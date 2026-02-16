https://sputniknews.uz/20260216/uzbek-populyatsiya-genom-tadqiqot-55745492.html
Ўзбек популяциясининг геном тадқиқоти: 35-70 ёшлилар таклиф этилмоқда
Ўзбек популяциясининг геном тадқиқоти: 35-70 ёшлилар таклиф этилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ўзбек популяциясининг кенгайтирилган геном тадқиқоти доирасида 35–70 ёшли фуқаролар иштирок этишга таклиф этилмоқда. Лойиҳа доирасида бепул тиббий кўрик ва таҳлиллар ўтказилади.
2026-02-16T16:02+0500
2026-02-16T16:02+0500
2026-02-16T17:14+0500
тадқиқот
ўзбекистон
илм-фан
ўзбекистон фанлар академияси (ўфа)
таҳлил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/10/57/105733_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_8522a637773eda7f3ea0ee69954dcbef.jpg
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Ўзбекистон Фанлар академиясининг Telegram канали маълумотига кўра, ўзбек популяциясининг кенгайтирилган геном тадқиқоти доирасида фуқаролар иштирок этишга таклиф этилмоқда.Қайд этилишича, лойиҳа шахсийлаштирилган тиббиёт ёрдамида касалликларни ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш мақсадида ўзбек популяциясининг генетик хусусиятларини ўрганишга қаратилган.Эълонда келтирилишича, тадқиқот Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази ҳамда Илғор технологиялар маркази иштирокида ўтказилмоқда.Кимлар иштирок этиши мумкин?Маълум қилинишича, 35 ёшдан 70 ёшгача бўлган, Ўзбекистон фуқароси ва ўзбек миллатига мансуб шахслар тадқиқотда иштирок этиши мумкин. Шунингдек, иштирокчининг ота-онаси ҳам ўзбек миллатига мансуб бўлиши шарт.Иштирок тартиби ва шартлариИштирок этиш учун анкетани тўлдириш (15–20 дақиқа) ва таҳлил учун қон намунасини топшириш талаб этилади. Эълонда иштирок ва мутахассис консультацияси бепул экани қайд этилган.Қандай текширувлар ўтказилади?Иштирокчилар учун бепул тиббий кўрик ташкил этилади. Жумладан:Лойиҳа доирасида иштирокчилар муҳим илмий тадқиқотни қўллаб-қувватлаш имкониятига ҳам эга бўлади.Қандай боғланиш мумкин?Батафсил маълумот олиш учун қуйидаги рақамлар кўрсатилган:+998903181615 (Ирода)+998935968518 (Негина)+998994907339 (Наргиза)Шунингдек, Telegram орқали @genom_cat аккаунтига мурожаат қилиш мумкинлиги айтилган.
https://sputniknews.uz/20251218/uzbekistan-radiofarmatsevtika-ishlab-chiqarilish-54284427.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/10/57/105733_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4a7dad899ca050460786c78cd307f139.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, фанлар академияси, геном тадқиқоти, ўзбек популяцияси, генетик таҳлил, бепул тиббий кўрик, кардиолог консультацияси, экг, эхо-кг, илғор технологиялар маркази, кардиология маркази, шахсийлаштирилган тиббиёт
ўзбекистон, фанлар академияси, геном тадқиқоти, ўзбек популяцияси, генетик таҳлил, бепул тиббий кўрик, кардиолог консультацияси, экг, эхо-кг, илғор технологиялар маркази, кардиология маркази, шахсийлаштирилган тиббиёт
Ўзбек популяциясининг геном тадқиқоти: 35-70 ёшлилар таклиф этилмоқда
16:02 16.02.2026 (янгиланди: 17:14 16.02.2026)
Фанлар академияси эълонига кўра, шахсийлаштирилган тиббиётни ривожлантириш мақсадида генетик тадқиқот ўтказилмоқда. Иштирокчилар учун бепул тиббий кўрик ва қатор таҳлиллар назарда тутилган.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
Ўзбекистон Фанлар академиясининг Telegram канали маълумотига кўра, ўзбек популяциясининг кенгайтирилган геном тадқиқоти доирасида фуқаролар иштирок этишга таклиф этилмоқда
.
Қайд этилишича, лойиҳа шахсийлаштирилган тиббиёт ёрдамида касалликларни ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш мақсадида ўзбек популяциясининг генетик хусусиятларини ўрганишга қаратилган.
Эълонда келтирилишича, тадқиқот Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази ҳамда Илғор технологиялар маркази иштирокида ўтказилмоқда.
Кимлар иштирок этиши мумкин?
Маълум қилинишича, 35 ёшдан 70 ёшгача бўлган, Ўзбекистон фуқароси ва ўзбек миллатига мансуб шахслар тадқиқотда иштирок этиши мумкин. Шунингдек, иштирокчининг ота-онаси ҳам ўзбек миллатига мансуб бўлиши шарт.
Юрак-қон томир, эндокрин, аутоиммун ёки онкологик каби жиддий касалликлари бўлмаган фуқаролар иштирок этишга таклиф қилинмоқда.
Иштирок тартиби ва шартлари
Иштирок этиш учун анкетани тўлдириш (15–20 дақиқа) ва таҳлил учун қон намунасини топшириш талаб этилади. Эълонда иштирок ва мутахассис консультацияси бепул экани қайд этилган.
Қандай текширувлар ўтказилади?
Иштирокчилар учун бепул тиббий кўрик ташкил этилади. Жумладан:
брахиоцефал артериялар ультратовуш текшируви (BSA)
Лойиҳа доирасида иштирокчилар муҳим илмий тадқиқотни қўллаб-қувватлаш имкониятига ҳам эга бўлади.
Батафсил маълумот олиш учун қуйидаги рақамлар кўрсатилган:
+998903181615 (Ирода)
+998935968518 (Негина)
+998994907339 (Наргиза)
Шунингдек, Telegram орқали @genom_cat аккаунтига мурожаат қилиш мумкинлиги айтилган.