216/uzbek-populyatsiya-genom-tadqiqot-55745492.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/10/57623384_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_55f8bbfd2a3b96bad33d6b74d4900441.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон фанлар академияси , илм-фан, тадқиқот, жамият, олимлар, ўзбекистон
ўзбекистон фанлар академияси , илм-фан, тадқиқот, жамият, олимлар, ўзбекистон
Ўзбеклар гени бўйича осиёликлардан кўра европаликларга яқин — тадқиқот натижалари
2 минг кишидан олинган намуналар ўрганилди. Натижада Европа популяцияларига хос улуш тахминан учдан икки, Осиёники эса учдан бир қисмни ташкил этган.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Ўзбекларнинг генетик таркиби ўрганилганда, улар осиёликларга қараганда европаликларга яқинроқ экани аниқланди. Бу ҳақда Фанлар академияси вице-президенти, генетик олим Шаҳло Турдиқулова маълум қилди
.
Тадқиқот учун Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида яшовчи 2 минг нафар одамдан намуналар олинган.
"Ўзбеклар геноми — Европа билан Осиё ўртасидаги идеал кўприк. Биз на Европа популяциясига, на Осиё популяциясига тўлиқ кирамиз, балки ўртада жойлашганмиз", — деди Турдиқулова.
Олимага кўра, ўрганилган генетик таркибнинг тахминан учдан икки қисми Европа популяцияларига, учдан бир қисми эса Осиё популяцияларига хос.
Бундай тадқиқот тиббиёт учун ҳам муҳим. Ҳозир касалликларни ирсий хусусиятлар орқали аниқлашдаги кўп маълумотлар Европа аҳолиси асосида тўпланган. Аммо улар Ўзбекистон каби аралаш генетик таркибга эга аҳоли учун ҳар доим ҳам бир хил даражада мос келмайди.
Ўзбекларнинг ирсий хусусиятларини ўрганиш келажакда аҳоли орасида қайси касалликларга мойиллик юқорилигини аниқлаш, ташхис ва даволаш усулларини яхшироқ мослаштиришга ёрдам бериши мумкин.
Аввалги илмий тадқиқотлар ҳам Марказий Осиё халқлари минглаб йиллар давомида Ғарб ва Шарқдан келган турли аҳоли гуруҳлари аралашуви натижасида шаклланганини кўрсатган.